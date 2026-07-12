Atvinnulausum í byggingariðnaði og mannvirkjagerð fjölgar um 37 prósent milli ára. Aðalhagfræðingur Samtaka iðnaðarins segir þetta mikið áhyggjuefni og að áform ríkisstjórnarinnar geri illt verra.
Fjallað verður um málið í hádegisfréttum Bylgjunnar á slaginu 12.
Þrjú kynferðisbrot á hátíðarsvæði Kótilettunnar eru til rannsóknar hjá lögreglu en tónlistarhátíðin var haldin á Selfossi um helgina. Lögregla segir hátíðarhöldin á hafa gengið þokkalega þrátt fyrir mikinn fjölda gesta og eril.
Barna- og menntamálaráðherra segir gagnrýni samtaka sveitarfélaga um að ríkið sé að skilgreina sig frá tilteknum hópi barna með fjölþættan vanda byggða á misskilningi. Ríkinu sé í lófa lagið að snúa fyrirkomulaginu til fyrra horfs sé það vilji sveitarfélaga.
Ísland gæti orðið hálfrar milljónar þjóð strax árið 2037, samkvæmt hæsta spáafbrigði Hagstofunnar. Á sama tíma breytist samsetning mannfjöldans hratt. Innflytjendur og börn innflytjenda eru nú rúmlega fimmtungur landsmanna, fæðingarmynstur hefur breyst og til lengri tíma er gert ráð fyrir að þjóðin eldist.