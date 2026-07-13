„Elliðaárnar eru bakkafullar af göngulaxi“ Jakob Bjarnar skrifar 13. júlí 2026 11:36 Lætin í göngunni í nótt voru slík að ef áframhald laxgengdarinnar þennan sólarhring verður í þeim takti þá er líklegt að nýtt sólarhringsgöngumet skili sér í lok dags, segir Jóhannes Sturlaugsson sem hefur lengi fylgst með Elliðaám. vísir/ívar fannar Jóhannes Sturlaugsson líffræðingur hefur fylgst grannt með gangi mála í laxveiðinni og hefur hann rannsakað Elliðaárnar um hríð. Þar fylgist hann meðal annars með laxateljurum og segir árnar „bakkafullar af göngulaxi“. Jóhannes segir að á 12 klukkustunda kafla, eða allt frá klukkan fimm í gær til klukkan fimm í morgun, hafi 572 laxar gengið upp árnar. „Þannig að nánast einn lax að meðaltali gekk upp um fiskteljarann í Elliðaárdalnum á hverri mínútu þann hálfa sólarhring. Í gær féll sólarhringsmetið frá 2024 þegar 466 laxar gengu upp fiskteljarann í Elliðaánum.“ Laxinn beinlínis tróðst í gegnum teljarann í nótt.Jóhannes Sturlaugsson Jóhannes bætir því við að til viðbótar þessari laxagengd hafi átta sjóbirtingar farið upp teljarann í gær og fjórir til viðbótar í nótt. Þetta eru góðar fréttir en samkvæmt veiðitölum á angling.is, sem er vefur Landssambands veiðifélaga, hefur byrjunin á laxveiðisumrinu ekki verið upp á marga fiska. En nú virðist laxinn mættur svo um munar. Og það sýna nýjustu tölur á angling. Jóhannes birti meðfylgjandi mynd á vef Stangveiðimanna. „Elliðaárnar krauma því hreinlega af laxi sem nýgenginn úr sjó er á leið sinni upp árnar. Líkt og tölurnar sýna þá fór fjöldi þessara göngulaxa í hæstu hæðir í gær og enn bætti í fjöldann í nótt. Lætin í göngunni í nótt voru slík að ef áframhald laxgengdarinnar þennan sólarhring verður í þeim takti þá er líklegt að nýtt sólarhringsgöngumet skili sér í lok dags,“ segir Jóhannes. Lax Stangveiði Mest lesið Lokuðu flugbraut vegna dróna Innlent Hanna Katrín fékk bréf frá Judi Dench og Ricky Gervais Innlent Innbrot í sælkerabakarí: „Ég grét í allan gærdag en opnaði samt“ Innlent „Gefa löggjafanum og lögreglunni fingurinn og fólkinu í landinu líka“ Innlent Sænskur Evrópuþingmaður kærir danskan kollega til lögreglu Erlent Gagnrýnin byggð á misskilningi Innlent McConnell birtir mynd af sér á spítala Erlent Hafnarfjörður hafði betur gegn Jóni Rúnari Innlent Gæti orðið hálf milljón árið 2037 Innlent Innbrot í kirkju á höfuðborgarsvæðinu Innlent Fleiri fréttir „Það varð uppi fótur og fit“ Endurreisn mýranna megi ekki bíða lengur Olíuverð, trjáþjófnaður og áhrifagjörn ungmenni Hafnarfjörður hafði betur gegn Jóni Rúnari „Elliðaárnar eru bakkafullar af göngulaxi“ Innbrot í sælkerabakarí: „Ég grét í allan gærdag en opnaði samt“ Brotist inn í Fíladelfíuna og gítar stolið Gæti orðið hálf milljón árið 2037 Gagnrýnin byggð á misskilningi Innbrot í kirkju á höfuðborgarsvæðinu Lokuðu flugbraut vegna dróna Hanna Katrín fékk bréf frá Judi Dench og Ricky Gervais „Gefa löggjafanum og lögreglunni fingurinn og fólkinu í landinu líka“ Sektuðu í grennd við Símamótið „Við erum að svara kalli tímans“ Búið að opna Holtavörðuheiði aftur Umferðarteppa á Hellisheiði vegna umferðaróhapps Á fimmta tug barna vilja sækja skóla í Grindavík „Þetta er algjörlega óafsakanlegt hjá einu af ríkustu löndum í heimi“ Hvalur skaut up kollinum í Hólmavík Mælirinn segir 33 gráður „Af og frá“ að Ísland framselji löggjafarvaldið með inngöngu Atvinnulausum í byggingariðnaði fjölgar gríðarlega Þrjú kynferðisbrot á tónleikasvæðinu til rannsóknar Brotist inn og peningaskápur tekinn Þrír gistu í fangageymslu og töluvert um fölsuð skilríki Hitabylgjur, fullveldi og Megas Þrír handteknir grunaðir um líkamsárás Heilbrigðiseftirlitið ekki áður séð mengun í fjörunni við vinnslustöð Hvals Unnið að hrunvörnum við Holtsnúp Sjá meira