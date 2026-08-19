Vinna við að færa flutningabíl sem valt í aðrein frá Reykjanesbraut við Ártúnsbrekku á níunda tímanum í morgun af vettvangi tók rúmar sjö klukkustundir. Umferð var stýrt um svæðið á meðan og gekk það vel þrátt fyrir að einhverjar teppur hafi myndast.
Ólafur Sævar Gunnarsson lögregla í umferðadeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu ræddi við fréttamann Sýnar en hann sagði ekki enn liggja fyrir hvað orsakaði slysið en ekki sé grunur um hraðaakstur.
„Það er ekki grunur um hraðakstur eða neitt slíkt, mögulega hefur þetta eitthvað með lestun á farmi að gera en þetta verður skoðað nánar og ekki hægt að segja meira um það á þessu stigi,“ segir hann.
Betur fór en á horfðist en ökumaðurinn var fluttur á sjúkrahús til aðhlynningar eftir að hafa slasast lítillega.
„Þetta hefur aðeins haft áhrif á umferð hérna þar sem kemur að Miklubraut til austurs en engin teljandi áhrif en það er búið að vera hérna umferðarstjórn að einhverju leyti,“ segir Ólafur Gunnar Sævarsson umferðarlögreglumaður.
Lögreglan, Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins og fleiri komu að vinnunni við að fjarlægja flutningabílinn af vettvangi en vinnan tók fleiri klukkustundir.
„Þetta er búið að vera langt verkefni frá því rúmlega níu í morgun,“ segir Ólafur.
„Þetta er náttúrulega vörubifreið með eftirvagn sem fer á hliðina og það þarf náttúrulega að kalla til þrjá stóra kranabíla til þess að rétta þetta við og koma þessu upp á pall. Þetta tekur alltaf langan tíma, svona verkefni.“
Einnig þurfti að kalla til dælubíl svo að unnt væri að dæla olíu úr tönkum flutningabílsins sem valt. Olíulekinn hafi lengt þann tíma sem tók að fjarlægja bílinn af vettvangi en bíllinn hafi verið að flytja steinull og timbur þegar hann valt.
„Það gekk bara mjög vel en það fór talsvert af dísilolíu hérna á götuna og slökkvilið, hreinsitækni og fleiri aðilar hreinsuðu þetta af götunni og það tók nokkra klukkutíma.“