Innlent

At­vinnu­lausum í byggingar­iðnaði fjölgar gríðar­lega

Bjarki Sigurðsson skrifar
Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf.
Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf. vísir

Atvinnulausum í byggingariðnaði og mannvirkjagerð fjölgar um 37 prósent milli ára. Aðalhagfræðingur Samtaka iðnaðarins segir þetta mikið áhyggjuefni og að áform ríkisstjórnarinnar geri illt verra. 

Fjallað verður um málið í hádegisfréttum Bylgjunnar á slaginu 12.

Þrjú kynferðisbrot á hátíðarsvæði Kótilettunnar eru til rannsóknar hjá lögreglu en tónlistarhátíðin var haldin á Selfossi um helgina. Lögregla segir hátíðarhöldin á hafa gengið þokkalega þrátt fyrir mikinn fjölda gesta og eril.

Barna- og menntamálaráðherra segir gagnrýni samtaka sveitarfélaga um að ríkið sé að skilgreina sig frá tilteknum hópi barna með fjölþættan vanda byggða á misskilningi. Ríkinu sé í lófa lagið að snúa fyrirkomulaginu til fyrra horfs sé það vilji sveitarfélaga.

Ísland gæti orðið hálfrar milljónar þjóð strax árið 2037, samkvæmt hæsta spáafbrigði Hagstofunnar. Á sama tíma breytist samsetning mannfjöldans hratt. Innflytjendur og börn innflytjenda eru nú rúmlega fimmtungur landsmanna, fæðingarmynstur hefur breyst og til lengri tíma er gert ráð fyrir að þjóðin eldist. 

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