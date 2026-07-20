Spænsk landslið hafa unnið sextán titla á síðustu fimm árum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 20. júlí 2026 08:46 Lamine Yamal með litla bróður sínum Keyne. Yamal er enn bara 19 ára gamall en hefur bæði orðið heims- og Evrópumeistari. Getty/Maja Hitij Spánverjar urðu í gærkvöldi heimsmeistarar í fótbolta og eru því handhafar allra þriggja stóru titla karlafótboltans. Þá er samt sigurganga spænsku landsliðanna langt frá því að vera upptalin. Nýjasti árangur Spánar er enn eitt dæmið um yfirburði þeirra í karla- og kvennaknattspyrnu. Þeir eru fyrsta þjóðin til að vera heimsmeistarar karla og kvenna á sama tíma en kvennalið Spánar sigraði England í úrslitaleik heimsmeistaramóts kvenna í Sydney árið 2023. Spánverjar eru líka einnig fyrsta karlalandsliðið til að vera á sama tíma heimsmeistari, Evrópumeistari og Ólympíumeistari. Karlarnir unnu Þjóðadeildina árið 2023 og gull á Ólympíuleikunum 2024, á meðan konurnar unnu Þjóðadeildina bæði 2024 og 2025. Þá er óupptalin sigurganga spænskra unglingalandsliða. Á síðustu fimm árum hefur Spánn nú unnið sextán heims- og Evrópumeistaratitla frá U-17 til A-landsliða eins og sjá má hér fyrir neðan. Spænskir titlar: Kvennaknattspyrna (11 titlar 2022–2026) A-landslið: 1 x heimsmeistaratitill (2023); 2 x Þjóðadeildin (2024, 2025). U-20: 1 x heimsmeistaratitill (2022). U-19: 5 x Evrópumeistarar U-19 (2022, 2023, 2024, 2025, 2026). U-17: 1 x heimsmeistaratitill (2022); 1 x Evrópumeistarar (2024). Karlaknattspyrna (5 titlar 2022–2026) A-landslið: 1 x heimsmeistaratitill (2026); 1 x Evrópumeistarar (2024); 1 x Þjóðadeildin (2023). U-23: 1 x gullverðlaunahafar á Ólympíuleikum (2024). U-19: 1 x Evrópumeistarar (2026). HM 2026 í fótbolta Spænski boltinn Mest lesið Slóst eftir leik og var rekinn út af: „Viðbrögðin í leikslok voru hræðileg“ Fótbolti Þekkt hnefaleikakona látin aðeins 26 ára gömul Sport Messi felldi tár í leikslok: „Enginn draumaendir“ Fótbolti Spánverjar heimsmeistarar Fótbolti Rooney um hálfleikssýninguna: „Þetta var drasl“ Fótbolti Þrettán ára drengur lést í fagnaðarlátum á Spáni Fótbolti Strákarnir fengu silfur á EM Körfubolti Scheffler segir DeChambeau „klárlega ekki vera svindlara“ Golf „Satt best að segja er mér drullusama“ Íslenski boltinn Hetjan Torres: „Þetta voru örlögin“ Fótbolti Fleiri fréttir Guardiola hafði rétt fyrir sér um Rodri Sjáðu Stjörnusnakksmáltíð KR-inga og markajafntefli í Eyjum Spænsk landslið hafa unnið sextán titla á síðustu fimm árum Þrettán ára drengur lést í fagnaðarlátum á Spáni Rooney um hálfleikssýninguna: „Þetta var drasl“ Messi felldi tár í leikslok: „Enginn draumaendir“ Hetjan Torres: „Þetta voru örlögin“ Slóst eftir leik og var rekinn út af: „Viðbrögðin í leikslok voru hræðileg“ Spánverjar heimsmeistarar „Vorum bara litlar í okkur og vorum bara hérna að grenja“ „Frábært að vera komnar á sigurbraut aftur“ Sjáðu mörkin þegar Þór vann meistarana og Fram sótti sigur á Hlíðarenda „Fannst mikilvægt að byrja þetta með krafti“ „Satt best að segja er mér drullusama“ Uppgjörið: Þór/KA - ÍBV 2-1 | Þriðji sigurinn í síðustu fjórum leikjum Uppgjörið: KR - Stjarnan 5-0 | Muldir mélinu smærra „Flengdir á beran bossann og þá þarf að skammast sín“ Bað Trump um hjálp og nær að mæta á úrslitaleikinn „Mér fannst þetta ekki víti“ „Ég þakkaði bara Guði“ „Erfitt að spila svona leiki á milli Evrópuleikja“ Uppgjörið: ÍBV - KA 2-2 | Fjörugt í Eyjum og sjö spjöld á loft Uppgjörið: Víkingur - Fram 1-2 | Upp úr fallsæti með þriðja sigrinum í röð Vonar að Modric haldi áfram Infantino veðurtepptur og Spánn hætti við æfingu Maður dagsins á HM: Stjörnustrákurinn vildi spila meira Messi þarf að minnsta kosti tvennu til að taka fram úr Mbappé Sveindís skoraði í þriðja sigurleiknum í röð „Snerist um að færa þjóðinni besta árangurinn á HM í sextíu ár“ Búið spil fyrir Messi og félaga? Drake veðjaði á argentínskan sigur Sjá meira