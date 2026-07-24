Innlent

Lög­reglan bauð fimm­tugum Ís­lendingi „gistingu með öllu inniföldu“ í fanga­klefa

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Ekki er útilokað að maðurinn hafi svikið sér út eins og einn drykk á einum af chiringuitóunum hér.
Ekki er útilokað að maðurinn hafi svikið sér út eins og einn drykk á einum af chiringuitóunum hér. Vísir/EPA

Fimmtugur Íslendingur hefur verið handtekinn af lögreglu í Benidorm á Spáni fyrir fjársvik. Hann er grunaður um að hafa dvalið yfir tíu daga skeið á ýmsum hótelum bæjarins og borðað á veitingastöðum án þess að greiða fyrir.

Spænskir miðlar fjalla um málið en maðurinn er sagður hafa flakkað hótela og veitingastaða á milli á þessu tíu daga tímabili. 

Lögreglan hafði ítrekað verið kölluð út á gististaði vegna mannsins og ákvað loks að taka hann fastan í gær. Hún hafði haft afskipti af honum mörgum sinnum en hann virðist hafa komist undan án þess að borga reikninginn engu að síður.

Lögreglan í Benidorm greinir frá þessu í kaldhæðinni færslu á samfélagsmiðlum þar sem fram kemur að þeim sem kjósi að ferðast með þessum hætti bjóðist „gisting með öllu inniföldu“ í boði lögreglunnar.

Íslendingar erlendis Spánn

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