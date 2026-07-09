Bæjarráð Reykjanesbæjar hefur samþykkt að setja á laggirnar sérstakt umbóta- og hagræðingarteymi til að auka skilvirkni stjórnsýslunnar og bæta rekstur bæjarins. Fannar Jónasson, fyrrverandi bæjarstjóri Grindavíkur, leiðir teymið.
Í tilkynningu þess efnis á vef Reykjanesbæjar segir að markmið teymisins sé að stuðla að markvissri hagræðingu, bæta þjónustu sveitarfélagsins og tryggja að skattfé íbúa nýtist sem best. Verkefnið sé liður í þeirri stefnu nýs meirihluta að fara í heildstæða endurskoðun á rekstri sveitarfélagsins og innleiða umbætur sem skila raunverulegum árangri.
„Til að leiða þetta mikilvæga verkefni hefur Reykjanesbær gert verktakasamning við Fannar Jónasson, einn af reynslumeiri sveitarstjórnarmönnum landsins. Fannar hefur áratugalanga reynslu af stjórnun sveitarfélaga og mun gegna lykilhlutverki við framkvæmd umbóta- og hagræðingarverkefna sveitarfélagsins.“
Meðal verkefna Fannars verði að stýra vinnu við svokallaða núllgrunnsáætlun, fara yfir fyrirliggjandi stjórnsýslu- og fjárhagsúttektir, leggja mat á frekari greiningar sem kunni að vera nauðsynlegar og leiða eftirfylgni umbótaverkefna. Þá muni hann einnig veita kjörnum fulltrúum og stjórnendum ráðgjöf um framkvæmd verkefnanna og styðja sveitarfélagið í samskiptum við stjórnvöld og aðra samstarfsaðila.
Umbóta- og hagræðingarteymið verði skipað starfsfólki og stjórnendum með ólíka sérþekkingu sem vinni saman að því að greina tækifæri til einföldunar, bæta verkferla og hraða innleiðingu breytinga.
Fannar Jónasson muni leiða umbóta- og hagræðingarverkefni sveitarfélagsins í nánu samstarfi við bæjarstjóra. Gunnlaugur Kárason, formaður bæjarráðs, muni samræma samstarf við formenn ráða og nefnda og stuðla að því að hugmyndir um aukna skilvirkni og hagræðingu skili sér þvert á alla stjórnsýslu sveitarfélagsins. Andri Örn Víðisson muni leiða verkefni sem snúa að þróun stjórnsýslunnar, stafrænni umbreytingu og innleiðingu stefnumála sveitarfélagsins. Hermann Nökkvi Gunnarsson, aðstoðarmaður bæjarstjóra, verði teyminu til aðstoðar og jafnframt muni fulltrúar fjármála- og mannauðssviðs taka þátt í starfi þess.
Með þessu sé tryggt að fagþekking frá lykilsviðum sveitarfélagsins komi að verkefnunum frá upphafi og að umbótaverkefni sveitarfélagsins njóti öflugrar samhæfingar og eftirfylgni.
„Við höfum þegar sýnt að við ætlum að fara vel með skattfé íbúa. Á fyrstu vikunum fækkuðum við pólitískum nefndum og ráðum og spöruðum sveitarfélaginu hátt í 10 milljónir króna á ári. Við höfum jafnframt lækkað laun bæjarstjóra sem skilar 4–5 milljóna króna sparnaði á ársgrundvelli og laun aðstoðarmanns bæjarstjóra eru um fjórum milljónum króna lægri á ári, að meðtöldum launatengdum gjöldum, en greidd voru fyrir aðstoðarmann bæjarstjóra á síðasta kjörtímabili. Það voru fyrstu skrefin, en nú tekur við næsti áfangi þar sem við ætlum að halda áfram að bæta rekstur sveitarfélagsins og tryggja að hver króna nýtist sem best í grunnþjónustu og innviði,“ er haft eftir Vilhjálmi Árnasyni, bæjarstjóra Reykjanesbæjar.
Umbóta- og hagræðingarteymið sé tímabundið verkefnateymi sem hafi það hlutverk að leiða áfram þessa vinnu, hraða nauðsynlegum breytingum, auka skilvirkni og skapa sterkari rekstrargrundvöll fyrir Reykjanesbæ.
Markmiðið sé að einfalda stjórnsýslu, stytta boðleiðir, auka skilvirkni og nýta skattfé betur. Með markvissri eftirfylgni, faglegri verkefnastjórn og skýrri forgangsröðun ætli Reykjanesbær að byggja upp öflugra sveitarfélag þar sem fjármunum íbúa sé ráðstafað af ábyrgð og þjónustan verði betri.