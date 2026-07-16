Einfaldur seðill flýtir ekki lokatölum Sunna Sæmundsdóttir skrifar 16. júlí 2026 11:54 Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri landskjörstjórnar. vísir/einar Þrátt fyrir að einungis ein spurning verði á kjörseðlinum í þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst er ekki víst að lokatölur liggi fyrr fyrir en í hefðbundnum kosningum. Utankjörfundaratkvæðagreiðsla hefst eftir rúma viku. Undirbúningur fyrir þjóðaatkvæðagreiðsluna um aðildarviðræður að Evrópusambandinu er hafinn hjá landskjörstjórn og það styttist í að utankjörfundaratkvæðagreiðsla hefjist. „Það er stefnt að því að hún hefjist 27. júlí næstkomandi en þá verður landskjörstjórn búin að auglýsa kjördaginn formlega og hún fer fram eins og vant er hjá sýslumannsembættunum hér á landi og svo erlendis hjá sendiráðum og ræðismönnum,“ segir Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri landskjörstjórnar. Hún segir fordæmi fyrir því að fleiri hafi greitt atkvæði utan kjörfundar þegar kosningar eru að sumri en bendir þó á að helsta sumarleyfistímanum verði lokið þann 29. ágúst. Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar hefst 27. júlí.vísir/Vilhelm Síðasta þjóðaratkvæðagreiðsla fór fram fyrir fjórtán árum eða árið 2012 þegar atkvæði voru greidd um tillögur stjórnlagaráðs að nýrri stjórnarskrá. Þá var kjörsóknin einungis ríflega fjörutíu og átta prósent en hún var þó meiri í atkvæðagreiðslum um Icesave. „Í síðustu forseta- og alþingiskosningum var hún alveg í kringum áttatíu prósent en þetta er auðvitað málefni sem er mikið fjallað um í dag þannig við þurfum bara að bíða og sjá til hvernig hún verður,“ segir Ástríður um mögulega kjörsókn. Reikna má með fyrstu tölum á svipuðum tíma og í hefðbundnum kosningum. Kjörstöðum verður lokað klukkan tíu og eru fyrstu tölur yfirleitt að berast tuttugu til þrjátíu mínútum síðar. Þurfa enn að flytja atkvæðin Þrátt fyrir að kjörseðillinn verði einaldur, með einungis einni spurningu og svarmöguleikunum já eða nei, er ekki víst að lokatölur liggi fyrr fyrir en vanalega. „Atkvæðin verða talin í hverju kjördæmi fyrir sig hjá yfirkjörstjórnum kjördæmanna og kjörseðillinn er vissulega einfaldur þannig það má alveg ætla að flokkun og talning atkvæði verði að einhverju leyti skilvirkari en þegar við erum með mjög stóra seðla með mörgum framboðum og jafnvel breytingum en það breytir því ekki að það þarf engu að síður að flytja atkvæði frá kjörstöðum og á talningastaði og það tekur alltaf einhvern tíma. Þannig það er pínu erfitt að segja til um hvort það verði tilkynnt um niðurstöðu fyrr eða síðar,“ segir Ástríður en helstu upplýsingar um atkvæðagreiðsluna má finna á nýjum kosningavef landskjörstjórnar. Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Mest lesið Stefnir í fámennari Þjóðhátíð: „Við tökum þetta á langhlaupinu“ Innlent Gefa upp dánarorsökina vegna „ónákvæmra og rangra frétta“ af andlátinu Erlent Erfiðara og erfiðara að lifa mannsæmandi lífi á Íslandi Innlent Mál Péturs slökkviliðsstjóra komið á borð lögreglu Innlent Fór af hjólinu skömmu áður en það brann til kaldra kola á þjóðveginum Innlent Testósterónmagn kannað hjá öllum hermönnum 30 ára og eldri Erlent Dró strætóbílstjóra úr sætinu og potaði í augu hans Innlent Jafnvel brotist inn þegar fólk er heima Innlent Hefur áhyggjur af smithættu í fargufum Innlent Nánast farin að reikna með hitabylgjum fyrir austan Innlent Fleiri fréttir Einfaldur seðill flýtir ekki lokatölum Þúsundir Úkraínumanna mótmæla hrókeringum Selenskís Undirbúningur fyrir þjóðaratkvæði í fullum gangi og hækkun hámarkshraða rædd Klóraði lögreglumann og beit annan Ólafur ráðinn sveitarstjóri Skagastrandar Geri foreldra og börn að lögbrjótum Enginn framhaldsskólakennari meti stöðu nýnema mjög góða Mál Péturs slökkviliðsstjóra komið á borð lögreglu Almar nýr formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga Dró strætóbílstjóra úr sætinu og potaði í augu hans Kalla inn Voga ídýfu vegna vanmerkts ofnæmisvalds MAST hafi farið gegn áliti fagráðs um blóðmerahald Stefnir í fámennari Þjóðhátíð: „Við tökum þetta á langhlaupinu“ Lengja opnunartíma í Salalaug Ár liðið frá því síðast gaus á Reykjanesi Jafnvel brotist inn þegar fólk er heima Erfiðara og erfiðara að lifa mannsæmandi lífi á Íslandi „Þetta snýst ekki hreinlega um bann heldur ákveðna vernd“ Fór af hjólinu skömmu áður en það brann til kaldra kola á þjóðveginum Nánast farin að reikna með hitabylgjum fyrir austan Ekki öll jafn spennt fyrir boðuðu samfélagsmiðlabanni Hefur áhyggjur af smithættu í fargufum „Þetta setti allt úr skorðum fyrir okkur“ Lögreglan rannsakar enn eitt innbrotið í borginni Varað við hvössum vindstrengjum við fjöll og á heiðum Adolf Ingi fékk svar frá Stefáni: „Aumt að skýla sér á bak við Fjölmiðlanefnd“ Kvöldfréttir Sýnar í heild sinni Tengivagn valt á Vesturlandsvegi Vilja reisa 140 stúdentaíbúðir á Kársnesi Leigubílstjóri stunginn af farþega Sjá meira