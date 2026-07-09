Kaupin hjá Gærunum gerast í fláningssalnum

Þær kalla sig Gærurnar, konurnar sem reka nytjamarkað á Hvammstanga í sjálfboðavinnu. Ágóðinn fer út í samfélagið til margskyns góðgerðarmála. Og þar fást ótrúlegustu hlutir.
Í kvöldfréttum Sýnar var nytjamarkaðurinn heimsóttur en hann er í hjarta Hvammstanga í byggingu sem eitt sinn var sláturhús. Þær kalla sig Gærurnar sem standa fyrir markaðnum.
„Við byrjuðum 2007 í gömlum gærukjallara hjá kaupfélaginu. Og þess vegna heitum við Gærurnar,“ segir Ása Ólafsdóttir, formaður Gæranna.
Þær ætluðu í fyrstu að hafa markaðinn bara í eitt skipti einn laugardag.
„Síðan eru bara.. - þetta er tuttugasta sumarið og við getum bara ekki hætt,“ segir Ása.
„Þetta er þriðji staðurinn sem við erum á. Þetta er stærsti,“ segir Jónína Sigurðardóttir, ritari Gæranna.
Um leið er þetta félagsmiðstöð.
„Þetta var sláturhús. Þetta er fláningssalurinn hér sem við erum í. Kjötsalurinn er hérna inn af. Við þyrftum að fá hann líka. En það verður bara næsta,“ segir Jónína.
Sjö konur standa að Gærunum.
„Við söfnum peningum til þess að koma aftur út í samfélagið.“
„Það er okkar markmið að koma hlutum hérna í umferð aftur.“
Ágóðinn fer einkum í margs kyns tækjakaup, í kringum áttahundruð þúsund krónur á ári, segja þær.
„Við erum búin að gefa til dæmis örugglega þrjár sjúkrabörur til björgunarsveitarinnar,“ segir Ása.
„Já, til slökkviliðsins, skólans, leikskólans. Kaupfélagið og heilsugæsluna. Nefndu það bara. Til einstaklinga og þeirra sem þurfa á því að halda,“ segir Jónína.
Og hér er hægt að fá ótrúlegustu hluti.
„Áðan kom hérna ung kona og hún hvíslaði svona að mér hvort að ég ætti kannski brúðarslör. Og ég sagði svona: „Oh, ég man það ekki, ég er ekki alveg viss.“ Og svo hljóp ég hérna baksviðs. Þar átti ég auðvitað brúðarkjól og brúðarslör.
Og hún var að fara að gifta sig á miðvikudaginn næsta og hún keypti brúðarslörið með kórónunni og öllu.
Segiði svo að það fáist ekki allt hér,“ segir Gæran Jónína í sjónvarpsfrétt Sýnar:
Þjóðvegasjoppan íslenska er loksins að fá sinn sess í menningarsögu landsins. Á Verslunarminjasafninu á Hvammstanga er heil sjoppa að bætast í flokk safngripa og kannski ein sú merkasta á landinu.