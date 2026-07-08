Málað var yfir fána hinsegin fólks við tröppur Grafarvogskirkju í nótt með íslensku fánalitunum. Í samtali við fréttastofu staðfestir séra Arna Ýrr Sigurðardóttir að gjörningurinn hafi ekki verið á vegum kirkjunnar.
„Við erum ekki óvön því að það séu unnin skemmdarverk á tröppunum. Það var kominn tími á að mála þær og við munum gera það.“
Fáninn hefur verið við kirkjuna í rúm fimm ár og muni vera það áfram. Séra Arna sendir út hvatningu:
„Við lýsum eftir fólki til að koma og fríska upp á Pride-fánann.“
Arna Ýrr bendir á þessi meðferð fánast samræmist ekki fánalögum. Þau haldi Þjóðkirkjan í heiðri og flaggað sé daglega við Grafarvogskirkju, sem og aðrar kirkjur.
Eins og fram kemur í máli Örnu hafa skemmdarverk áður verið unnin á tröppunum. Árið 2022, á svipuðum tíma árs, í aðdraganda Hinsegin daga sem fara fram í byrjun ágúst, sagði Vísir frá því að skemmdarverk hefði verið unnið á sömu tröppum með því að spreyja yfir hann: „Andkristur!“ (e. Antichrist!).
Eftir að sænsk fjölskylda hafði af góðmennskunni einni lagfært fánann var á ný krotað yfir hann, í þetta skipti Levitikus 20:13, sem er vísun í vers í þriðju Mósebók Biblíunnar sem segir að dauðarefsins liggi við samkynja kynlífi.
Þáverandi sóknarprestur Grafarvogskirkju, og nú biskup, Guðrún Karls Helgudóttir sagði að athæfið yrði kært til lögreglu. Guðrún hefur látið sig málefni hinsegin fólks varða og hefur meðal annars sagt frá því að dóttir hennar sé trans.
Seinna sama sumar, í ágúst 2022, voru unnin skemmdarverk við Hjallakirkju í Kópavogi þar sem hinsegin fánar voru skornir niður af fánastöngum. „Við áttum að finna hann þarna,“ sagði séra Sunna Dóra Möller, sóknarprestur í Hjallakirkju, á sínum tíma og vísaði þar í hvernig fáninn var skilinn tættur eftir á jörðinni.
Um viku síðar var síðan greint frá fleiri skemmdarverkum þegar hinsegin fánar voru skornir niður af fánastöngum við stöð Orkunnar í Suðurfelli.
Fréttin hefur verið uppfærð með frekari viðbrögðum frá séra Örnu Ýrr.