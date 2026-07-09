Lögreglu var tilkynnt um innbrot á veitingastað snemma í morgun. Upptökur voru til af atvikinu og þekkti lögreglan innbrotsþjófana á þeim, og voru þeir handteknir skömmu síðar og vistaðir í fangaklefa vegna málsins.
Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar. Atvikið átti sé stað í umdæmi lögreglustöðvar eitt, sem sér um löggæslu í Austurbæ, Vesturbæ, Miðborginni og á Seltjarnarnesi.
Í umdæmi lögreglustöðvar tvö, sem sér um Hafnarfjörð og Garðabæ, var tilkynnt um hjólreiðarmann sem féll af hjólinu sínu og slasaðist.
„Þegar þetta er skrifað er ekki vitað um alvarleika áverka en hann var fluttur með sjúkrabifreið á spítala,“ segir í dagbókinni.
Í sama umdæmi var ökumaður stöðvaður á 129 kílómetra hraða þar sem hámarkshraði er níutíu. Og í umdæmi lögreglustöðvar þrjú, sem sér um Kópavog og Breiðholt, voru tveir ökumenn stöðvaðir á á 60 og 62 kílómetra hraða þar sem hámarkshraði er þrjátíu.