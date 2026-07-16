Innlent

Ráð­herra með „frá­leita hótun“

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Ásdís gagnrýnir Ingu.
Ásdís gagnrýnir Ingu. Samsett

Bæjarstjóri Kópavogs segir barna- og menntamálaráðherra fara með fráleita hótun í garð sveitarfélaga. Stjórnvöld gangi á bak orða sinna.

Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri Kópavogs, birti færslu á Facebook þar sem hún gagnrýnir orð Ingu Sæland, barna- og menntamálaráðherra, um nýja reglugerð er varðar þjónustu við börn með fjölþættan vanda. Vísar hún þar í viðtal við Ingu um málið á Vísi.

Inga ræddi þar nýja reglugerð sem hefur verið gagnrýnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga sem telja að með henni sé ríkið að skilgreina sig frá tilteknum hópi barna.

„Það voru þrír milljarðar sem við erum að fara að rétta sveitarfélögunum að eigin frumkvæði. Ég hef líka sagt við þau, ef þau eru að tala um það hreinlega að þau standi verr eftir að þau fá þrjá milljarða bara í svona góðhjartaða gjöf frá okkur í ríkisstjórninni, þá er okkur náttúrulega í lófa lagið að snúa þessu við og hafa þetta nákvæmlega á þeim stað sem það var,“ sagði Inga í viðtalinu og bætti við að gagnrýni sveitarfélaganna væri byggð á gagnrýni.

Ásdís gaf lítið fyrir orð Ingu um að snúa öllu við.

„Ráðherra kemur fram með fráleita hótun í garð sveitarfélaga í stað þess að svara málefnalega hvers vegna stjórnvöld ætla að skilja þessi börn eftir,“ skrifar Ásdís.

„Staðreyndin er sú að stjórnvöld eru að ganga á bak orða sinna og brjóta samkomulag sem var gert við sveitarfélögin í mars 2025. Þau lofuðu að taka yfir ábyrgð og fjármögnun á þjónustu við börn með fjölþættan vanda og sérfræðiteymi höfðu þá skilgreint hvaða börn féllu þar undir.“

Samband íslenskra sveitarfélaga er meðal þeirra sem hafa gagnrýnt nýju reglugerðina og segja að með henni sé ríkið að skilgreina sig frá tilteknum hópi barna. 

„Í fréttum lýstu ráðherrar því yfir að um tímamót væri að ræða því loksins væri ríkið að grípa þessi börn. Nú rúmlega fimmtán mánuðum síðar hafa stjórnvöld ákveðið einhliða að þrengja skilgreiningu á því hvaða börn falla þarna undir og skilja um það bil helming barna eftir,“ skrifar Ásdís.

Hún segist vilja vita hvort allir oddvita ríkisstjórnarflokkanna hugsi eins.

„Á að brjóta á samkomulagi með þessum hætti og samhliða beita hótunum ef sveitarfélög voga sér að stíga fram og benda á þá stöðu sem upp er komin?“ spyr Ásdís.

Börn og uppeldi Kópavogur Sveitarstjórnarmál

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