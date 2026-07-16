Almar nýr formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 16. júlí 2026 10:23 Almar er nýr formaður. Aðsend Almar Guðmundsson, bæjarstjóri í Garðabæ, verður næsti formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga. Hann var sjálfkjörinn. Almar tekur formlega við stöðunni á Landsþingi Sambandsins sem fer fram á Akureyri dagana 23. - 25.september. Hann var einn í framboði og sjálfkjörinn þar sem framboðsfrestur rann út á miðnætti 15. júlí. Jón Björn Hákonarson, fyrrverandi forseti bæjarstjórnar í Fjarðabyggð og nýr sveitarstjóri Eyjafjarðarsveitar, hefur gegnt embættinu frá því í mars 2025. Hann var endurráðinn bæjarstjóri Garðabæjar í kjölfar sveitarstjórnarkosninganna í vor en tók fyrst við embætti bæjarstjóra eftir sveitarstjórnarkosningarnar árið 2022. Þar áður starfaði hann sem framkvæmdastjóri Reiknistofu lífeyrissjóða og sat í bæjarstjórn frá árinu 2014. Einnig hefur hann setið í stjórn Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins undanfarin ár. Almar er uppalinn Garðbæingur og er kvæntur Guðrúnu Zoega hjúkrunarfræðingi. Garðabær Sveitarstjórnarmál Vistaskipti Mest lesið Stefnir í fámennari Þjóðhátíð: „Við tökum þetta á langhlaupinu“ Innlent Erfiðara og erfiðara að lifa mannsæmandi lífi á Íslandi Innlent Gefa upp dánarorsökina vegna „ónákvæmra og rangra frétta“ af andlátinu Erlent Fór af hjólinu skömmu áður en það brann til kaldra kola á þjóðveginum Innlent Testósterónmagn kannað hjá öllum hermönnum 30 ára og eldri Erlent Mál Péturs slökkviliðsstjóra komið á borð lögreglu Innlent Nánast farin að reikna með hitabylgjum fyrir austan Innlent Jafnvel brotist inn þegar fólk er heima Innlent Hefur áhyggjur af smithættu í fargufum Innlent „Þetta snýst ekki hreinlega um bann heldur ákveðna vernd“ Innlent Fleiri fréttir Enginn framhaldsskólakennari meti stöðu nýnema mjög góða Mál Péturs slökkviliðsstjóra komið á borð lögreglu Almar nýr formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga Dró strætóbílstjóra úr sætinu og potaði í augu hans Kalla inn Voga ídýfu vegna vanmerkts ofnæmisvalds MAST hafi farið gegn áliti fagráðs um blóðmerahald Stefnir í fámennari Þjóðhátíð: „Við tökum þetta á langhlaupinu“ Lengja opnunartíma í Salalaug Ár liðið frá því síðast gaus á Reykjanesi Jafnvel brotist inn þegar fólk er heima Erfiðara og erfiðara að lifa mannsæmandi lífi á Íslandi „Þetta snýst ekki hreinlega um bann heldur ákveðna vernd“ Fór af hjólinu skömmu áður en það brann til kaldra kola á þjóðveginum Nánast farin að reikna með hitabylgjum fyrir austan Ekki öll jafn spennt fyrir boðuðu samfélagsmiðlabanni Hefur áhyggjur af smithættu í fargufum „Þetta setti allt úr skorðum fyrir okkur“ Lögreglan rannsakar enn eitt innbrotið í borginni Varað við hvössum vindstrengjum við fjöll og á heiðum Adolf Ingi fékk svar frá Stefáni: „Aumt að skýla sér á bak við Fjölmiðlanefnd“ Kvöldfréttir Sýnar í heild sinni Tengivagn valt á Vesturlandsvegi Vilja reisa 140 stúdentaíbúðir á Kársnesi Leigubílstjóri stunginn af farþega Ólafur hjá Morgunblaðinu kærður til siðanefndar BÍ Skora á borgaryfirvöld að taka innbrotafaraldurinn föstum tökum Heilbrigðisnefndir verða lagðar niður Sögðu mjólkurfernu kosta 380 krónur en eyddu myndskeiðinu Veita helmingsafslátt af leigunni Íbúafjöldinn fimmfaldast í blíðunni Sjá meira