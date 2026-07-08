Hægara sagt en gert að ná lélegum myndum Freyja Þórisdóttir skrifar 8. júlí 2026 22:00 Blanche þótti versti ljósmyndarinn. Vísir/Ívar Fannar Frönsk kona sem þykir hinn versti ljósmyndari lauk hringferð um Ísland á dögunum. Markmið ferðalagsins var að reyna að ná lélegum myndum af íslenskri náttúru. Hún komst þó að því að það væri hægara sagt en gert. Í vor hóf flugfélagið Icelandair að leita að virkilega lélegum ljósmyndara með það að markmiði að sanna að jafnvel versti ljósmyndari gæti tekið góðar myndir af Íslandi. Ríflega hundrað tuttugu og sjö þúsund umsóknir bárust en loks var það hin franska Blanche Montemard sem varð fyrir valinu. „Ég var að skruna á Instagram og sá þetta innlegg og ég hugsaði að ég hefði aldrei komið til Íslands svo þetta væri gott,“ segir Blanche. Hún sendi inn myndir úr fyrri ferðalögum ásamt umsókn sinni því til stuðnings að hún væri alls ekki góður ljósmyndari. „Óskýrar myndir, vond sjónarhorn, léleg lýsing. Þá held ég að það sé upptalið. Allir geta gert það.“ Í vikunni rakst hún svo á hóp franskra ferðamanna sem vildu ólmir fá mynd með henni en hringferð hennar um Ísland hefur vakið talsverða athygli í heimalandinu. „Þau voru mörg, það var heill skari af frönsku fólki. Það var frábært en það var skrýtið þegar fólk kom og sagðist þekkja mig því fram að þessu þekkti mig enginn. Þetta var gaman. Blanche segist hafa tekið ríflega fimm þúsund myndir á síðustu dögum og lært ýmislegt um ljósmyndun í leiðinni. Líkt og sjá má í klippunni hér fyrir neðan reyndi hún að nýta þessa nýju kunnáttu og kenna fréttamanni að taka mynd. Ljósmyndun Icelandair Ferðalög Mest lesið Þrúður Vilhjálmsdóttir er látin Lífið Björgvin Franz og Bryndís fundu ástina á fjölum Borgó Lífið Erótísk saga um fyrstu kynni lesin upp í brúðkaupinu Lífið Leiða áhorfendur gegnum garðinn eftir lokun Lífið „Þurfti hann að detta niður dauður til að vera spilaður?“ Lífið Hvað veistu um... Kristrúnu Frostadóttur? Lífið Qualley og Antonoff í sundur Lífið Í uppáhalds kjólnum við sólseturs-bónorðið Lífið Guðrún Sóley gengin út Lífið Næringarfræðingi brá þegar Simmi Vill tók upp nestið Lífið Fleiri fréttir The Pitt með flestar tilnefningar til Emmy-verðlauna Hvað veistu um... Kristrúnu Frostadóttur? Qualley og Antonoff í sundur Björgvin Franz og Bryndís fundu ástina á fjölum Borgó Leiða áhorfendur gegnum garðinn eftir lokun Þrúður Vilhjálmsdóttir er látin Erótísk saga um fyrstu kynni lesin upp í brúðkaupinu Í uppáhalds kjólnum við sólseturs-bónorðið „Þurfti hann að detta niður dauður til að vera spilaður?“ Megas er látinn Guðrún Sóley gengin út „Einn af fáum lögfræðingum sem heldur upp á siðfræðina“ Harry Styles setti heimsmet Næringarfræðingi brá þegar Simmi Vill tók upp nestið Það allra besta að gráta í gufu Lauren Bennett látin 37 ára að aldri Listabarn á leiðinni Kenningin um útskiptin miklu sem umbreytti vestrænum stjórnmálum Snæfríður og Högni selja útsýnisíbúð í 101 Baðst afsökunar á að hafa sagst vilja ríða Minogue Pétur Jóhann á von á öðru barnabarni Birtu fyrstu myndina af Mette-Marit eftir aðgerðina Stjörnulífið: Bátsferðir og brjóst Rauðhærðasti Íslendingurinn fundinn Stjörnum prýddur gestalisti Swift og Kelce Krakkatía vikunnar: Tindur, stríð og letibikkja Melabúðin fagnar sjötíu árum „Þú ert greinilega manneskja sem hefur strögglað mikið andlega“ „Það er gaman að gera erfiða hluti“ Taylor Swift og Travis Kelce eru gift Sjá meira