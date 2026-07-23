Innlent

Eldur kviknaði á Fiski­slóð

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var kallað út í kvöld vegna elds við Granda í Reykjavík. 
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var kallað út í kvöld vegna elds við Granda í Reykjavík.  Vísir/Vilhelm

Eldur kviknaði í smáhýsi við Fiskislóð í Reykjavík í kvöld. Búið er að ráða niðurlögum eldsins en smáhýsið, sem er á vegum Reykjavíkurborgar, er talið ónýtt. Ekki urðu slys á fólki.

Þetta segir Stefán Kristinsson, varðstjóri hjá Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins, í samtali við fréttastofu. Tilkynning hafi borist um tuttugu mínútur yfir tíu í kvöld og greiðlega hafi gengið að slökkva eldinn. Áfram sé unnið að frágangi á vettvangi og málið rannsakað af lögreglu.

Fréttin er í vinnslu.

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