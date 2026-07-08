Innlent

„Líkist meira fána Græn­höfða­eyja heldur en þeim ís­lenska“

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
Guðrún Karls Helgudóttir, biskup Íslands.
Guðrún Karls Helgudóttir, biskup Íslands. vísir/vilhelm

Skemmdarverk á regnbogafánum við kirkjur eru orðin fastur og sorglegur árlegur liður í aðdraganda hinsegin daga. Þetta segir biskup Íslands sem segir sárt að sjá svo illa farið bæði með íslenska fánann og hinsegin fánann. 

Málað var yfir hinsegin fána sem prýðir tröppur við Grafarvogskirkju í nótt. Í stað hinsegin fánans sem hefur glætt tröppurnar lífi í þó nokkur ár blasir þar nú við flennistór íslenskur fáni. Sóknarprestur við Grafarvogskirkju staðfestir að gjörningurinn sé ekki á vegum kirkjunnar. Óprúttnir aðilar hafi verið að verki í skjóli nætur. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar nú málið.

„Ég verð að segja að sem biskup að þá sakna ég krossins í fánanum. Þetta líkist meira fána Grænhöfðaeyja heldur en þeim íslenska.“

Segir Guðrún Karls Helgudóttir, biskup Íslands og fyrrverandi sóknarprestur í Grafarvogskirkju.

Vozinha, markmaður Grænhöfðaeyja, hefur slegið í gegn á heimsmeistaramótinu í fótbolta en hér heldur hann á fána þjóðar sinnar.Buda Mendes/Getty Images

Guðrún tekur fram að tækifærið verði nýtt til að mála hinsegin fánann á nýjan leik. Hún segir sárt að sjá svo illa farið bæði með íslenska fánann og fána hinsegin fólks.

„Ég skil vel að fólk vilji gera íslenska fánanum hátt undir höfði en þú gerir það ekki með því að laumast með málningardollur um miðja nótt. Það á að flagga fánanum á stöng og það er gert við allar kirkjur á Íslandi. Við eigum einn fallegasta fána sem til er en við göngum ekki á honum. Það eru beinlínis brot á fánalögum.“

Þetta er ekki í fyrsta skipti sem skemmdarverk er unnið við kirkjuna en sumarið 2022 í aðdraganda hinsegin daga var skrifað orðið antikristur á fánann. Sama sumar voru hinsegin fánar skornir af fánastöng við Hjallakirkju í Kópavogi.

„Svo eru þetta fastir og sorglegir liðir eins og venjulega á sumrin þegar fer að líða að hinsegin dögum að þá byrja svona skemmdarverk, fánar eru skornir niður og annað og það er náttúrulega ekki boðlegt.“

Hún segir það skjóta skökku við að ást á fósturjörð sé sett upp á móti hinseginleika með þessum hætti.

„Ég elska íslenska fánann en ég elska líka hinsegin fánann. Bæði er fallegt og báðir fánarnir mega standa. Þannig að ég held að við ættum svona að fara að dempa aðeins niður einhver fánastríð hérna á Íslandi. Ég held að við höfum margt annað og mikilvægara að hugsa um.“

Hinsegin

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