Jakob Tryggvason, formaður Rafiðnaðarsambands Íslands, segist opinn fyrir því að gildandi kjarasamningar haldi. Það krefjist þó ábyrgðar af hálfu ríkis og atvinnulífs.
„Þessi stýrivaxtahækkun upp í átta prósent er klárlega endanleg sönnun þess að meginmarkmið samninganna sem við undirrituðum 2024 hafa ekki náðst, og er einmitt að þróast í aðra átt,“ segir Jakob.
Hann bendir á að vextirnir séu nú langt umfram það sem vænst var þegar samið var, og að á sama tíma hafi bæði atvinnuleysi og verðbólga aukist.
Jakob segir verkalýðshreyfinguna hafa sýnt og sannað að hún sé tilbúin í verkefnið framundan.
„Við vinnum af ábyrgð, við gerum okkur grein fyrir vandamálinu,“ segir hann, en bætir við að hreyfingin hafi ekki fundið fyrir sambærilegri ábyrgðartilfinningu hjá öðrum aðilum samninganna.
Jakob segir Rafiðnaðarsambandið tilbúið og opið fyrir samtali.
„Það er margt sem hægt er að gera. Það þurfa allir að sýna ábyrgð, og aðilar þurfa að þora að taka skref sem ekki hefur oft verið beitt hér á Íslandi,“ segir hann og bætir við að sambandið sé jafnvel tilbúið með tillögur inn í samtalið.
„Við gætum alveg séð það fyrir okkur að kjarasamningar gætu haldið áfram með einhverju móti,“ segir Jakob.
Jakob kallar eftir breiðari þátttöku.
„Augljósa myndin er þríhliða samtal Samtaka atvinnulífsins, verkalýðshreyfingarinnar og ríkisins en það þarf meira að koma til. Stóru verðmótandi fyrirtækin innan raða Samtaka atvinnulífsins, sveitarfélögin, orkufélögin og fleiri þurfa að taka þátt og sýna ábyrgð,“ segir Jakob Tryggvason, formaður Rafiðnaðarsambands Íslands