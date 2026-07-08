Innlent

Lokuð ak­rein á Suður­lands­vegi og kvik­mynda­tökur á Krýsuvíkurleið

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Akrein er lokuð til austurs frá Selfossi.
Akrein er lokuð til austurs frá Selfossi. Vísir/Vilhelm

Akrein í austurátt frá Selfossi verður lokuð til klukkan sautján síðdegis í dag vegna framkvæmda. Vegfarendur eru beðnir um að keyra um með gát og virða allar merkingar.

Hjáleið í austurátt verður um Gaulverjabæjarveg og Villingaholtsveg.

Þá standa einnig yfir framkvæmdir á Reykjanesbraut milli klukkan ellefu og sautján í austurátt við Innri-Njarðvík. Hjáleið hefur verið merkt. Vegfarendur eru beðnir að aka með gát og virða merkingar.

Þá bregður til tíðinda á Krýsuvíkurvegi en búast má við truflunum vegna kvikmyndatöku frá klukkan sextán síðdegis fram til klukkan tuttugu í kvöld. Umferðarhraði verður tekinn niður og vegfarendur eru beðnir að aka með gát. Tökur fóru einnig fram í morgun.

Umferð

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