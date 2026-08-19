Samtök verslunar og þjónustu og netáfengisverslanir hafa sent alþingismönnum áskorun um að setja skýran lagaramma utan um vefverslun með áfengi. Þeir segja neytendur hafa þegar valið.
Samtökin og netverslanir með áfengi standa að heimasíðunni Valfrelsi.is. „upplýsingasíða um hvernig áfengissölu er háttað á Íslandi og hvernig megi skapa skýrari ramma utan um þennan markað og tryggja gott eftirlit með vefverslun með áfengi,“ eins og segir á síðunni.
Á síðunni eru ekki tíundaðar þær netáfengisverslanir sem standa að framtakinu en um ræðir verslanir eins og Santé, Smáríkið, Nýja vínbúðin og fleiri.
Í yfirlýsingunni segir hópurinn að löggjöfin hafi ekki fylgt þróun markaðarins eða hegðun neytenda. Nýleg könnun Gallup sýni að um þriðji hver Íslendingur hafi keypt áfengi í vefverslun og að hlutfallið nálgist tvo þriðju landsmanna á þrítugs- og fertugsaldri. Um varanlega breytingu á kauphegðun almennings sé að ræða.
„Neytendur hafa þegar valið. Þriðji hver landsmaður hefur keypt áfengi í vefverslun og hlutfallið er enn hærra meðal yngra fólks. Löggjöfin er hins vegar barn síns tíma og tekur ekki mið af þeim markaði sem hefur orðið til með breyttri kauphegðun og auknum hraða og aukinni skilvirkni í flutningum á þeim tíma sem liðinn er frá því að Ísland gerðist aðili að EES-samningnum,“ er haft eftir Benedikt S. Benediktssyni, framkvæmdastjóra SVÞ.
Ábyrgir rekstraraðilar hafi innleitt aldurseftirlit við kaup og afhendingu. Skýran lagaramma skorti til að tryggja að sömu kröfur gildi um alla sem selja áfengi til íslenskra neytenda og að stjórnvöld hafi fullnægjandi úrræði til eftirlits.
„Það er breið samstaða um að vernda börn og ungmenni og vinna gegn skaðlegri áfengisneyslu. Skýrar reglur og skilvirkt eftirlit eru forsenda þess að þau markmið náist. Um smátt skref er að ræða og því getur ÁTVR áfram gegnt sínu hlutverki samhliða því að Alþingi setji vefverslun skýran og nútímalegan ramma,“ segir Benedikt.