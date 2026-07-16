Minnstu munaði að harður árekstur yrði: „Hefði ég ekki bremsað væri hann dáinn“ Freyja Þórisdóttir skrifar 16. júlí 2026 22:37 Axel Gunnarsson er rútubílstjóri hjá SBA- Norðurleið en hann er þessa dagana á hringferð um landið ásamt hóp ferðamanna. Aðsend Rútubílstjóranum Axel Gunnarssyni brá að eigin sögn ekkert smá mikið í dag þegar hann var hársbreidd frá því að lenda í hörðum árekstri. Bíll úr gagnstæðri átt tók fram úr bílaröð og rétt náði að beygja aftur inn á rétta akgrein í tæka tíð svo hann keyrði ekki framan á rútuna sem Axel ók. Axel hefur undanfarna daga keyrt þrjátíu og fjóra ferðamenn frá Spáni um landið vítt og breytt en þegar atvikið varð var ferðinni heitið frá Neskaupsstað og suður á leið. Axel segir ferðamennina hafa verið skelkaða þegar hann lagðist skyndilega á bremsuna og nærri því stöðvaði rútuna á miðjum vegi á milli Foss á Síðu og Hörgslands. Þá hafði hann tekið eftir því að hvítur fólksbíll ók á miklum hraða fram úr öðrum bílum úr gagnstæðri átt en Axel segir ökumann bílsins hafa „haldið sínu striki þó að það væri augljóst að hann myndi aldrei ná þessu“. Það hafi verið þökk sé lítilli bremsuvegalengd rútunnar og snöggra viðbragða hans sjálfs að bíllinn skall ekki framan á rútunni. Axel segir blaðamanni frá því að það hafi munað tæpum þrjátíu metrum á bílnum og rútunni þegar bílinn gat sveigt til baka á rétta akgrein. „Þessi manneskja sem var að taka fram úr sýndist fyrir mér vera í sjálfsvígshugleiðingum. Hefði ég ekki bremsað væri hann dáinn,“ segir hann. Komið nóg Það sé sífellt algengara að ökumenn taki fram úr öðrum með glæfralegum hætti og alltof oft verði alvarleg slys af nákvæmlega þessari ástæðu. Einungis vika sé frá því að hann lenti í svipuðu atviki þegar Audi-jeppi tók fram úr honum í Borgarbyggð með þeim afleiðingum að bíll úr gagnstæðri átt þurfti að negla niður. „Eigandi Audi-bílsins flýtti sér ekki inn í Borgarnes enda vorum við komnir þangað með fimm sekúndna tímabili sem aðskildi okkur,“ segir Axel en hann segist ætla að kaupa sér öryggismyndavél eftir atvikið í dag og taka allar ferðir héðan frá upp. „Þetta gengur ekki svona lengur. Nú er bara komið nóg. Hefði ég náð skráningarnúmeri bílsins hefði ég strax hringt í 112 en í staðinn vísaði ég til hans miðfingrinum og blótaði á mínu móðurmáli, sem er þýska.“ Umferð Umferðaröryggi Slysavarnir Bílar Mest lesið Notaði dulnefni og sveik út vörur fyrir tugi milljóna Innlent Stefnir í fámennari Þjóðhátíð: „Við tökum þetta á langhlaupinu“ Innlent „Þetta voru algjörlega mannleg mistök“ Innlent „Ég væri hikandi að hafa börnin mín hjá mér“ Innlent Erfiðara og erfiðara að lifa mannsæmandi lífi á Íslandi Innlent Gefa upp dánarorsökina vegna „ónákvæmra og rangra frétta“ af andlátinu Erlent Mál Péturs slökkviliðsstjóra komið á borð lögreglu Innlent Þyrla og björgunarsveitir kallaðar út í Eyjafirði Innlent Ógnvænleg hegðun daglegt brauð: „Það er orðin raunin í þessum bransa“ Innlent „Pólitísk ákvörðun“ hvort hraðinn verði 90 eða 110 Innlent Fleiri fréttir Minnstu munaði að harður árekstur yrði: „Hefði ég ekki bremsað væri hann dáinn“ Maður á áttræðisaldri dæmdur í þriggja ára fangelsi fyrir nauðgun Fastagestur lumaði á áttatíu ára gömlum grip Þyrla og björgunarsveitir kallaðar út í Eyjafirði „Imprað á því að við séum ekki baðhús og verðum aldrei baðhús“ „Ég væri hikandi að hafa börnin mín hjá mér“ Bæjarstjóri í beinni, gusumeistari sem biðlar til yfirvalda og sirkus Vísað á brott af hjúkrunarheimilinu í annarlegu ástandi Allt að fjörutíuföld mengun við skemmtiferðaskip Áfram Ísland með opinn fund á Skaganum Lýsa eftir Sæbjörgu Allir sem voru í ökutækjunum uppistandandi eftir áreksturinn „Þetta voru algjörlega mannleg mistök“ Endurskoða sparkvöll við Landakot Notaði dulnefni og sveik út vörur fyrir tugi milljóna „Við erum fyrst og fremst að varða leiðina heim fyrir Grindvíkinga“ Kalla inn próteinpopp „Pólitísk ákvörðun“ hvort hraðinn verði 90 eða 110 Ráðherra með „fráleita hótun“ Stærsti veðmálaviðburður sögunnar nær til ungs fólks Ógnvænleg hegðun daglegt brauð: „Það er orðin raunin í þessum bransa“ Formaður Brunavarna Árnessýslu: Málið litið mjög alvarlegum augum Einfaldur seðill flýtir ekki lokatölum Þúsundir Úkraínumanna mótmæla hrókeringum Selenskís Undirbúningur fyrir þjóðaratkvæði í fullum gangi og hækkun hámarkshraða rædd Klóraði lögreglumann og beit annan Ólafur ráðinn sveitarstjóri Skagastrandar Geri foreldra og börn að lögbrjótum Enginn framhaldsskólakennari meti stöðu nýnema mjög góða Mál Péturs slökkviliðsstjóra komið á borð lögreglu Sjá meira