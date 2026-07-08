Spenna á ráðstefnu NATO, raforkukostnaður og biskup um regnbogafánann Hólmfríður Gísladóttir skrifar 8. júlí 2026 11:38 Hádegisfréttir eru sagðar á Bylgjunni klukkan tólf. Vísir Donald Trump Bandaríkjaforseti hellti úr skálum reiði sinnar á blaðamannafundi með Mark Rutte framkvæmdastjóra Atlantshafsbandalagsins í morgun og sagði vopnahlé við Íran vera úr sögunni. Kristrún Frostadóttir sagði stefnu Íslands skýra hvað varðar Grænland, það tilheyri grænlensku þjóðinni. Skemmdarverk á regnbogafánum við kirkjur eru orðin fastur og sorglegur liður í aðdraganda Hinsegin daga. Þetta segir biskup Íslands sem segir sárt að sjá illa farið bæði með hinsegin fánann og íslenska fánann. Stofnandi Rauðu regnhlífarinnar, samtaka kynlífsverkafólks, segir það áhyggjuefni að lögregla hafi lagt hald á laun mansalsþolenda og vísað tveimur úr landi vegna ólöglegrar dvalar, þar sem þeir muni líklegast halda áfram að vera mansalsþolendur. Kynlífsverkafólk veigri sér við að hafa samband við lögreglu. Raforkukostnaður meðalstórs kúabús gæti lækkað um 480 þúsund krónur á ári eftir breytingar sem Alþingi hefur samþykkt á jöfnun dreifikostnaðar raforku. Breytingarnar lækka kostnað í dreifbýli og hjá heimilum á köldum svæðum frá þessum mánuði. Raforkueftirlitið á að fylgjast með að lækkunin skili sér til notenda. Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 8. júlí 2026 Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Skemmdarvargar máluðu yfir regnbogafánann Innlent Lentu í slysi á flugbraut í Kirgistan: „Börn farin að gráta og fullorðnir farnir að öskra“ Innlent Sníkjudýrsaðferðin komin til Íslands: Hvers vegna var efnunum komið fyrir í sjókistu? Innlent „Líkist meira fána Grænhöfðaeyja heldur en þeim íslenska“ Innlent Kominn með nóg af áfengisauglýsingum áhrifavalda Innlent Trump fer hamförum í Ankara: Búinn að fá nóg af Írönum, sparkar í Nató og vill hætta öllum viðskiptum við Spán Erlent „Hugsið ykkur hvað þetta er nöturleg afmælisgjöf“ Innlent Bjóða 250 þúsund krónur fyrir staðsetningu hvalveiðiskipanna Innlent „Hafa útsendara á sínum snærum á Íslandi“ Innlent Hættuástand skapist eftir fráhvarf 3G Innlent Fleiri fréttir Fara áfram fram á varðhald yfir öllum níu Fær mál vegna sáðláts í andlit ekki tekið upp á ný Raforkueftirlitið fylgist með að lægri raforkukostnaður skili sér til neytenda Spenna á ráðstefnu Nató, raforkukostnaður í dreifbýli og biskup um regnbogafánann „Líkist meira fána Grænhöfðaeyja heldur en þeim íslenska“ Lokuð akrein á Suðurlandsvegi og kvikmyndatökur á Krýsuvíkurleið Ummæli Trump um Grænland þurfi ekki að koma á óvart Skemmdarvargar máluðu yfir regnbogafánann Bjóða 250 þúsund krónur fyrir staðsetningu hvalveiðiskipanna Sníkjudýrsaðferðin komin til Íslands: Hvers vegna var efnunum komið fyrir í sjókistu? Hættuástand skapist eftir fráhvarf 3G „Hugsið ykkur hvað þetta er nöturleg afmælisgjöf“ Hiti gæti náð tuttugu og fimm stigum um helgina Bruninn á Stuðlum kominn til ákærusviðs og tíu með réttarstöðu sakbornings Umferð eykst milli ára Handtekinn eftir röð innbrota Lentu í slysi á flugbraut í Kirgistan: „Börn farin að gráta og fullorðnir farnir að öskra“ Sexa lent í Reykjavík í fyrsta sinn í áratugi Kominn með nóg af áfengisauglýsingum áhrifavalda „Hafa útsendara á sínum snærum á Íslandi“ Stígur fram og segir að kviknað hafi í honum út frá rafbyssu lögreglu Kastriot og Sævar ákærðir í Dettifoss-málinu NATO-ríki auki stuðning við Úkraínu Spurning með sálina Girnist enn Grænland, vændiskaup og áfengisauglýsingar áhrifavalda Viðgerð á mótor Herjólfs á áætlun Heilsufarsskoðanir skuli framkvæmdar að lágmarki fjórum sinnum Yngstu fara flestar ferðir Steypubíllinn kominn úr ánni „Ég fer og kíki og þá er þarna þetta stærðarinnar lambalæri“ Sjá meira