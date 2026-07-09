Nýr vefur sem á að auðvelda kjósendum lífið í aðdraganda kosninga um aðildarviðræður við Evrópusambandið hefur litið dagsins ljós. Formaður landskjörstjórnar segir hlutlausar upplýsingar mikilvægar þegar um jafn mikið hitamál sé að ræða.
Nú styttist óðfluga í að landsmenn gangi inn í kjörklefa þann 29. ágúst til að ákveða hvort aðildarviðræður við Evrópusambandið verði hafnar á nýjan leik.
Fréttastofa fjallaði á dögunum um að umræðan um atkvæðagreiðsluna og um hvað ræðir hafi verið nokkuð á reiki.
Landskjörstjórn hefur nú opnað vef með helstu upplýsingum. Vefinn má berja augum í spilaranum hér að neðan.
Vefsíðuna má finna á slóðinni kosningar.is eða thjodaratkvaedi.is og þar má finna hnitmiðuð svör við ýmsum spurningum líkt og hvað gerist ef niðurstaðan verður já og hvað gerist ef að niðurstaðan verður nei.
Meðal svara er hvað þurfi að gerast til Ísland gangi í sambandið og hvað aðildarviðræðurnar kosta en það eru um tveir milljarðar og munu kosningarnar sjálfar kosta nokkur hundruð milljónir.
Kristín Edwald, formaður landskjörstjórnar, segir um mikla vinnu að ræða.
„Þetta er í fyrsta skipti sem landskjörstjórn sinnir þessu hlutverki á grundvelli nýju kosningalaganna sem tóku gildi árið 2022. Svo verður líka gefinn út bæklingur sem verður dreift í hvert hús eftir verslunarmannahelgi.“
Lagt er upp með að upplýsingarnar séu hlutlausar. Samið var við Lagstofnun Háskóla Íslands til að sinna verkefninu.
„Þá samdi Lagastofnun líka við Félagsvísindasvið Háskóla Íslands um að setja saman rýnihópa og skipuleggja þá sem fóru yfir textann áður en hann var birtur. Þetta er mikið hitaefni en þessi texti á að vera hlutlaus í því og
Svör við sumum álitamálum sem hafa verið hávær í umræðunni finnast ekki á vefsíðunni. Þar má til dæmis nefna hvort aðlögun að Evrópusambandinu hefjist við aðildarviðræður.
„Sumar spurningarnar sem eru þarna undir eru flóknar og það er ekkert auðvelt að setja þá einföld eða tæmandi svör þarna inni. Eins og við vitum öll þá eru ákveðin atriði umdeild og þessari síðu er ekki ætlað að skera úr um þau atriði.“