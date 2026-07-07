Lögregla segir að starfsemi vændismansals hér á landi sé að miklu leyti stýrt erlendis frá. Að undanskildu vændinu sjálfu fari starfsemin stundum öll fram í gegnum netið, en erlendir glæpahópar hafi þó útsendara hér á landi til að sinna eftirliti með þolendum vændismansals.
Lögreglan á Íslandi hefur orðið vör við aukinn fjölda kínverskra vændiskvenna, en þær eru margar taldar fórnarlömb mansals. Kínverskir glæpahópar eru sagðir standa á bak við þessa fjölgun og er hún í takt við þróun í öðrum Evrópulöndum ár.
Í júní handtók lögregla fimm vændiskaupendur og náði myndskeiði af 50 kaupendum sem allir verða teknir í skýrslutöku. Aðgerðin var hluti af árlegu verkefni alþjóðlegra lögregluyfirvalda.
Stefán Sveinsson, tengslafulltrúi íslensku lögreglunnar hjá Europol, segir að skipuleggjendur vændisstarfseminnar séu staddir erlendis og í raun fari öll starfsemin alfarið fram í gegnum netið, fyrir utan vændið sjálft auðvitað.
„Það eru svokölluð þjónustuver eða „call centers“ sem bæði búa til auglýsingarnar og taka svo á móti bókununum,“ segir Stefán. Hann segir að vændiskonurnar stoppi því gjarnan stutt, kannski rúma viku þó allur gangur sé vissulega á því, og haldi svo til nýs lands.
Þolendur hafi því lítið að segja um það hvaða kúnnum þeir þjónusta og eigi í raun í engum samskiptum við kaupendur fyrr en þeir mæta út á tröppur hjá þeim.
Afbrotahóparnir finni gjarnan fórnarlömb í gegnum netið, svo sem á stefnumótaforritum eða samfélagsmiðlum, þar sem þeim er gjarnan lofað vel launuðu, löglegu starfi og betra lífi í nýju landi. Þegar þeir komi til landsins séu þeir svo neyddir út í vændi á grundvelli þess að þeir skuldi fé.
„En brotahóparnir hafa þó útsendara á sínum snærum á Íslandi sem sjá um að hafa eftirlit með konunum, aka þeim á milli svæða og staða, sækja fjármuni – þegar þeir eru komnir með mismikið fjármagn þá eru þeir sóttir – leigja húsnæði og svona,“ segir Stefán.
Dómsmálaráðuneytið hefur birt drög að lagabreytingum er varða vændiskaup, þar sem afnema á sektir og í stað verði málið tekið fyrir af dómstólum þar sem menn geta átt yfir höfði sér árslanga fangelsisvist.
Stefán bindur vonir um að hert refsilöggjöf auki fælingarmátt þessara brota.
Þeir fimmtíu vændiskaupendur sem lögregla náði á mynd við eftirlit í júní eru bara dropi í hafið, að sögn teymisstjóra Bjarkarhlíðar. Teymisstjórinn sagðist við Vísi í dag vita um einn þolanda vændismansals sem hafi þurft að þjónusta áttatíu kaupendur yfir 72 tíma skeið.