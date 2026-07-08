Lífið

Hægara sagt en gert að ná lé­legum myndum

Freyja Þórisdóttir skrifar
Blanche þótti versti ljósmyndarinn.
Blanche þótti versti ljósmyndarinn. Vísir/Ívar Fannar

Frönsk kona sem þykir hinn versti ljósmyndari lauk hringferð um Ísland á dögunum. Markmið ferðalagsins var að reyna að ná lélegum myndum af íslenskri náttúru. Hún komst þó að því að það væri hægara sagt en gert.

Í vor hóf flugfélagið Icelandair að leita að virkilega lélegum ljósmyndara með það að markmiði að sanna að jafnvel versti ljósmyndari gæti tekið góðar myndir af Íslandi. Ríflega hundrað tuttugu og sjö þúsund umsóknir bárust en loks var það hin franska Blanche Montemard sem varð fyrir valinu.

„Ég var að skruna á Instagram og sá þetta innlegg og ég hugsaði að ég hefði aldrei komið til Íslands svo þetta væri gott,“ segir Blanche.

Hún sendi inn myndir úr fyrri ferðalögum ásamt umsókn sinni því til stuðnings að hún væri alls ekki góður ljósmyndari.

„Óskýrar myndir, vond sjónarhorn, léleg lýsing. Þá held ég að það sé upptalið. Allir geta gert það.“

Í vikunni rakst hún svo á hóp franskra ferðamanna sem vildu ólmir fá mynd með henni en hringferð hennar um Ísland hefur vakið talsverða athygli í heimalandinu.

„Þau voru mörg, það var heill skari af frönsku fólki. Það var frábært en það var skrýtið þegar fólk kom og sagðist þekkja mig því fram að þessu þekkti mig enginn. Þetta var gaman.

Blanche segist hafa tekið ríflega fimm þúsund myndir á síðustu dögum og lært ýmislegt um ljósmyndun í leiðinni. Líkt og sjá má í klippunni hér fyrir neðan reyndi hún að nýta þessa nýju kunnáttu og kenna fréttamanni að taka mynd.

Ljósmyndun Icelandair Ferðalög


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