Leikarinn Björgvin Franz Gíslason hefur fundið ástina á ný í örmum Bryndísar Guðjónsdóttur, sópransöngkonu. Björgvin skildi við Bryndísi Ólafsdóttur, eiginkonu sína til sextán ára, í fyrra.
Mannlíf
greindi fyrst frá sambandstíðindunum en Björgvin birti myndir af parinu á Instagram-hringrás sinni í dag þar sem mátti sjá þau sóla sig á Ítalíu.
Á fyrri myndinni mátti sjá parið brosa breitt niðri við strönd og við hana skrifaði hann „Gleðilega sól“ og vísaði í umfjöllun Vísis um Ítalíuflakk Íslendinga með myllumerkinu „#allirogammaþeirraáítalíu“. Á þeirri seinni voru þau greinilega á borgarflakki og skrifaði hann við hana: „Engar áhyggjur af okkur.“
Björgvin greindi frá því við Mannlíf að þau Bryndís hefðu hafið samband fyrir nokkru síðan án þess að fara nánar út í það en þau léku bæði í sýningum Borgarleikhússins á síðast leikvetri, hann í Galdrakarlinum í Oz og hún í La Bohéme. Sextán ára aldursmunur er á parinu, Bryndís er fædd 1993 en Björgvin árið 1977.
Björgvin Franz Gíslason er einn ástsælasti leikari landsins og vakti fyrst athygli fyrir leik sinn sem Johnny Norway í Íslenska draumnum (2000) og sem Benedikt búálfur í Loftkastalanum árið 2002. Björgvin hefur leikið bæði í Þjóðleikhúsinu og Borgarleikhúsinu síðustu tuttugu ár og fer með hlutverk Trölla í Þegar Trölli stal jólunum í Borgó í vetur.
Bryndís er sópransöngkona með meistaragráðu í óperusöng frá Universität Mozarteum í Salzburg í Austurríki. Hún hefur komið fram í virtum óperuhúsum víða um Evrópu, hlotið alþjóðleg verðlaun og hlaut Grímuverðlaunin sem söngkona ársins árið 2025 fyrir söng sinn í Brúðkaupi Fígarós í Borgarleikhúsinu.
Leikarinn Björgvin Franz Gíslason hefur fest kaup á íbúð við Miðstræti í miðborg Reykjavíkur. Hann greiddi 49,9 milljónir króna fyrir eignina.
Björgvin Franz Gíslason leikari er handleggsbrotinn en er á fullu í Ladda sýningunni í Borgarleikhúsinu og æfir af krafti í ræktinni með Evu Dögg systur sinni. Björgvin er ásamt öðrum leikurum og Ladda sjálfum í sýningunni Þetta er Laddi.