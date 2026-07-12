Sprengisandur er á sínum stað á Bylgjunni í dag en þar fær Kristján Kristjánsson þáttastjórnandi til sín góða gesti og ræðir við þá samfélagsmálin sem brenna á þjóðinni.
Halldór Björnsson, fagstjóri veðurs og loftslags hjá Veðurstofu Íslands, er fyrsti gesturinn. Hann ræðir hitabylgjur, sem eru margfalt tíðari í Evrópu en þær voru og veltir fyrir sér hvað er að gerast og hvort þessi þróun muni halda áfram.
Annar gesturinn er Davíð Þór Björgvinsson, prófessor við HA, sem tekur Evrópumálin fyrir. Spurt er hvort að Íslendingar glati fullveldi sínu og sjálfstæði við að ganga í Evrópusambandið og hver áhrifin yrðu á lögsögu íslenskra dómstóla.
Klukkan ellefu mætir svo Inga Sæland, barna- og menntamálaráðherra, til að fara yfir áhyggjur af menntakerfinu, námsgagnaframleiðslu sem hefur verið sögð í skötulíki og alþjóðalegan samanburð.
Að lokum mætir Jónatan Garðarsson, fjölmiðlamaður sem er afar fróður um sögu íslenskrar tónlistar. Tónlistarmaðurinn Megas lést í vikunni og mun Jónatan fjalla um Megas, áhrif hans og feril.