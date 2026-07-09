Innlent

„Eld­gamlir bekkir og kompur sem hjúkrunar­fræðingum var holað í“

Smári Jökull Jónsson skrifar
Helga Rósa Másdóttir er formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.
Helga Rósa Másdóttir er formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. Vísir/Lýður Valberg/Vilhelm

Aðstæður sem skólahjúkrunarfræðingum er boðið upp á í grunnskólum er dapurleg, að sögn formanns félags hjúkrunarfræðinga. Jákvætt sé að yfirvöld skapi heildræna áætlun til framtíðar í málaflokknum en erfitt sé að byggja upp þjónustu þegar hún sé stopul.

Ný reglugerð um skipulag og framkvæmd skólaheilsugæslu tekur gildi 1. janúar á næsta ári þar sem meðal annars aukin áhersla verður lögð á geðheilbrigði og tannheilsu. 

Formaður félags hjúkrunarfræðinga segir jákvætt að yfirvöld að skapa heildræna áætlun til framtíðar í málaflokknum sem hjúkrunarfræðingar og þróunarmiðstöð heilsugæslunnar hafi sinnt um árabil í gegnum heilsuvernd grunnskólabarna.

Vilja framhaldsskólanema með

Þó séu ákveðnir hlutir sem FÍH sakni í reglugerðinni.

„Við söknum þess að ekki sé talað sérstaklega um heilsuvernd barna í framhaldsskólum. Það er nýlega sem fengist hefur heimild fyrir 30% stöðu hjúkrunarfræðinga í framhaldsskólum,“ segir Helga Rósa Másdóttir formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.

 Þetta hafi félagið bent á í umsögn um reglugerðina.

Í tilkynningu heilbrigðisráðuneytisins segir að efnt hafi verið til vinnustofu með hagaðilum heilbrigðis- og menntakerfisins en að sögn Helgu Rósu var FÍH ekki boðað þangað. 

Herferð í vetur sýndi fram á dapurlegar aðstæður

Þá hafi félagið lagt áherslu á fulla viðveru hjúkrunarfræðinga í skólum, meðal annars til að byggja upp traust gagnvart nemendum. Samkvæmt reglugerðinni á að meta heilsu skólabarna að minnsta kosti fjórum sinnum á grunnskólagöngunni.

„Það er mjög erfitt að byggja upp þjónustu þar sem þjónustan er stopul. Mér þótti dapurt að þegar við fórum í herferð í vetur þar sem við heimsóttum nokkra vinnustaði og sjá aðstæðurnar sem hjúkrunarfræðingum í skólum er boðið upp á. Hún var dapurleg, einhverjir eldgamlir bekkir og einhverjar kompur sem hjúkrunarfræðingum var holað í,“ segir Helga Rósa. 

„Þeir eru með mjög stopula viðveru og það er ekki til þess að byggja upp þetta traust og þennan sýnileika sem þarf að vera til staðar svo að þjónustan nái að blómstra.“

Áform yfirvalda séu metnaðarfull en þá þurfi fjármagn að fylgja.

„Það hefur skort á meiri viðveru hjúkrunarfræðinga í skólunum, þannig að þeir geti sett sig betur inn í málin og kallað til þá aðila sem þörf er á.“

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