Lokuð akrein á Suðurlandsvegi og kvikmyndatökur á Krýsuvíkurleið Sigurgeir Þorkelsson skrifar 8. júlí 2026 09:53 Akrein er lokuð til austurs frá Selfossi. Vísir/Vilhelm Akrein í austurátt frá Selfossi verður lokuð til klukkan sautján síðdegis í dag vegna framkvæmda. Vegfarendur eru beðnir um að keyra um með gát og virða allar merkingar. Hjáleið í austurátt verður um Gaulverjabæjarveg og Villingaholtsveg. Þá standa einnig yfir framkvæmdir á Reykjanesbraut milli klukkan ellefu og sautján í austurátt við Innri-Njarðvík. Hjáleið hefur verið merkt. Vegfarendur eru beðnir að aka með gát og virða merkingar. Þá bregður til tíðinda á Krýsuvíkurvegi en búast má við truflunum vegna kvikmyndatöku frá klukkan sextán síðdegis fram til klukkan tuttugu í kvöld. Umferðarhraði verður tekinn niður og vegfarendur eru beðnir að aka með gát. Tökur fóru einnig fram í morgun. Umferð Mest lesið Lentu í slysi á flugbraut í Kirgistan: „Börn farin að gráta og fullorðnir farnir að öskra“ Innlent Skemmdarvargar máluðu yfir regnbogafánann Innlent Sníkjudýrsaðferðin komin til Íslands: Hvers vegna var efnunum komið fyrir í sjókistu? Innlent Kominn með nóg af áfengisauglýsingum áhrifavalda Innlent „Hugsið ykkur hvað þetta er nöturleg afmælisgjöf“ Innlent Trump fer hamförum í Ankara: Búinn að fá nóg af Írönum, sparkar í Nató og vill hætta öllum viðskiptum við Spán Erlent „Hafa útsendara á sínum snærum á Íslandi“ Innlent Bjóða 250 þúsund krónur fyrir staðsetningu hvalveiðiskipanna Innlent Fréttaútsending stöðvuð til að uppræta áróður Orbáns Erlent Hættuástand skapist eftir fráhvarf 3G Innlent Fleiri fréttir Ummæli Trump um Grænland þurfi ekki að koma á óvart Skemmdarvargar máluðu yfir regnbogafánann Bjóða 250 þúsund krónur fyrir staðsetningu hvalveiðiskipanna Sníkjudýrsaðferðin komin til Íslands: Hvers vegna var efnunum komið fyrir í sjókistu? Hættuástand skapist eftir fráhvarf 3G „Hugsið ykkur hvað þetta er nöturleg afmælisgjöf“ Hiti gæti náð tuttugu og fimm stigum um helgina Bruninn á Stuðlum kominn til ákærusviðs og tíu með réttarstöðu sakbornings Umferð eykst milli ára Handtekinn eftir röð innbrota Lentu í slysi á flugbraut í Kirgistan: „Börn farin að gráta og fullorðnir farnir að öskra“ Sexa lent í Reykjavík í fyrsta sinn í áratugi Kominn með nóg af áfengisauglýsingum áhrifavalda „Hafa útsendara á sínum snærum á Íslandi“ Stígur fram og segir að kviknað hafi í honum út frá rafbyssu lögreglu Kastriot og Sævar ákærðir í Dettifoss-málinu NATO-ríki auki stuðning við Úkraínu Spurning með sálina Girnist enn Grænland, vændiskaup og áfengisauglýsingar áhrifavalda Viðgerð á mótor Herjólfs á áætlun Heilsufarsskoðanir skuli framkvæmdar að lágmarki fjórum sinnum Yngstu fara flestar ferðir Steypubíllinn kominn úr ánni „Ég fer og kíki og þá er þarna þetta stærðarinnar lambalæri“ Vill afnema sektir við vændiskaupum Telja gervigreind hafa verið beitt í þróaðri netárás Dró sambýliskonu sína eftir jörðinni og beitti ítrekað ofbeldi „Mjög er horft til þess sem Bandaríkjaforseti segir“ Íslendingar munu keppa um Bermúdaskálina Ein þurft að þjónusta 80 kaupendur á þremur sólarhringum Sjá meira