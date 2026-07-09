„Eldgamlir bekkir og kompur sem hjúkrunarfræðingum var holað í“ Smári Jökull Jónsson skrifar 9. júlí 2026 13:00 Helga Rósa Másdóttir er formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. Vísir/Lýður Valberg/Vilhelm Aðstæður sem skólahjúkrunarfræðingum er boðið upp á í grunnskólum er dapurleg, að sögn formanns félags hjúkrunarfræðinga. Jákvætt sé að yfirvöld skapi heildræna áætlun til framtíðar í málaflokknum en erfitt sé að byggja upp þjónustu þegar hún sé stopul. Ný reglugerð um skipulag og framkvæmd skólaheilsugæslu tekur gildi 1. janúar á næsta ári þar sem meðal annars aukin áhersla verður lögð á geðheilbrigði og tannheilsu. Formaður félags hjúkrunarfræðinga segir jákvætt að yfirvöld að skapa heildræna áætlun til framtíðar í málaflokknum sem hjúkrunarfræðingar og þróunarmiðstöð heilsugæslunnar hafi sinnt um árabil í gegnum heilsuvernd grunnskólabarna. Vilja framhaldsskólanema með Þó séu ákveðnir hlutir sem FÍH sakni í reglugerðinni. „Við söknum þess að ekki sé talað sérstaklega um heilsuvernd barna í framhaldsskólum. Það er nýlega sem fengist hefur heimild fyrir 30% stöðu hjúkrunarfræðinga í framhaldsskólum,“ segir Helga Rósa Másdóttir formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. Þetta hafi félagið bent á í umsögn um reglugerðina. Í tilkynningu heilbrigðisráðuneytisins segir að efnt hafi verið til vinnustofu með hagaðilum heilbrigðis- og menntakerfisins en að sögn Helgu Rósu var FÍH ekki boðað þangað. Herferð í vetur sýndi fram á dapurlegar aðstæður Þá hafi félagið lagt áherslu á fulla viðveru hjúkrunarfræðinga í skólum, meðal annars til að byggja upp traust gagnvart nemendum. Samkvæmt reglugerðinni á að meta heilsu skólabarna að minnsta kosti fjórum sinnum á grunnskólagöngunni. „Það er mjög erfitt að byggja upp þjónustu þar sem þjónustan er stopul. Mér þótti dapurt að þegar við fórum í herferð í vetur þar sem við heimsóttum nokkra vinnustaði og sjá aðstæðurnar sem hjúkrunarfræðingum í skólum er boðið upp á. Hún var dapurleg, einhverjir eldgamlir bekkir og einhverjar kompur sem hjúkrunarfræðingum var holað í,“ segir Helga Rósa. „Þeir eru með mjög stopula viðveru og það er ekki til þess að byggja upp þetta traust og þennan sýnileika sem þarf að vera til staðar svo að þjónustan nái að blómstra.“ Áform yfirvalda séu metnaðarfull en þá þurfi fjármagn að fylgja. „Það hefur skort á meiri viðveru hjúkrunarfræðinga í skólunum, þannig að þeir geti sett sig betur inn í málin og kallað til þá aðila sem þörf er á.“ Grunnskólar Framhaldsskólar Heilbrigðismál Heilsugæsla Mest lesið Fengu öll áletraða skammbyssu að gjöf frá Erdogan Innlent „Kemur ekki á óvart að þetta komi fram í Morgunblaðinu“ Innlent Kostnaður aldraðra gæti aukist um 50 þúsund krónur Innlent Brugðið yfir því hvernig talað sé um Ólaf Ragnar Innlent Virðist ekki iðrast stunguárása og ofbeldis gegn móður sinni Innlent Skemmdarverkið setti svip sinn á útför Innlent Fannst blautur og kaldur eftir fimm tíma leit Innlent Kornabarn reyndist á lífi í líkhúsi Erlent Breskt herskip siglir um Hvalfjörð Innlent Reyndi að stela verkfærum iðnaðarmanna Innlent Fleiri fréttir „Eldgamlir bekkir og kompur sem hjúkrunarfræðingum var holað í“ Sendi fimmtán ára skilaboð og typpamynd: „Riða i kvöld?“ Strandaði á skeri rétt utan við Húsavík Breskt herskip siglir um Hvalfjörð „Kemur ekki á óvart að þetta komi fram í Morgunblaðinu“ Fannar leiðir hagræðingu í Reykjanesbæ Sjávarútvegurinn og ESB, vopnagjöf og heilbrigðismál Hanna Katrín segir rasista vilja endurskilgreina hlutverk íslenska fánans Skemmdarvargarnir enn ófundnir Kostnaður aldraðra gæti aukist um 50 þúsund krónur Virðist ekki iðrast stunguárása og ofbeldis gegn móður sinni Fengu öll áletraða skammbyssu að gjöf frá Erdogan Skemmdarverkið setti svip sinn á útför Reyndi að stela verkfærum iðnaðarmanna Fannst blautur og kaldur eftir fimm tíma leit Ætla aftur að mála regnbogafánann Brugðið yfir því hvernig talað sé um Ólaf Ragnar Rússneska herskipið aftur innan lögsögunnar Jón Ingvar vildi níutíu milljónir en fær ekki krónu Kristrún um Trump: „Það er hlýtt á milli okkar“ Ríkisútvarpið braut ekki gegn siðareglum Trump, hóteldeilur og VestFest í kvöldfréttum Evrópusambandið sé verkfæri til að ná stöðugleika Stjórnandi drónans taldi sér ógnað og byssumaðurinn dæmdur Aukin framlög til varnarmála og öflugur stuðningur við Úkraínu á leiðtogafundi NATO Talið að tveir hafi staðið að meintum hatursglæp Gæsluvarðhald framlengt í Straumsvíkurmálinu Lögreglan leitar þessara manna Ísland skari fram úr ESB á flestum mælikvörðum Rannsaka málið sem hatursglæp Sjá meira