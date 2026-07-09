Hundurinn sem fannst hafði verið týndur í tíu ár

Búið er að bera kennsl á hund sem fannst nýverið dauður við Langjökul. Hann hafði verið týndur í tæp tíu ár.
Þetta kemur fram í Facebook færslu sjálfboðaliðasamtakanna Dýrfinnu, sem aðstoða við leit að týndum dýrum.
„Eigendur hundsins hafa nú gefið sig fram og lýsa þakklæti fyrir að hafa loksins fengið svör eftir langa bið og óvissu,“ segir í tilkynningunni.
„Þótt niðurstaðan sé sorgleg veitir það fjölskyldunni ákveðna lokun að vita hvað varð um hundinn þeirra og geta nú minnst hans með virðingu og hlýju. Unnið verður í því að koma honum heim til fjölskyldu sinnar.“
Greint var frá því í síðustu viku að hræið hefði fundist við Langjökul. Erfitt var að leggja mat á tegund og lit hundarins, en þó var á honum bleik ól.
Á meðal ábendinga sem samtökin fengu var ein um hund sem týndist fyrir 38 árum, en sá var ekki hinn sami.