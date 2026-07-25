Hjónin Einar Örn Jónsson, íþróttafréttamaður á RÚV, og Birna Ósk Hansdóttir, verkefna- og viðburðastjóri, hafa sett 222 fermetra einbýlishús sitt á Seltjarnarnesi á sölu. Ásett verð hússins er 214,9 milljónir króna.
Um er að ræða nýlegt 222 fermetra einbýlishús í Suðurmýri á Seltjarnarnesi. Húsið er á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr og stórum svölum til suðurs með heitum potti. Nánar má lesa um eignina á Fasteignavef Vísis.
„Jæja, maður yngist víst ekkert og nú er komið að næsta kafla í húsnæðismálum. Erum að selja okkar ástkæru Suðurmýri og bjóðum áhugasömum að koma og skoða dýrðina á þriðjudag,“ skrifar Einar Örn í Facebook-færslu.
Eignin er staðsett í hjarta Seltjarnarnesbæjar þar sem öll þjónusta er í næsta nágrenni og bæjarmörkin við Vesturbæinn í Reykjavík eru bak við húsið.
Gengið er inn í rúmgóða forstofu á neðri hæðinni og þar inn af er eitt svefnherbergi. Einnig eru tvö önnur svefnherbergi, sjónvarpshol og baðherbergi með baðkari og sturtu á neðri hæðinni ásamt tvöföldu þvottahúsi og stórum bílskúr.
Á efri hæðinni er eldhús með stórri eyju, stofa, borðstofa og hjónaherbergi með sér fata- og baðherbergi með sturtu. Út frá stofunni er útgengt á stórar yfirbyggðar svalir til suðurs með heitum potti.