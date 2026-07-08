„Líkist meira fána Grænhöfðaeyja heldur en þeim íslenska“ Tómas Arnar Þorláksson skrifar 8. júlí 2026 11:10 Guðrún Karls Helgudóttir, biskup Íslands. vísir/vilhelm Skemmdarverk á regnbogafánum við kirkjur eru orðin fastur og sorglegur árlegur liður í aðdraganda hinsegin daga. Þetta segir biskup Íslands sem segir sárt að sjá svo illa farið bæði með íslenska fánann og hinsegin fánann. Málað var yfir hinsegin fána sem prýðir tröppur við Grafarvogskirkju í nótt. Í stað hinsegin fánans sem hefur glætt tröppurnar lífi í þó nokkur ár blasir þar nú við flennistór íslenskur fáni. Sóknarprestur við Grafarvogskirkju staðfestir að gjörningurinn sé ekki á vegum kirkjunnar. Óprúttnir aðilar hafi verið að verki í skjóli nætur. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar nú málið. „Ég verð að segja að sem biskup að þá sakna ég krossins í fánanum. Þetta líkist meira fána Grænhöfðaeyja heldur en þeim íslenska.“ Segir Guðrún Karls Helgudóttir, biskup Íslands og fyrrverandi sóknarprestur í Grafarvogskirkju. Vozinha, markmaður Grænhöfðaeyja, hefur slegið í gegn á heimsmeistaramótinu í fótbolta en hér heldur hann á fána þjóðar sinnar.Buda Mendes/Getty Images Guðrún tekur fram að tækifærið verði nýtt til að mála hinsegin fánann á nýjan leik. Hún segir sárt að sjá svo illa farið bæði með íslenska fánann og fána hinsegin fólks. „Ég skil vel að fólk vilji gera íslenska fánanum hátt undir höfði en þú gerir það ekki með því að laumast með málningardollur um miðja nótt. Það á að flagga fánanum á stöng og það er gert við allar kirkjur á Íslandi. Við eigum einn fallegasta fána sem til er en við göngum ekki á honum. Það eru beinlínis brot á fánalögum.“ Þetta er ekki í fyrsta skipti sem skemmdarverk er unnið við kirkjuna en sumarið 2022 í aðdraganda hinsegin daga var skrifað orðið antikristur á fánann. Sama sumar voru hinsegin fánar skornir af fánastöng við Hjallakirkju í Kópavogi. „Svo eru þetta fastir og sorglegir liðir eins og venjulega á sumrin þegar fer að líða að hinsegin dögum að þá byrja svona skemmdarverk, fánar eru skornir niður og annað og það er náttúrulega ekki boðlegt.“ Hún segir það skjóta skökku við að ást á fósturjörð sé sett upp á móti hinseginleika með þessum hætti. „Ég elska íslenska fánann en ég elska líka hinsegin fánann. Bæði er fallegt og báðir fánarnir mega standa. Þannig að ég held að við ættum svona að fara að dempa aðeins niður einhver fánastríð hérna á Íslandi. Ég held að við höfum margt annað og mikilvægara að hugsa um.“ Hinsegin Mest lesið Skemmdarvargar máluðu yfir regnbogafánann Innlent Lentu í slysi á flugbraut í Kirgistan: „Börn farin að gráta og fullorðnir farnir að öskra“ Innlent Sníkjudýrsaðferðin komin til Íslands: Hvers vegna var efnunum komið fyrir í sjókistu? Innlent Kominn með nóg af áfengisauglýsingum áhrifavalda Innlent Trump fer hamförum í Ankara: Búinn að fá nóg af Írönum, sparkar í Nató og vill hætta öllum viðskiptum við Spán Erlent „Hugsið ykkur hvað þetta er nöturleg afmælisgjöf“ Innlent „Hafa útsendara á sínum snærum á Íslandi“ Innlent Bjóða 250 þúsund krónur fyrir staðsetningu hvalveiðiskipanna Innlent Hættuástand skapist eftir fráhvarf 3G Innlent Fréttaútsending stöðvuð til að uppræta áróður Orbáns Erlent Fleiri fréttir Lokuð akrein á Suðurlandsvegi og kvikmyndatökur á Krýsuvíkurleið Ummæli Trump um Grænland þurfi ekki að koma á óvart Skemmdarvargar máluðu yfir regnbogafánann Bjóða 250 þúsund krónur fyrir staðsetningu hvalveiðiskipanna Sníkjudýrsaðferðin komin til Íslands: Hvers vegna var efnunum komið fyrir í sjókistu? Hættuástand skapist eftir fráhvarf 3G „Hugsið ykkur hvað þetta er nöturleg afmælisgjöf“ Hiti gæti náð tuttugu og fimm stigum um helgina Bruninn á Stuðlum kominn til ákærusviðs og tíu með réttarstöðu sakbornings Umferð eykst milli ára Handtekinn eftir röð innbrota Lentu í slysi á flugbraut í Kirgistan: „Börn farin að gráta og fullorðnir farnir að öskra“ Sexa lent í Reykjavík í fyrsta sinn í áratugi Kominn með nóg af áfengisauglýsingum áhrifavalda „Hafa útsendara á sínum snærum á Íslandi“ Stígur fram og segir að kviknað hafi í honum út frá rafbyssu lögreglu Kastriot og Sævar ákærðir í Dettifoss-málinu NATO-ríki auki stuðning við Úkraínu Spurning með sálina Girnist enn Grænland, vændiskaup og áfengisauglýsingar áhrifavalda Viðgerð á mótor Herjólfs á áætlun Heilsufarsskoðanir skuli framkvæmdar að lágmarki fjórum sinnum Yngstu fara flestar ferðir Steypubíllinn kominn úr ánni „Ég fer og kíki og þá er þarna þetta stærðarinnar lambalæri“ Vill afnema sektir við vændiskaupum Telja gervigreind hafa verið beitt í þróaðri netárás Dró sambýliskonu sína eftir jörðinni og beitti ítrekað ofbeldi „Mjög er horft til þess sem Bandaríkjaforseti segir“ Íslendingar munu keppa um Bermúdaskálina Sjá meira