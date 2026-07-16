Stærsti veðmálaviðburður sögunnar nær til ungs fólks Tómas Arnar Þorláksson skrifar 16. júlí 2026 12:36 Anna Hildur Guðmundsdóttir, formaður SÁÁ. vísir/hulda Margrét Formaður SÁÁ hefur áhyggjur af því að enn fleiri muni ánetjast veðmálum vegna heimsmeistaramótsins í fótbolta og þróa með sér spilafíkn. Veðmálastarfsemi hafi verið venjubundin af stanslausri auglýsingaherferð og umræðu þrátt fyrir skaðlegar afleiðingar. Samkvæmt fréttastofu Breska ríkisútvarpsins verður yfirstandandi heimsmeistaramót karla í fótbolta stærsti veðmálaviðburður sögunnar. Reiknað er með að í heildina verði 50 milljörðum bandaríkjadala varið í veðmál áður en mótinu lýkur en það gerir um sex billjónir íslenskra króna. Um 15 milljarða bandaríkjadala aukningu er að ræða frá síðasta móti en sú aukning skýrist að miklu leyti af því að fjöldi liða á mótinu er nú 48 en ekki 32 og því fleiri leikir eðli málsins samkvæmt. Heimildin greindi fyrst frá. Anna Hildur Guðmundsdóttir, formaður SÁÁ, hefur áhyggjur af því að enn fleiri ánetjist veðmálum út frá mótinu og leiti í kjölfarið til samtakanna vegna fíknivanda. Heimsmeistaramótið geti virkað eins og gáttarefni (e. gateway drug) fyrir suma. „Það eru allir að tala um þetta. Það er búið að normalísera þetta svo rosalega að veðja. Það er alveg mjög líklegt að þetta muni skila sér í aukningu. Mér finnst þetta bara mjög varhugavert. Af því að þetta veldur fíkn, það er ekki þar með sagt að það séu allir sem lenda í vanda en það er stór hópur sem lendir í vanda.“ Veðmálastarfsemi hefur verið auglýst víða í kringum heimsmeistaramótið á samfélagsmiðlum, á vefsíðum og í hlaðvörpum þrátt fyrir blátt bann gegn slíkum auglýsingum samkvæmt íslenskum lögum. „Þetta er alls staðar á samfélagsmiðlunum og verið að auglýsa. Maður tekur alveg eftir aukningu og aðalbreytingin finnst mér vera sú að þetta er orðið bara eins og allir séu að veðja. Þetta er skrýtin þróun. Sérstaklega ungt fólk, þetta er orðið svona þú veist þetta eru bara heilu vinahóparnir sem taka sig saman. Bara í umræðunni snýst þetta allt um hvað þú ert búinn að veðja, hvað á að veðja í kvöld?“ Forðast skuli að leyfa skömminni að bera sig ofurliði og hvetur hún þá sem eiga við vanda að stríða að leita sér hjálpar. „Þetta er skemmtun en skemmtun fylgir líka ákveðnar neikvæðar afleiðingar. Það er aukning á áfengisneyslu og það sem tengist líka spilamennsku er að þegar fram líað stundir og þú ert kominn í vanda, þá getur neyslan á áfengi aukist. Af því að vanmátturinn er svo mikill, skömmin er svo mikil.“ Fjárhættuspil Fíkn Heilbrigðismál HM 2026 í fótbolta Mest lesið Stefnir í fámennari Þjóðhátíð: „Við tökum þetta á langhlaupinu“ Innlent Gefa upp dánarorsökina vegna „ónákvæmra og rangra frétta“ af andlátinu Erlent Erfiðara og erfiðara að lifa mannsæmandi lífi á Íslandi Innlent Mál Péturs slökkviliðsstjóra komið á borð lögreglu Innlent Fór af hjólinu skömmu áður en það brann til kaldra kola á þjóðveginum Innlent Testósterónmagn kannað hjá öllum hermönnum 30 ára og eldri Erlent Dró strætóbílstjóra úr sætinu og potaði í augu hans Innlent Jafnvel brotist inn þegar fólk er heima Innlent Hefur áhyggjur af smithættu í fargufum Innlent Nánast farin að reikna með hitabylgjum fyrir austan Innlent Fleiri fréttir Einfaldur seðill flýtir ekki lokatölum Þúsundir Úkraínumanna mótmæla hrókeringum Selenskís Undirbúningur fyrir þjóðaratkvæði í fullum gangi og hækkun hámarkshraða rædd Klóraði lögreglumann og beit annan Ólafur ráðinn sveitarstjóri Skagastrandar Geri foreldra og börn að lögbrjótum Enginn framhaldsskólakennari meti stöðu nýnema mjög góða Mál Péturs slökkviliðsstjóra komið á borð lögreglu Almar nýr formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga Dró strætóbílstjóra úr sætinu og potaði í augu hans Kalla inn Voga ídýfu vegna vanmerkts ofnæmisvalds MAST hafi farið gegn áliti fagráðs um blóðmerahald Stefnir í fámennari Þjóðhátíð: „Við tökum þetta á langhlaupinu“ Lengja opnunartíma í Salalaug Ár liðið frá því síðast gaus á Reykjanesi Jafnvel brotist inn þegar fólk er heima Erfiðara og erfiðara að lifa mannsæmandi lífi á Íslandi „Þetta snýst ekki hreinlega um bann heldur ákveðna vernd“ Fór af hjólinu skömmu áður en það brann til kaldra kola á þjóðveginum Nánast farin að reikna með hitabylgjum fyrir austan Ekki öll jafn spennt fyrir boðuðu samfélagsmiðlabanni Hefur áhyggjur af smithættu í fargufum „Þetta setti allt úr skorðum fyrir okkur“ Lögreglan rannsakar enn eitt innbrotið í borginni Varað við hvössum vindstrengjum við fjöll og á heiðum Adolf Ingi fékk svar frá Stefáni: „Aumt að skýla sér á bak við Fjölmiðlanefnd“ Kvöldfréttir Sýnar í heild sinni Tengivagn valt á Vesturlandsvegi Vilja reisa 140 stúdentaíbúðir á Kársnesi Leigubílstjóri stunginn af farþega Sjá meira