Taki frekar ofbeldi frá kúnna heldur en að hringja í lögregluna Agnar Már Másson skrifar 8. júlí 2026 13:08 Lögregla lagði hald á 14 þúsund evra en á myndum frá lögreglu af vettvangi má sjá alls konar gjaldmiðla; íslenska, kínverska og bandaríska meðal annars. Samsett Mynd Stofnandi Rauðu regnhlífarinnar, samtaka kynlífsverkafólks, lýsir áhyggjum af því að lögregla hafi lagt hald á laun mansalsþolenda. Það sé til þess fallið að stefna þeim í frekari skuld. Það sé einnig áhyggjumál að tveimur þolendum hafi verið vísað úr landi enda haldi þeir líklegast áfram að vera vændismansalsþolendur þar. Seljendur vændis veigri sér við að tilkynna ofbeldi til lögreglu. Allir þeir sextán meintu mansalsþolendur sem lögreglan á höfuðborgarsvæðinu bar kennsl á í umfangsmiklum aðgerðum sínum og handtökum í júní afþökkuðu aðstoð lögreglu. Fimm þeirra leituðu þó til Bjarkarhlíðar, miðstöðvar þolenda ofbeldis, samkvæmt upplýsingum þaðan. Logn Blómdal er í forsvari fyrir Rauðu regnhlífina, samtök kynlífsverkafólks, en hán segir vændisseljendur eiga erfitt með að treysta lögreglunni. Hópurinn veigri sér við því að tilkynna ofbeldi til lögreglu af hræðslu við það að þau verði sjálf ákærð. Logn Blómdal hjá Rauðu regnhlífinni.Vísir/Einar Þó að ekki sé refsivert að selja sjálfa þjónustuna segir Logn að enn sé ólöglegt að auglýsa hana auk þess sem enn sé að leigja til vændisseljenda. Því sé mikið í húfi. „Við höfum heyrt í konum sem segja að þær taki frekar ofbeldi frá kúnna heldur en að hringja í lögregluna af því að aðstæðurnar þegar þú hringir í lögregluna geta verið glæpavæðing fyrir að auglýsa þjónustuna þína. Það getur verið að það sé hringt í leigusalann og þú missir leiguíbúðina þína. Þetta eru hlutir sem gerast báðir á Íslandi.“ Fimm kaupendur vændis voru handteknir, fimmtíu vændiskaupendur náðust á mynd en auk þess voru tveir þolendur handteknir vegna ólöglegrar dvalar í landinu. Logn sé það áhyggjuefni að tveimur mansalsþolendum hafi verið vísað úr landi enda haldi þeir líklegast áfram að vera þolendur mansals í útlöndum. „Þetta er stórt áhyggjuefni fyrir okkur af því hvað erum við að brottvísa þessum þolendum mansals út í? Erum við að brottvísa þeim í verri aðstæður þar sem þau hafa ekki einu sinni peninginn til þess að borga annað hvort skuldina sína í mansalsaðstæðum eða borga reikningana sína ef þau eru ekki í mansalsaðstæðum?“ Hán lýsir einnig áhyggjum af því að lögregla hafi lagt hald á 14 þúsund evrur í reiðufé í aðgerðum sínum, sem séu væntanlega laun mansalsþolenda. Haldlagningin sé til þess fallin að stefna þolendum í enn frekari skuld. „Þegar lögreglan gerir launin þín upptæk þá skapar það neyð. Ef þú ert þolandi mansals þá skuldarðu ennþá. Ef þú ert í kynlífsgeiranum þá þarftu ennþá að borga reikningana þína. Alveg sama í hvaða ástandi þú ert; það er ekki jákvæður hlutur þegar lögreglan kemur og tekur peninginn þinn eða launin þín,“ segir Logn. Stefán Sveinsson, tengslafulltrúi íslensku lögreglunnar hjá Europol, útskýrði í kvöldfréttum Sýnar hvernig vændismansal fer fram þvert á landamæri. Þar kom fram að kínversk glæpanet stýri vændisstarfsemi hér á landi erlendis frá – nær alfarið í gegnum netið eða svokölluð „þjónustuver“. Vændi Mansal Lögreglumál Kjaramál Mest lesið Skemmdarvargar máluðu yfir regnbogafánann Innlent Lentu í slysi á flugbraut í Kirgistan: „Börn farin að gráta og fullorðnir farnir að öskra“ Innlent „Líkist meira fána Grænhöfðaeyja heldur en þeim íslenska“ Innlent Sníkjudýrsaðferðin komin til Íslands: Hvers vegna var efnunum komið fyrir í sjókistu? 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