Þessi voru tekjuhæsta sveitarstjórnarfólkið í fyrra

Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, formaður bæjarráðs Reykjanesbæjar, er efst á lista Tekjublaðs Frjálsrar verslunar yfir tekjuhæstu sveitarstjórnarmenn á síðasta ári. Hún var þá með tæpa þrjár og hálfa milljón króna í laun á mánuði.
Þetta kemur fram í Tekjublaði Frjálsrar verslunar sem kom út í gær. Auk þess að vera formaður bæjarráðs var Halldóra starfandi bæjarstjóri Reykjanesæjar út ágúst 2025.
Annar á eftir Halldóru er Kristinn Jónasson bæjarstjóri Snæfellsbæjar með 3,4 milljónir á mánuði. Naumt er á milli þriðja, fjórða, fimma og sjötta sætis listans en þau voru öll með rúmlega 3,1 milljón á mánuði í tekjur.
Halla Björk Reynisdóttir, fyrrverandi forseti bæjarstjórnar á Akureyri, er í þriðja sæti og fjórða sætið vermir Valdimar Víðisson, fyrrverandi bæjarstjóri Hafnarfjarðar. Sá fimmti í röðinni er Jakob Björgvin S. Jakobsson, bæjarstjóri í Stykkishólmi, öll þrjú með 3,1 milljón.
Sjötta í röðinni er Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri Kópavogs, einnig með 3,1 milljón og næst á eftir henni er Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi með 2,9 milljónir.
Áttundi er Almar Guðmundsson, bæjarstjóri Garðabæjar, með 2,9 milljónir, Ásthildur Sturludóttir, fyrrverandi bæjarstjóri Akureyrar, er níunda á lista með 2,8 milljónir í laun á mánuði.
Tíundi er Gunnar Einarsson, fyrrverandi bæjarstjóri Garðabæjar, með 2,8 milljónir, en hann gegndi embættinu til ársins 2022 þegar Almar fyrrnefndur tók við af honum.
Rétt er að árétta að um er að ræða útsvarsskyldar tekjur á árinu 2025 og þurfa þær ekki að endurspegla föst laun viðkomandi. Munurinn getur falist í launum fyrir setu í nefndum og önnur aukastörf og hlunnindi vegna kaupréttarsamninga. Í launum sumra kann að vera falinn bónus vegna ársins 2024 sem var greiddur árið 2025.
Miðað er við útsvarsstofn samkvæmt álagningarskrá en í tölunum eru ekki fjármagnstekjur, til dæmis af vöxtum, arði eða sölu hlutabréfa. Sleppt er skattfrjálsum dagpeningum, bílastyrkjum og greiðslum í lífeyrissjóði. Þá ber að hafa í huga að inn í tekjunum geta líka verið einskiptisgreiðslur vegna úttektar á séreignasparnaði hjá lífeyrissjóði.
Verktakagreiðslur flokkast ekki sem útsvarsskyldar tekjur og eru því ekki teknar fyrir í álagningaskrá Ríkisskattstjóra sem Tekjublaðið styðst við.