Fótbolti

Spænsk lands­lið hafa unnið sex­tán titla á síðustu fimm árum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Lamine Yamal með litla bróður sínum Keyne. Yamal er enn bara 19 ára gamall en hefur bæði orðið heims- og Evrópumeistari.
Lamine Yamal með litla bróður sínum Keyne. Yamal er enn bara 19 ára gamall en hefur bæði orðið heims- og Evrópumeistari. Getty/Maja Hitij

Spánverjar urðu í gærkvöldi heimsmeistarar í fótbolta og eru því handhafar allra þriggja stóru titla karlafótboltans. Þá er samt sigurganga spænsku landsliðanna langt frá því að vera upptalin.

Nýjasti árangur Spánar er enn eitt dæmið um yfirburði þeirra í karla- og kvennaknattspyrnu.

Þeir eru fyrsta þjóðin til að vera heimsmeistarar karla og kvenna á sama tíma en kvennalið Spánar sigraði England í úrslitaleik heimsmeistaramóts kvenna í Sydney árið 2023.

Spánverjar eru líka einnig fyrsta karlalandsliðið til að vera á sama tíma heimsmeistari, Evrópumeistari og Ólympíumeistari.

Karlarnir unnu Þjóðadeildina árið 2023 og gull á Ólympíuleikunum 2024, á meðan konurnar unnu Þjóðadeildina bæði 2024 og 2025. Þá er óupptalin sigurganga spænskra unglingalandsliða.

Á síðustu fimm árum hefur Spánn nú unnið sextán heims- og Evrópumeistaratitla frá U-17 til A-landsliða eins og sjá má hér fyrir neðan.

  • Spænskir titlar:
  • Kvennaknattspyrna (11 titlar 2022–2026)
  • A-landslið: 1 x heimsmeistaratitill (2023); 2 x Þjóðadeildin (2024, 2025).
  • U-20: 1 x heimsmeistaratitill (2022).
  • U-19: 5 x Evrópumeistarar U-19 (2022, 2023, 2024, 2025, 2026).
  • U-17: 1 x heimsmeistaratitill (2022); 1 x Evrópumeistarar (2024).
  • Karlaknattspyrna (5 titlar 2022–2026)
  • A-landslið: 1 x heimsmeistaratitill (2026); 1 x Evrópumeistarar (2024); 1 x Þjóðadeildin (2023).
  • U-23: 1 x gullverðlaunahafar á Ólympíuleikum (2024).
  • U-19: 1 x Evrópumeistarar (2026).
HM 2026 í fótbolta Spænski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið