Innlent

Dró strætóbílstjóra úr sætinu og potaði í augu hans

Jón Þór Stefánsson skrifar
Atvikið átti sér stað í strætó.
Atvikið átti sér stað í strætó. Vísir/Arnar

Karlmaður hlaut í vikunni skilorðsbundinn dóm í Héraðsdómi Reykjaness fyrir líkamsárás sem hann framdi í strætó þar sem hann réðst á vagnstjóra.

Atvikið sem um ræðir átti sér stað í júní 2024.

Manninum var gefið að sök að hafa slegið strætóbílstjórann einu sinni í höfuðið, og svo dregið hann úr ökumannssæti strætisvagnsins. Þar á eftir hafi maðurinn slegið vagnstjórann ítrekað með krepptum hnefa í höfuðið og potað tveimur fingrum í augu hans, og svo sparkað í líkama hans, og kýlt einu sinni í viðbót.

Svo virðist sem bílstjórinn hafi náð taki á manninum um tíma, en svo sleppt honum. Þá hafi maðurinn aftur kýlt hann í höfuðið. Og svo, þegar búið var að koma honum úr vagninum, hafi hann aftur ráðist á vagnstjórann með því að klípa hann í eyrað.

Fyrir vikið hlaut strætóbílstjórinn ýmsa áverka.

Árásarmaðurinn játaði sök fyrir dómi. Hann sagðist hafa verið í neyslu þegar árásin hafi átt sér stað en nú væri hann búinn að snúa við blaðinu, og væri búinn að standa sig vel. Hann sagðist iðrast gjörða sinna og krafðist þess að fá vægustu refsingu sem lög leyfa.

Hann var dæmdur í þrjátíu daga fangelsi, skilorðsbundið til tveggja ára.

Strætó Dómsmál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið