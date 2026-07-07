Lentu í slysi á flugbraut í Kirgistan: „Börn farin að gráta og fullorðnir farnir að öskra“ Agnar Már Másson skrifar 7. júlí 2026 23:39 Rétt fyrir flugtak heyrðist hvellur og skyndilega hallaði vélin á aðra hliðina, þannig að vængurinn lá nánast flatur á flugbrautinni. Flugmönnum tókst að stöðva vélina strax. Samsett Mynd Ungum íslenskum ferðalöngum í Kirgistan brá illilega þegar þeir lentu í slysi á flugbraut í höfuðborginni Bishkek. Betur fór en á horfðist, en eftir atvikið segjast strákarnir ekkert sérlega spenntir fyrir því að stíga aftur um borð í flugvél. Fjórir tvítugir menn frá Íslandi sem voru á ferð um Kirgistan, í Mið-Asíu, ætluðu sér að fljúga frá höfuðborginni Bishkek í morgun, suður til borgarinnar Osh, þar sem þeir ætluðu í fimm daga reiðtúr um fjöllin Pamir-Alaí, sem eru í suðvesturhluta landsins. Þegar þeir voru komnir upp í vél og henni var ekið út flugbrautina á Manas-flugvellinum í Bishkek tók ævintýri þeirra óvænta stefnu; skyndilega heyrðist hvellur og vélin hallaði á hliðina. Ævintýri nokkurra ungra Íslendinga um Kirgistan tók óvæntastefnu þegar eitt af hjólum flugvélarinnar gaf sig.Aðsend Þeir segja að skelfing hafi gripið um farþegana. „Það vissi enginn hvað hafði gerst. Vængurinn lá niðri í jörðinni. Og við vorum bara: Hvað er að gerast? Þá fór fólk að panikka inni í vélinni, börn farin að gráta og fullorðnir farnir að öskra,“ segir einn ferðalanganna, Konráð Hólmgeirsson, í samtali við fréttastofu. Útsýnið út um flugvélargluggann.Aðsend Burðarhjólabúnaður (e. main gear) vélarinnar gaf sig, samkvæmt umfjöllun kyrgistanskra miðla. Ferðalangarnir segja að þeir hafi litið út um gluggann og séð að vinstri vængurinn lá nánast kylliflatur á flugbrautinni. Hreyfill vélarinnar hafi sömuleiðis dottið af vængnum. Miðillinn A.K.I. hefur eftir flugvallayfirvöldum í landinu að 181 farþegi hafi verið um borð og að olía hafi lekið úr vélinni, sem er á vegum Tez jet og af gerðinni McDonnel Douglas-83. Reyna samt að komast á bak Engan virðist hafa sakað alvarlega en einhverjir hlutu minniháttar áverka. Strákunum var vitaskuld brugðið en þeir segja að það hafi tekið þá tíma að átta sig á því sem hafði gerst. Vélin var ekki komin á mikla ferð þegar hjólið gaf sig og því gátu flugmennirnir nauðhemlað strax. Farþegar rýmdu vélina og viðbragðsaðilar mættu á svæðið. Þetta hefur ekki verið notaleg upplifun fyrir þá rúmlega 180 farþegar sem voru um borð í vélinu, og ekki síður fyrir starfsfólkið.Aðsend „Slökkviliðið, herinn og allur pakkinn [var] mættur,“ bætir Hákon Hilmir Arnarsson við. Öllum flugferðum um völlinn var aflýst í dag vegna óhappsins en strákarnir vonast enn til að geta náð hestaferðinni. „Við erum að reyna að græja innanlandstaxa, sem tekur tólf tíma [að komast til Osh]. Við erum bara að bíða eftir töskunum núna. Það er svolítil spurning hvort við náum í ferðina,“ bætir svo sá þriðji, Kári Brynjólfsson, við. Strákarnir munu nú þurfa að reiða sig á leigubíl til að komast leiðar sinnar til Osh.grafík/hjalti Mæla gegn innanlandsflugi í Kirgistan Eruð þið ekkert orðnir smeykir [eftir þetta atvik] við það að þurfa að fara aftur í flugvél eftir viku? „Jú, jú, jú, jú,“ svarar Konráð og vinur hans, Logi Hrafn Egilsson, skýtur inn í: „Aðeins smeykari við það núna.“ Og Hákon bætir svo við að lokum: „Allavega innanlandsflug í Kirgistan, við mælum ekki með því.“ Kirgistan Flug Umferðaröryggi Íslendingar erlendis Mest lesið Kæra sautján ára Íslendings varð að einu umtalaðasta kynferðisbrotamáli Ítalíu Innlent Nauðgaði konu í lok ferðar þeirra um Ísland Innlent „Draga mig, mitt nám og minn starfsferil niður í svaðið“ Innlent Matthías kominn á áfangaheimili Innlent „Þessi kona er ekkert skyni skroppin“ Innlent Gerðar út fyrir tuttugu þúsund krónur á hálftímann Innlent „Ég fer og kíki og þá er þarna þetta stærðarinnar lambalæri“ Innlent „Hafa útsendara á sínum snærum á Íslandi“ Innlent Efast um að fólk í undirheimunum pæli í tuftvélinni Innlent Björguðu lambinu sem vildi ært komast til frænda sinna Innlent Fleiri fréttir Lentu í slysi á flugbraut í Kirgistan: „Börn farin að gráta og fullorðnir farnir að öskra“ Sexa lent í Reykjavík í fyrsta sinn í áratugi Kominn með nóg af áfengisauglýsingum áhrifavalda „Hafa útsendara á sínum snærum á Íslandi“ Stígur fram og segir að kviknað hafi í honum út frá rafbyssu lögreglu Kastriot og Sævar ákærðir í Dettifoss-málinu NATO-ríki auki stuðning við Úkraínu Spurning með sálina Girnist enn Grænland, vændiskaup og áfengisauglýsingar áhrifavalda Viðgerð á mótor Herjólfs á áætlun Heilsufarsskoðanir skuli framkvæmdar að lágmarki fjórum sinnum Yngstu fara flestar ferðir Steypubíllinn kominn úr ánni „Ég fer og kíki og þá er þarna þetta stærðarinnar lambalæri“ Vill afnema sektir við vændiskaupum Telja gervigreind hafa verið beitt í þróaðri netárás Dró sambýliskonu sína eftir jörðinni og beitti ítrekað ofbeldi „Mjög er horft til þess sem Bandaríkjaforseti segir“ Íslendingar munu keppa um Bermúdaskálina Ein þurft að þjónusta 80 kaupendur á þremur sólarhringum Þór lætur Bandero eiga sig og sinnir öðrum málum „Draga mig, mitt nám og minn starfsferil niður í svaðið“ Funda um niðurstöðu héraðsdóms Evru-Ísland óskalandið hvenær kemur þú? 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