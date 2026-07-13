Innlent

„Elliða­árnar eru bakka­fullar af göngu­laxi“

Jakob Bjarnar skrifar
Lætin í göngunni í nótt voru slík að ef áframhald laxgengdarinnar þennan sólarhring verður í þeim takti þá er líklegt að nýtt sólarhringsgöngumet skili sér í lok dags, segir Jóhannes Sturlaugsson sem hefur lengi fylgst með Elliðaám.
Lætin í göngunni í nótt voru slík að ef áframhald laxgengdarinnar þennan sólarhring verður í þeim takti þá er líklegt að nýtt sólarhringsgöngumet skili sér í lok dags, segir Jóhannes Sturlaugsson sem hefur lengi fylgst með Elliðaám. vísir/ívar fannar

Jóhannes Sturlaugsson líffræðingur hefur fylgst grannt með gangi mála í laxveiðinni og hefur hann rannsakað Elliðaárnar um hríð. Þar fylgist hann meðal annars með laxateljurum og segir árnar „bakkafullar af göngulaxi“.

Jóhannes segir að á 12 klukkustunda kafla, eða allt frá klukkan fimm í gær til klukkan fimm í morgun, hafi 572 laxar gengið upp árnar.

„Þannig að nánast einn lax að meðaltali gekk upp um fiskteljarann í Elliðaárdalnum á hverri mínútu þann hálfa sólarhring. Í gær féll sólarhringsmetið frá 2024 þegar 466 laxar gengu upp fiskteljarann í Elliðaánum.“

Laxinn beinlínis tróðst í gegnum teljarann í nótt.Jóhannes Sturlaugsson

Jóhannes bætir því við að til viðbótar þessari laxagengd hafi átta sjóbirtingar farið upp teljarann í gær og fjórir til viðbótar í nótt. Þetta eru góðar fréttir en samkvæmt veiðitölum á angling.is, sem er vefur Landssambands veiðifélaga, hefur byrjunin á laxveiðisumrinu ekki verið upp á marga fiska. En nú virðist laxinn mættur svo um munar. Og það sýna nýjustu tölur á angling. 

Jóhannes birti meðfylgjandi mynd á vef Stangveiðimanna.

„Elliðaárnar krauma því hreinlega af laxi sem nýgenginn úr sjó er á leið sinni upp árnar. Líkt og tölurnar sýna þá fór fjöldi þessara göngulaxa í hæstu hæðir í gær og enn bætti í fjöldann í nótt. Lætin í göngunni í nótt voru slík að ef áframhald laxgengdarinnar þennan sólarhring verður í þeim takti þá er líklegt að nýtt sólarhringsgöngumet skili sér í lok dags,“ segir Jóhannes.

Lax Stangveiði

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið