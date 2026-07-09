FH tók á móti Þrótti í elleftu umferð Bestu deildar kvenna. Þar fengum við markaveislu en leikurinn endaði með 7-3 sigri FH. Af þeim mörkum skoraði Ída Marín Hermannsdóttir fimm.
Fyrri hálfleikur var heldur betur fjörugur þar sem mörg mörk voru skoruð. FH byrjaði leikinn sterkt en það var Þróttur sem komst yfir fyrst.
Fyrsta mark leiksins kom þegar Þróttur fékk aukaspyrnu rétt fyrir framan miðju á 18. mínútu og var gefinn fastur bolti í teiginn. Þar var Alexia Czerwien óvölduð og stangaði boltann í hornið.
Alexia var svo aftur á ferðinni fjórum mínútum síðar þegar Björg Gunnlaugsdóttir kemur með sendingu í teiginn sem FH á að hreinza í burtu. Alexia var hins vegar fyrst í boltann og lagði hann þétt í netið 2-0.
FH átti heldur betur eftir að skipta í annan gír eftir að hafa lent tveimur mörkum undir. Helena Maree og Ída Marín Hermannsdóttir spila sig í gegnum vörn Þróttar þar sem Ída Marín endar ein á móti markmanni. Hún vippar boltanum snyrtilega yfir Mollee Swift í marki Þróttar og minnkar muninn í 2-1.
Nánast í næstu sókn á eftir er brotið á Helenu Maree í teig Þróttar og réttilega dæmd vítaspyrna. Ída Marín steig á punktinn en Mollee Swift varði spyrnuna vel. Ída Marín var á tánum og var fyrst í frákastið og lagði boltann þægilega í netið. Leikurinn jafn 2-2.
Aðeins nokkrum mínútum síðar kemst Hafrún Birna Helgadóttir upp vinstri kant Þróttar. Hún gefur fyrir á Ídu Marín sem nær rétt að teygja sig í boltann og setja hann í netið. FH komið yfir í leiknum 3-2 eftir þrennu frá Ídu Marín á fimm mínútum.
Ída Marín var langt frá því að vera hætt í seinni hálfleik og komst næstum strax inn fyrir vörn Þróttar og kláraði færið snyrtilega í markið. Um tíu mínútum seinna bætti Ída Marín svo við fimmta markinu sínu og kórónaði frábæran leik.
FH hélt þó áfram að skora og á 68. mínútu datt boltinn fyrir Deju Sandovdal sem potaði honum inn. Þróttur náði fínni sókn í lokin og skoraði Þórdís Elva Ágústsdóttir frábært mark. FH var þó ekki búið að syngja sitt síðasta því undir lok leiksins skoraði Berglind Freyja Hlynsdóttir sjöunda mark FH og lokamark leiksins. Leikurinn í Kaplakrika endaði með stórsigri FH 7-3.
Fyrsta mark FH var frábært og byrjunin á því að snúa stöðunni við. Helena Maree og Ída Marín áttu frábært samspil í gegnum vörn Þróttar og svo vippaði Ída Marín laglega yfir markmanninn. Hágæða mark sem þær geta báðar verið stoltar af.
Það er ekki hægt að segja að það sé nein önnur stjarna á vellinum en Ída Marín. Fimm mörk í einum leik er sjaldséð og þarf að viðurkenna góða frammistöðu. Skúrkar verður að vera vörn Þróttar sem heild. Mollee Swift varði vel í markinu en FH fékk einfaldlega of mikið af færum.
Arnar Ingi Ingvarsson dæmdi flottan leik og lítið út á hann að setja. Hann negldi allar mikilvægar ákvarðanir í leiknum og hafði góða stjórn.
Það var vel mætt í Kaplakrikann þrátt fyrir rigningu og leiðindaveður. Umgjörðin var frábær í Kaplakrika og mikil stemning á pöllunum hjá báðum liðum.