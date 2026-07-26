Sprengisandur er á sínum stað á Bylgjunni í dag en þar fær Kristján Kristjánsson þáttastjórnandi til sín góða gesti og ræðir við þá samfélagsmálin sem brenna á þjóðinni.
Fyrst ræðir Kristján í dag Evrópumálin við nafna sinn Vigfússon, dr. í stefnumótun við Háskólann í Reykjavík. Hann ræðir rannsóknir sínar á íslenskum sjávarútvegi og forskoti hans í alþjóðlegum samanburði og veltir upp möguleikum á auknum umsvifum íslenskra fyrirtækja ef til kæmi aðild að ESB.
Því næst ræðir hann við Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur, dómsmálaráðherra. Hún ætlar ekki að aðhafast neitt í fyrirkomulagi á sölu áfengis, þrátt fyrir miklar breytingar á því og niðurstöður dómstóls um lögmæti þeirra breytinga. Hvernig hyggst hún bregðast við starfsemi erlendra veðmálafyrirtækja á Íslandi og skyldum málum, t.d, tekjuöflun stórra samfélagsmiðlafyrirtækja, þar sem lögsaga íslenska ríkisins er ekki ótvíræð.
Sigríður Á. Andersen, þingflokksformaður Miðflokksins, og Sigmar Guðmundsson, þingflokksformaður Viðreisnar, koma því næst til Kristjáns. Hann ætlar að spyrja þau hve alvarleg mistök það hafi verið hjá utanríkisráðherra að leiðrétta ekki frétt þar sem haft var ranglega eftir henni að ráðherrann hefði rætt við forsætisráðherra Hollands um varanlega undanþágur fyrir Íslendinga frá sjávartúvegsstefnu ESB.
Að endingu mun Kristján ræða við Finnbjörn Hermannsson, forseta ASÍ, um það hvort ljóst sé orðið hvort taka þurfi upp kjarasamninga í haust. Verðbólgutölur benda til þess en hvað vill forseti ASÍ að gerist. samtökin hafa talað fyrir ráðstöfunum í efnahagsmálum frá í febrúar en litla athygli fengið.