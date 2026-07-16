Ráðherra með „fráleita hótun“ Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 16. júlí 2026 12:57 Ásdís gagnrýnir Ingu. Samsett Bæjarstjóri Kópavogs segir barna- og menntamálaráðherra fara með fráleita hótun í garð sveitarfélaga. Stjórnvöld gangi á bak orða sinna. Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri Kópavogs, birti færslu á Facebook þar sem hún gagnrýnir orð Ingu Sæland, barna- og menntamálaráðherra, um nýja reglugerð er varðar þjónustu við börn með fjölþættan vanda. Vísar hún þar í viðtal við Ingu um málið á Vísi. Inga ræddi þar nýja reglugerð sem hefur verið gagnrýnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga sem telja að með henni sé ríkið að skilgreina sig frá tilteknum hópi barna. „Það voru þrír milljarðar sem við erum að fara að rétta sveitarfélögunum að eigin frumkvæði. Ég hef líka sagt við þau, ef þau eru að tala um það hreinlega að þau standi verr eftir að þau fá þrjá milljarða bara í svona góðhjartaða gjöf frá okkur í ríkisstjórninni, þá er okkur náttúrulega í lófa lagið að snúa þessu við og hafa þetta nákvæmlega á þeim stað sem það var,“ sagði Inga í viðtalinu og bætti við að gagnrýni sveitarfélaganna væri byggð á gagnrýni. Ásdís gaf lítið fyrir orð Ingu um að snúa öllu við. „Ráðherra kemur fram með fráleita hótun í garð sveitarfélaga í stað þess að svara málefnalega hvers vegna stjórnvöld ætla að skilja þessi börn eftir,“ skrifar Ásdís. „Staðreyndin er sú að stjórnvöld eru að ganga á bak orða sinna og brjóta samkomulag sem var gert við sveitarfélögin í mars 2025. Þau lofuðu að taka yfir ábyrgð og fjármögnun á þjónustu við börn með fjölþættan vanda og sérfræðiteymi höfðu þá skilgreint hvaða börn féllu þar undir.“ Samband íslenskra sveitarfélaga er meðal þeirra sem hafa gagnrýnt nýju reglugerðina og segja að með henni sé ríkið að skilgreina sig frá tilteknum hópi barna. „Í fréttum lýstu ráðherrar því yfir að um tímamót væri að ræða því loksins væri ríkið að grípa þessi börn. Nú rúmlega fimmtán mánuðum síðar hafa stjórnvöld ákveðið einhliða að þrengja skilgreiningu á því hvaða börn falla þarna undir og skilja um það bil helming barna eftir,“ skrifar Ásdís. Hún segist vilja vita hvort allir oddvita ríkisstjórnarflokkanna hugsi eins. „Á að brjóta á samkomulagi með þessum hætti og samhliða beita hótunum ef sveitarfélög voga sér að stíga fram og benda á þá stöðu sem upp er komin?“ spyr Ásdís. Börn og uppeldi Kópavogur Sveitarstjórnarmál Mest lesið Stefnir í fámennari Þjóðhátíð: „Við tökum þetta á langhlaupinu“ Innlent Gefa upp dánarorsökina vegna „ónákvæmra og rangra frétta“ af andlátinu Erlent Mál Péturs slökkviliðsstjóra komið á borð lögreglu Innlent Erfiðara og erfiðara að lifa mannsæmandi lífi á Íslandi Innlent Fór af hjólinu skömmu áður en það brann til kaldra kola á þjóðveginum Innlent Testósterónmagn kannað hjá öllum hermönnum 30 ára og eldri Erlent Dró strætóbílstjóra úr sætinu og potaði í augu hans Innlent Jafnvel brotist inn þegar fólk er heima Innlent Hefur áhyggjur af smithættu í fargufum Innlent Nánast farin að reikna með hitabylgjum fyrir austan Innlent Fleiri fréttir Stærsti veðmálaviðburður sögunnar nær til ungs fólks Ógnvænleg hegðun daglegt brauð: „Það er orðin raunin í þessum bransa“ Formaður Brunavarna Árnessýslu: Málið litið mjög alvarlegum augum Einfaldur seðill flýtir ekki lokatölum Þúsundir Úkraínumanna mótmæla hrókeringum Selenskís Undirbúningur fyrir þjóðaratkvæði í fullum gangi og hækkun hámarkshraða rædd Klóraði lögreglumann og beit annan Ólafur ráðinn sveitarstjóri Skagastrandar Geri foreldra og börn að lögbrjótum Enginn framhaldsskólakennari meti stöðu nýnema mjög góða Mál Péturs slökkviliðsstjóra komið á borð lögreglu Almar nýr formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga Dró strætóbílstjóra úr sætinu og potaði í augu hans Kalla inn Voga ídýfu vegna vanmerkts ofnæmisvalds MAST hafi farið gegn áliti fagráðs um blóðmerahald Stefnir í fámennari Þjóðhátíð: „Við tökum þetta á langhlaupinu“ Lengja opnunartíma í Salalaug Ár liðið frá því síðast gaus á Reykjanesi Jafnvel brotist inn þegar fólk er heima Erfiðara og erfiðara að lifa mannsæmandi lífi á Íslandi „Þetta snýst ekki hreinlega um bann heldur ákveðna vernd“ Fór af hjólinu skömmu áður en það brann til kaldra kola á þjóðveginum Nánast farin að reikna með hitabylgjum fyrir austan Ekki öll jafn spennt fyrir boðuðu samfélagsmiðlabanni Hefur áhyggjur af smithættu í fargufum „Þetta setti allt úr skorðum fyrir okkur“ Lögreglan rannsakar enn eitt innbrotið í borginni Varað við hvössum vindstrengjum við fjöll og á heiðum Adolf Ingi fékk svar frá Stefáni: „Aumt að skýla sér á bak við Fjölmiðlanefnd“ Kvöldfréttir Sýnar í heild sinni Sjá meira