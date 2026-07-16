Innlent

Ein­faldur seðill flýtir ekki lokatölum

Sunna Sæmundsdóttir skrifar
Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri landskjörstjórnar.
Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri landskjörstjórnar. vísir/einar

Þrátt fyrir að einungis ein spurning verði á kjörseðlinum í þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst er ekki víst að lokatölur liggi fyrr fyrir en í hefðbundnum kosningum. Utankjörfundaratkvæðagreiðsla hefst eftir rúma viku.

Undirbúningur fyrir þjóðaatkvæðagreiðsluna um aðildarviðræður að Evrópusambandinu er hafinn hjá landskjörstjórn og það styttist í að utankjörfundaratkvæðagreiðsla hefjist.

„Það er stefnt að því að hún hefjist 27. júlí næstkomandi en þá verður landskjörstjórn búin að auglýsa kjördaginn formlega og hún fer fram eins og vant er hjá sýslumannsembættunum hér á landi og svo erlendis hjá sendiráðum og ræðismönnum,“ segir Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri landskjörstjórnar. 

Hún segir fordæmi fyrir því að fleiri hafi greitt atkvæði utan kjörfundar þegar kosningar eru að sumri en bendir þó á að helsta sumarleyfistímanum verði lokið þann 29. ágúst.

Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar hefst 27. júlí.vísir/Vilhelm

Síðasta þjóðaratkvæðagreiðsla fór fram fyrir fjórtán árum eða árið 2012 þegar atkvæði voru greidd um tillögur stjórnlagaráðs að nýrri stjórnarskrá. Þá var kjörsóknin einungis ríflega fjörutíu og átta prósent en hún var þó meiri í atkvæðagreiðslum um Icesave.

„Í síðustu forseta- og alþingiskosningum var hún alveg í kringum áttatíu prósent en þetta er auðvitað málefni sem er mikið fjallað um í dag þannig við þurfum bara að bíða og sjá til hvernig hún verður,“ segir Ástríður um mögulega kjörsókn.

Reikna má með fyrstu tölum á svipuðum tíma og í hefðbundnum kosningum. Kjörstöðum verður lokað klukkan tíu og eru fyrstu tölur yfirleitt að berast tuttugu til þrjátíu mínútum síðar.

Þurfa enn að flytja atkvæðin

 Þrátt fyrir að kjörseðillinn verði einaldur, með einungis einni spurningu og svarmöguleikunum já eða nei, er ekki víst að lokatölur liggi fyrr fyrir en vanalega.

„Atkvæðin verða talin í hverju kjördæmi fyrir sig hjá yfirkjörstjórnum kjördæmanna og kjörseðillinn er vissulega einfaldur þannig það má alveg ætla að flokkun og talning atkvæði verði að einhverju leyti skilvirkari en þegar við erum með mjög stóra seðla með mörgum framboðum og jafnvel breytingum en það breytir því ekki að það þarf engu að síður að flytja atkvæði frá kjörstöðum og á talningastaði og það tekur alltaf einhvern tíma. Þannig það er pínu erfitt að segja til um hvort það verði tilkynnt um niðurstöðu fyrr eða síðar,“ segir Ástríður en helstu upplýsingar um atkvæðagreiðsluna má finna á nýjum kosningavef landskjörstjórnar.

Þjóðar­at­kvæða­greiðsla um ESB-viðræður

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