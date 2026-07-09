Óttast að færri leiti sér aðstoðar Lillý Valgerður Pétursdóttir skrifar 9. júlí 2026 23:02 Vilhjálmur Hjálmarsson varaformaður ÖBÍ segir að komugjaldið hafa veruleg áhrif á viðkvæman hóp öryrkja. Vísir/Ívar Fannar Nýtt komugjald til sjúkraþjálfara kemur illa við örykja og hefur í för með sér að færri leita sér aðstoðar eða seinka endurhæfingu að mati varaformanns ÖBÍ. Málið sé grafalvarlegt þar sem það leiði til aukins kostnaðar fyrir samfélagið á endanum. Í byrjun september verður tekið upp sérstakt komugjald fyrir sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun og talþjálfun. Almennt komugjald verður þá fimmtán hundruð krónur, en þúsund fyrir aldraða og fimm hundruð fyrir öryrkja. Komugjaldið er ótengt greiðsluþátttökukerfi heilbrigðisþjónustu og er alltaf það sama óháð fjölda koma. „Öryrki þarf kannski að fara einu sinni í viku. Þetta eru þá tuttugu og sex þúsund krónur á ári og þetta er tekið út úr kostnaðarþakinu eða niðurgreiðslunni. Þannig að það tekur líka lengri tíma að komast inn í næsta niðurgreiðsluþrep. Það kemur mjög illa við þennan hóp,“ segir Vilhjálmur Hjálmarsson varaformaður ÖBÍ. Þetta bætist ofan á aðrar hækkanir sem öryrkjar hafi fundið vel fyrir á undanförnum misserum. „Okkar fólk, sem er í þessari stöðu hreinlega, er að berjast í bökkum. Þetta er líka lykilatriði ef fólk er meira að segja í vinnu og á einhverjum launum, þá getur það verið lykilatriði að geta sótt til dæmis sjúkraþjálfun, jafnvel oftar en einu sinni í viku eða bara til þess að halda almennri lífsfærni þó að þú sért ekki í vinnu. Þetta er bara hópur sem þarf að nýta þessa heilbrigðisþjónustu mjög mikið og það er alltaf verið að auka einhverjar álögur.“ Sjúkraþjálfarafélag Íslands sendi frá sér yfirlýsingu vegna komugjaldsins þar sem það gagnrýndi stjórnvöld fyrir skort á samráði en sjúkraþjálfarar óttast að þetta dragi úr því að fólk leiti sér aðstoðar eða seinki endurhæfingu. Vilhjálmur tekur í sama streng. „Það er mjög stór hluti af okkar hópi sem forðast eða frestar því að leita til læknis eða að leita sér að þjónustu eða að leysa út lyfin sín. Þetta er bara grafalvarlegt mál vegna þess að þetta eykur alltaf á vanda heilbrigðiskerfisins og einstaklingsins að sjálfsögðu. Þetta er aukinn kostnaður fyrir samfélagið á endanum. Ég skil ekki alveg hvers vegna er alltaf verið að éta af þessum hópi sem hefur ekki mikið á milli handanna. Hvað gengur stjórnvöldum til?“ Heilbrigðismál Sjúkratryggingar Mest lesið Brugðið yfir því hvernig talað sé um Ólaf Ragnar Innlent Kærir Iðufólk fyrir líkamsárásir, þjófnað og hótanir Innlent „Kemur ekki á óvart að þetta komi fram í Morgunblaðinu“ Innlent Ekki jákvætt þegar lögregla tekur af manni launin Innlent Hundurinn sem fannst hafði verið týndur í tíu ár Innlent Fengu öll áletraða skammbyssu að gjöf frá Erdogan Innlent Þurfti að lenda flugvél eftir að kennarinn stökk út og hrapaði til bana Erlent Sneri sér við, greip í spaðann á Kristrúnu og gekk út Innlent Kostnaður aldraðra gæti aukist um 50 þúsund krónur Innlent Skemmdarvargar máluðu yfir regnbogafánann Innlent Fleiri fréttir Ísland sé aðkomuleið Bandaríkjamanna að norðurslóðum Óttast að færri leiti sér aðstoðar Íbúar Flóahrepps vilja ekki sameinast öðrum Kaupin hjá Gærunum gerast í fláningssalnum „Mikið hitaefni en þessi texti á að vera hlutlaus“ ESB-deilan harðnar eftir ummæli erlendra ráðamanna Segja Reykjanesbæ greiða þremur bæjarstjórum laun Hundurinn sem fannst hafði verið týndur í tíu ár „Þá sé þetta sem næst útilokað“ Lögreglan þekkti óprúttna aðila á upptökum Krafa Íslands um undanþágur vekur spurningar í ESB Segir skoðanir Ólafs Ragnars ekkert ofboðslega fréttnæmar Opna fyrir umferð á morgun Fjárhagslegt tjón netbrota á árinu nemur hundruðum milljóna Namibíumenn krefjast skaðabóta í Samherjamálinu Hafnaði á skilti Þessi sóttu um starf bæjarstjóra Fjallabyggðar Starfshópur um gervigreind tekinn til starfa Kærir Iðufólk fyrir líkamsárásir, þjófnað og hótanir Öll málning þrifin af kirkjutröppunum Energy Observer komið til Reykjavíkurhafnar „Eldgamlir bekkir og kompur sem hjúkrunarfræðingum var holað í“ Sendi fimmtán ára skilaboð og typpamynd: „Riða i kvöld?“ Strandaði á skeri rétt utan við Húsavík Breskt herskip siglir um Hvalfjörð „Kemur ekki á óvart að þetta komi fram í Morgunblaðinu“ Fannar leiðir hagræðingu í Reykjanesbæ Sjávarútvegurinn og ESB, vopnagjöf og heilbrigðismál Hanna Katrín segir rasista vilja endurskilgreina hlutverk íslenska fánans Skemmdarvargarnir enn ófundnir Sjá meira