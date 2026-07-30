Vasaþjófnaður daglegur viðburður og verulegar fjárhæðir teknar Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 30. júlí 2026 20:00 Magnús Ragnarsson aðalvarðstjóri lögreglunnar á Suðurlandi segir fjóra hafa verið í teymi lögreglunnar að kljást við vasaþjófnað. Vísir/Lýður Valberg Í hverri viku berast tugir tilkynninga um vasaþjófnað við ferðamannastaði og verulegar fjárhæðir eru oft undir að sögn lögreglu. Sex voru handteknir á Suðurlandi í gær og ferðaþjónustuaðilar við Seljalandsfoss segja þjófnað daglegan viðburð við fossinn. Í dag var margmenni við Seljalandsfoss í dag og staðir eins og göngubrú við fossinn eru vinsælir meðal vasaþjófa. Enda ferðamenn ekki varir um sig fyrir framan fossinn og ekki heldur á öðrum fjölförnum ferðamannastöðum að sögn lögreglu sem greip þrjá glóðvolga vasaþjófa við fossinn í gær, í sérstakri aðgerð óeinkennisklæddra lögreglumanna en lögregla hefur reglulega staðið vaktina með þeim hætti við nokkra ferðamannastaði í sumar. Magnús Ragnarsson varðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi segir vasaþjófana þaulskipulagða. „Þetta er ákveðinn tími dags, þetta er háannnatíminn þar sem mest er af fólki, þá eru þeir að senda hópa, það eru að fara hópar saman á þessa staði og eru í svona tvo þrjá tíma á hverjum stað og við erum að reyna að stýra inn á það að vera með menn þar innan um ferðamennina að sjá þá og spotta þá út.“ Um sé að ræða erlenda ríkisborgara sem gagngert séu staddir hér á landi til að stunda vasaþjófnað. Verulegar upphæðir séu teknar af stolnum kortum og lögregla fái tugi tilkynninga í hverri viku um vasaþjófnað á ferðamannastöðum líkt og frá Seljalandsfossi. Þetta rímar við upplifun ferðaþjónustuaðila á svæðinu. „Það hefur verið mjög mikið, mjög mikið af fólki kemur hingað og segir að það hafi týnt veskinu sínu eða hvað sem er.“ Kemur þetta reglulega upp? „Já, nokkrum sinnum á dag. Tvisvar, þrisvar á dag.“ Rútubílstjóri segist oft hafa orðið vitni að ferðamönnum lenda í vasaþjófnaði. „Það var í einni rútunni þar sem þrjár manneskjur týndu veskjunum sínum inni í búðinni á Geysi.“ Lögregla biðlar til leiðsögumanna og annarra innan ferðaþjónustunnar um að benda ferðamönnum á að fara varlega. Ferðamenn við Seljalandsfoss höfðu ekkert heyrt af málinu en eitt par hafði sjálft lent í vasaþjófnaði í miðbæ Reykjavíkur. Vissir þú að það hafa verið nokkur tilfelli af vasaþjófnaði hér við þennan foss? Nei, ég vissi það ekki. En við lentum í atviki í Reykjavík þar sem við urðum fyrir vasaþjófnaði. Í alvöru? Já, fyrir utan vinsælt bakarí sem ég ætla ekki að nafngreina. Hvað gerðist? Vinur okkar týndi veskinu sínu. Hann skildi það eftir á afgreiðsluborðinu og einhver tók það og reyndi strax að nota það til að kaupa vörur fyrir 3000 dollara. Mest lesið Sætir morðhótunum og óhróðri í vinsælum Facebook-hópi Innlent Bílstjóri horfði á skelfingu lostinn Innlent Gabríel Douane og fimm aðrir sýknaðir Innlent Vaktin: Bandero hrellir Hval 9 Innlent Tugir tilkynninga í viku: „Þetta var ekki í fyrsta skipti sem þau voru handtekin“ Innlent „Hún drap börnin“ Erlent Gunnar Þórðarson er látinn Innlent Okkar McCartney, okkar Bach kveður Innlent Heilum gámi af kampavíni stolið af Ölgerðinni Innlent Horfðu á bílinn velta niður fjallið Innlent Fleiri fréttir Bruni við Breiðhöfða Vasaþjófnaður daglegur viðburður og verulegar fjárhæðir teknar Vaktin: Bandero hrellir Hval 9 Þaulskipulagðir vasaþjófar, minkaveiðar og lífgjöf Dekk sprakk við lendingu vélar Borgarísjaka rekur í átt að Skagafirði Stærsta umferðarhelgi ársins hafin Bílstjóri horfði á skelfingu lostinn Meirihluti ætlar að segja já í ágúst Skilningsleysi foreldra mætti litblindum syninum Staðan orðin „þokkalega góð“ Tugir tilkynninga í viku: „Þetta var ekki í fyrsta skipti sem þau voru handtekin“ Okkar McCartney, okkar Bach kveður Vasaþjófar gómaðir á Suðurlandi og minkafár í rénun Fleiri en einn hafi verið að verki Dýralæknafélag Íslands fordæmir skemmdarverk í Dalsbúi Gunnar Þórðarson er látinn Dregur úr ánægju með frammistöðu ríkisstjórnarflokkanna Sex handteknir grunaðir um vasaþjófnað Sætir morðhótunum og óhróðri í vinsælum Facebook-hópi Gabríel Douane og fimm aðrir sýknaðir Heilum gámi af kampavíni stolið af Ölgerðinni Mosfellsdalur minnti á vígvöll Greinir á um leiðir til að draga úr nikótínneyslu ungmenna Gæsluvarðhald samþykkt yfir Ming Ting „Það er búið að slökkva og húsið er ónýtt“ Gripinn á nánast tvöföldum hámarkshraða Skothljóð og minkafár í Mosfellsdal í beinni Eldur logaði í Stykkishólmi Horfðu á bílinn velta niður fjallið Sjá meira