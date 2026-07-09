Breska flugmóðurskipið HMS Prince of Wales er nú statt í Hvalfirði en bresk flotadeild hefur tekið þátt í æfingum NATO á Norður-Atlantshafi og norðurslóðum. Æfingar tengdar loftrýmiseftirliti og loftvörnum fara fram við Ísland.
HMS Prince of Wales er annað af tveimur flugmóðurskipum Breta. Þetta er í fyrsta skipti sem slíkt skip búið F-35 orrustuþotum sinnir loftrýmisgæslu fyrir Atlantshafsbandalagið.
HMS Prince of Wales fari fyrir breskri flotadeild (e. Carrier Strike Group) sem að undanförnu hafi tekið þátt í æfingum Atlantshafsbandalagsins á Norður-Atlantshafi og norðurslóðum og sé heimsóknin til Íslands liður í því verkefni, segir í tilkynningu frá utanríkisráðuneytinu.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra fundaði með varnarmálaráðherra Bretlands, Dan Jarvis, um borð í skipinu en þau hafi rætt um samstarf ríkjanna innan sameiginlegu viðbragðssveitarinnar (JEF) og vaxandi tvíhliða varnarsamstarf Íslands og Bretlands svo eitthvað sé nefnt. Ísland veiti aðgerð Prince of Wales gistiríkjastuðning, sem felst meðal annars í því að bjóða liðsafla bandalagsríkja NATO aðstöðu, fæði og gistingu.
„Innan Atlantshafsbandalagsins er nú lögð aukin áhersla á aukna viðveru á norðurslóðum, einkum með árvekniaðgerðinni Arctic Sentry, sem samstarf ríkjanna er jafnframt framlag til. Aðgerðin miðar að því að efla fælingarmátt Atlantshafsbandalagsins, stuðla að auknu öryggi og bregðast við auknum umsvifum Rússa á svæðinu,“ segir í tilkynningunni.
Breskar orrustuþotur fylgdu eftir rússneskri herflugvél eftir að henni var flogið hættulega nálægt skipinu Prince of Wales í Noregshafi í síðustu viku. Tvær breskar orrustuþotur af gerðinni F-35 fylgdu rússnesku vélinni burt.