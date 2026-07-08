Innlent

Spenna á ráð­stefnu NATO, raf­orku­kostnaður og biskup um regn­bogafánann

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Hádegisfréttir eru sagðar á Bylgjunni klukkan tólf.
Hádegisfréttir eru sagðar á Bylgjunni klukkan tólf. Vísir

Donald Trump Bandaríkjaforseti hellti úr skálum reiði sinnar á blaðamannafundi með Mark Rutte framkvæmdastjóra Atlantshafsbandalagsins í morgun og sagði vopnahlé við Íran vera úr sögunni. Kristrún Frostadóttir sagði stefnu Íslands skýra hvað varðar Grænland, það tilheyri grænlensku þjóðinni.

Skemmdarverk á regnbogafánum við kirkjur eru orðin fastur og sorglegur liður í aðdraganda Hinsegin daga. Þetta segir biskup Íslands sem segir sárt að sjá illa farið bæði með hinsegin fánann og íslenska fánann.

Stofnandi Rauðu regnhlífarinnar, samtaka kynlífsverkafólks, segir það áhyggjuefni að lögregla hafi lagt hald á laun mansalsþolenda og vísað tveimur úr landi vegna ólöglegrar dvalar, þar sem þeir muni líklegast halda áfram að vera mansalsþolendur. Kynlífsverkafólk veigri sér við að hafa samband við lögreglu.

Raforkukostnaður meðalstórs kúabús gæti lækkað um 480 þúsund krónur á ári eftir breytingar sem Alþingi hefur samþykkt á jöfnun dreifikostnaðar raforku. Breytingarnar lækka kostnað í dreifbýli og hjá heimilum á köldum svæðum frá þessum mánuði. Raforkueftirlitið á að fylgjast með að lækkunin skili sér til notenda.

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Hádegisfréttir Bylgjunnar

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