Innlent

Almar nýr for­maður Sam­bands ís­lenskra sveitar­fé­laga

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Almar er nýr formaður.
Almar er nýr formaður. Aðsend

Almar Guðmundsson, bæjarstjóri í Garðabæ, verður næsti formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga. Hann var sjálfkjörinn.

Almar tekur formlega við stöðunni á Landsþingi Sambandsins sem fer fram á Akureyri dagana 23. - 25.september. Hann var einn í framboði og sjálfkjörinn þar sem framboðsfrestur rann út á miðnætti 15. júlí. Jón Björn Hákonarson, fyrrverandi forseti bæjarstjórnar í Fjarðabyggð og nýr sveitarstjóri Eyjafjarðarsveitar, hefur gegnt embættinu frá því í mars 2025.

Hann var endurráðinn bæjarstjóri Garðabæjar í kjölfar sveitarstjórnarkosninganna í vor en tók fyrst við embætti bæjarstjóra eftir sveitarstjórnarkosningarnar árið 2022. 

Þar áður starfaði hann sem framkvæmdastjóri Reiknistofu lífeyrissjóða og sat í bæjarstjórn frá árinu 2014. Einnig hefur hann setið í stjórn Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins undanfarin ár. 

Almar er uppalinn Garðbæingur og er kvæntur Guðrúnu Zoega hjúkrunarfræðingi.

Garðabær Sveitarstjórnarmál Vistaskipti

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