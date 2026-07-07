Innlent

Lentu í slysi á flug­braut í Kirgistan: „Börn farin að gráta og full­orðnir farnir að öskra“

Agnar Már Másson skrifar
Rétt fyrir flugtak heyrðist hvellur og skyndilega hallaði vélin á aðra hliðina, þannig að vængurinn lá nánast flatur á flugbrautinni. Flugmönnum tókst að stöðva vélina strax.
Rétt fyrir flugtak heyrðist hvellur og skyndilega hallaði vélin á aðra hliðina, þannig að vængurinn lá nánast flatur á flugbrautinni. Flugmönnum tókst að stöðva vélina strax. Samsett Mynd

Ungum íslenskum ferðalöngum í Kirgistan brá illilega þegar þeir lentu í slysi á flugbraut í höfuðborginni Bishkek. Betur fór en á horfðist, en eftir atvikið segjast strákarnir ekkert sérlega spenntir fyrir því að stíga aftur um borð í flugvél.

Fjórir tvítugir menn frá Íslandi sem voru á ferð um Kirgistan, í Mið-Asíu, ætluðu sér að fljúga frá höfuðborginni Bishkek í morgun, suður til borgarinnar Osh, þar sem þeir ætluðu í fimm daga reiðtúr um fjöllin Pamir-Alaí, sem eru í suðvesturhluta landsins.

Þegar þeir voru komnir upp í vél og henni var ekið út flugbrautina á Manas-flugvellinum í Bishkek tók ævintýri þeirra óvænta stefnu; skyndilega heyrðist hvellur og vélin hallaði á hliðina. 

Ævintýri nokkurra ungra Íslendinga um Kirgistan tók óvæntastefnu þegar eitt af hjólum flugvélarinnar gaf sig.Aðsend

Þeir segja að skelfing hafi gripið um farþegana.

„Það vissi enginn hvað hafði gerst. Vængurinn lá niðri í jörðinni. Og við vorum bara: Hvað er að gerast? Þá fór fólk að panikka inni í vélinni, börn farin að gráta og fullorðnir farnir að öskra,“ segir einn ferðalanganna, Konráð Hólmgeirsson, í samtali við fréttastofu.

Útsýnið út um flugvélargluggann.Aðsend

Burðarhjólabúnaður (e. main gear) vélarinnar gaf sig, samkvæmt umfjöllun kyrgistanskra miðla. Ferðalangarnir segja að þeir hafi litið út um gluggann og séð að vinstri vængurinn lá nánast kylliflatur á flugbrautinni. Hreyfill vélarinnar hafi sömuleiðis dottið af vængnum.

Miðillinn A.K.I. hefur eftir flugvallayfirvöldum í landinu að 181 farþegi hafi verið um borð og að olía hafi lekið úr vélinni, sem er á vegum Tez jet og af gerðinni McDonnel Douglas-83.

Reyna samt að komast á bak

Engan virðist hafa sakað alvarlega en einhverjir hlutu minniháttar áverka.

Strákunum var vitaskuld brugðið en þeir segja að það hafi tekið þá tíma að átta sig á því sem hafði gerst.

Vélin var ekki komin á mikla ferð þegar hjólið gaf sig og því gátu flugmennirnir nauðhemlað strax. Farþegar rýmdu vélina og viðbragðsaðilar mættu á svæðið.

Þetta hefur ekki verið notaleg upplifun fyrir þá rúmlega 180 farþegar sem voru um borð í vélinu, og ekki síður fyrir starfsfólkið.Aðsend

„Slökkviliðið, herinn og allur pakkinn [var] mættur,“ bætir Hákon Hilmir Arnarsson við.

Öllum flugferðum um völlinn var aflýst í dag vegna óhappsins en strákarnir vonast enn til að geta náð hestaferðinni.

„Við erum að reyna að græja innanlandstaxa, sem tekur tólf tíma [að komast til Osh]. Við erum bara að bíða eftir töskunum núna. Það er svolítil spurning hvort við náum í ferðina,“ bætir svo sá þriðji, Kári Brynjólfsson, við.

Strákarnir munu nú þurfa að reiða sig á leigubíl til að komast leiðar sinnar til Osh.grafík/hjalti

Mæla gegn innanlandsflugi í Kirgistan

Eruð þið ekkert orðnir smeykir [eftir þetta atvik] við það að þurfa að fara aftur í flugvél eftir viku?

„Jú, jú, jú, jú,“ svarar Konráð og vinur hans, Logi Hrafn Egilsson, skýtur inn í: „Aðeins smeykari við það núna.“

Og Hákon bætir svo við að lokum:

„Allavega innanlandsflug í Kirgistan, við mælum ekki með því.“

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