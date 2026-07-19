Krakkatía vikunnar: Lilo, Akkilles og risaskordýr Eiður Þór Árnason skrifar 19. júlí 2026 06:03 Krakkatían er fastur liður á Vísi á sunnudagsmorgnum. Grafík/Sara Rut Hversu vel fylgist þú með? Spreyttu þig á Krakkatíunni! Í henni beinum við kastljósinu bæði að því sem gerðist síðustu daga og öðrum spurningum úr ýmsum áttum. Láttu á reyna hér fyrir neðan og sjáðu hversu mörg stig þú hefur upp úr krafsinu. Sem fyrr er einungis montrétturinn í verðlaun. (Og að sjálfsögðu er bannað að svindla!) Fréttatían birtist á laugardagsmorgnum klukkan 6:00 og Krakkatían á sama tíma á sunnudagsmorgnum. Spreyttu þig á nýjustu Fréttatíunum hér og Krakkatíunum hér. Ef þig þyrstir svo í enn meira þá getur þú kíkt á Hvað veistu um...? þar sem spurt er um ólík umfjöllunarefni. Krakkatían Mest lesið Þegar gögnin láku og Ashley Madison var á allra vörum Lífið Fréttatía vikunnar: FIFA, ást Jóns og bjargvættur Höllu Lífið GDRN og Jón Jónsson: Beyoncé-stælar, bítbox og falsetta í Bæjarbíói Lífið Krakkatía vikunnar: Lilo, Akkilles og risaskordýr Lífið Skipta um stríðsguð vegna alvarlegra meiðsla Bíó og sjónvarp Hvað veistu um… Disney-myndirnar frá tíunda áratugnum? Lífið Fyrsta verk Ella Egils selt á fimm þúsund krónur en verk dóttur hans á tífalt meira Lífið Olivia Rodrigo á Íslandi Lífið Íslendingar sópa að sér verðlaunum í dansi Lífið Von á tíu nýjum lögum tíu árum eftir andlátið Tónlist Fleiri fréttir Krakkatía vikunnar: Lilo, Akkilles og risaskordýr Þegar gögnin láku og Ashley Madison var á allra vörum GDRN og Jón Jónsson: Beyoncé-stælar, bítbox og falsetta í Bæjarbíói Fréttatía vikunnar: FIFA, ást Jóns og bjargvættur Höllu Olivia Rodrigo á Íslandi Íslendingar sópa að sér verðlaunum í dansi Desiigner handtekinn eftir að hafa elt konu vopnaður hamri Fyrsta verk Ella Egils selt á fimm þúsund krónur en verk dóttur hans á tífalt meira Franskt draumabrúðkaup eins og beint úr ævintýri Stytta af Charlie Kirk á Times Square Stjörnum prýtt fimmtugsafmæli Ragnars Jónassonar Hvað veistu um… Disney-myndirnar frá tíunda áratugnum? Bríet sviptir hulunni af kærastanum Fyrsta lesbían til að prýða Playboy „Höfðum hugrekki til að stíga í aðra átt“ Haaland hunsaði Holland Ari fékk arin í 165 milljóna króna húsi Dönsuðu uppi á borðum fyrir eftirréttinn Ariana Grande byrjuð aftur með fyrrverandi Ljóðrænt hótel á Akureyri David kemur áhugalausri Victoriu til varnar „Drullið ykkur í burtu“ Keyptu hús ömmu og afa Ástrósar Íris Freyja og Egill bæta við öðrum sólargeisla Rakel Sif og Gissur Ari selja á Nýlendugötu Selja herrasetur í Þingholtunum Halla um Jewel: „Hefur oft bjargað sál minni“ Íslenska „ljóskan“ slær í gegn í tískuheiminum Lesbíur selja litríka íbúð „Fimmtán ár af hreinu himnaríki“ Sjá meira