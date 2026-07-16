Dró strætóbílstjóra úr sætinu og potaði í augu hans Jón Þór Stefánsson skrifar 16. júlí 2026 10:21 Atvikið átti sér stað í strætó. Vísir/Arnar Karlmaður hlaut í vikunni skilorðsbundinn dóm í Héraðsdómi Reykjaness fyrir líkamsárás sem hann framdi í strætó þar sem hann réðst á vagnstjóra. Atvikið sem um ræðir átti sér stað í júní 2024. Manninum var gefið að sök að hafa slegið strætóbílstjórann einu sinni í höfuðið, og svo dregið hann úr ökumannssæti strætisvagnsins. Þar á eftir hafi maðurinn slegið vagnstjórann ítrekað með krepptum hnefa í höfuðið og potað tveimur fingrum í augu hans, og svo sparkað í líkama hans, og kýlt einu sinni í viðbót. Svo virðist sem bílstjórinn hafi náð taki á manninum um tíma, en svo sleppt honum. Þá hafi maðurinn aftur kýlt hann í höfuðið. Og svo, þegar búið var að koma honum úr vagninum, hafi hann aftur ráðist á vagnstjórann með því að klípa hann í eyrað. Fyrir vikið hlaut strætóbílstjórinn ýmsa áverka. Árásarmaðurinn játaði sök fyrir dómi. Hann sagðist hafa verið í neyslu þegar árásin hafi átt sér stað en nú væri hann búinn að snúa við blaðinu, og væri búinn að standa sig vel. Hann sagðist iðrast gjörða sinna og krafðist þess að fá vægustu refsingu sem lög leyfa. Hann var dæmdur í þrjátíu daga fangelsi, skilorðsbundið til tveggja ára. Strætó Dómsmál Mest lesið Stefnir í fámennari Þjóðhátíð: „Við tökum þetta á langhlaupinu“ Innlent Erfiðara og erfiðara að lifa mannsæmandi lífi á Íslandi Innlent Gefa upp dánarorsökina vegna „ónákvæmra og rangra frétta“ af andlátinu Erlent Fór af hjólinu skömmu áður en það brann til kaldra kola á þjóðveginum Innlent Testósterónmagn kannað hjá öllum hermönnum 30 ára og eldri Erlent Mál Péturs slökkviliðsstjóra komið á borð lögreglu Innlent Nánast farin að reikna með hitabylgjum fyrir austan Innlent Jafnvel brotist inn þegar fólk er heima Innlent Hefur áhyggjur af smithættu í fargufum Innlent „Þetta snýst ekki hreinlega um bann heldur ákveðna vernd“ Innlent Fleiri fréttir Enginn framhaldsskólakennari meti stöðu nýnema mjög góða Mál Péturs slökkviliðsstjóra komið á borð lögreglu Almar nýr formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga Dró strætóbílstjóra úr sætinu og potaði í augu hans Kalla inn Voga ídýfu vegna vanmerkts ofnæmisvalds MAST hafi farið gegn áliti fagráðs um blóðmerahald Stefnir í fámennari Þjóðhátíð: „Við tökum þetta á langhlaupinu“ Lengja opnunartíma í Salalaug Ár liðið frá því síðast gaus á Reykjanesi Jafnvel brotist inn þegar fólk er heima Erfiðara og erfiðara að lifa mannsæmandi lífi á Íslandi „Þetta snýst ekki hreinlega um bann heldur ákveðna vernd“ Fór af hjólinu skömmu áður en það brann til kaldra kola á þjóðveginum Nánast farin að reikna með hitabylgjum fyrir austan Ekki öll jafn spennt fyrir boðuðu samfélagsmiðlabanni Hefur áhyggjur af smithættu í fargufum „Þetta setti allt úr skorðum fyrir okkur“ Lögreglan rannsakar enn eitt innbrotið í borginni Varað við hvössum vindstrengjum við fjöll og á heiðum Adolf Ingi fékk svar frá Stefáni: „Aumt að skýla sér á bak við Fjölmiðlanefnd“ Kvöldfréttir Sýnar í heild sinni Tengivagn valt á Vesturlandsvegi Vilja reisa 140 stúdentaíbúðir á Kársnesi Leigubílstjóri stunginn af farþega Ólafur hjá Morgunblaðinu kærður til siðanefndar BÍ Skora á borgaryfirvöld að taka innbrotafaraldurinn föstum tökum Heilbrigðisnefndir verða lagðar niður Sögðu mjólkurfernu kosta 380 krónur en eyddu myndskeiðinu Veita helmingsafslátt af leigunni Íbúafjöldinn fimmfaldast í blíðunni Sjá meira