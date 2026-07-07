Innlent

Sexa lent í Reykja­vík í fyrsta sinn í ára­tugi

Kristján Már Unnarsson skrifar
Stigið frá borði sexunnar. Hún er svo gljáfægð að hægt er að spegla sig í málminum.
Stigið frá borði sexunnar. Hún er svo gljáfægð að hægt er að spegla sig í málminum. Sigurjón Ólason

Flugvél sem lék lykilhlutverk í millilandaflugi og alþjóðaútrás íslenskra flugfélaga í byrjun sjöunda áratugarins lenti á Reykjavíkurflugvelli nú síðdegis. Þetta er svokölluð sexa, eða Douglas DC 6B.

Í kvöldfréttum Sýnar mátti sjá lendinguna en bæði Loftleiðir og Flugfélag Íslands höfðu slíkar vélar í þjónustu sinni á árunum upp úr 1960 áður en þotuöldin gekk í garð. Þær lögðu grunninn að mestu velgengnisárum Loftleiða og gerðu Norður-Atlantshafsflug félagsins að raunhæfum valkosti í alþjóðlegri samkeppni á flugleiðum milli Evrópu og Ameríku.

Sexan að snerta flugbrautina síðdegis.Sigurjón Ólason

Fraktflugfélagið Iscargo gerði slíkar vélar út frá Reykjavíkurflugvelli á árunum 1972 til 1982. Jafnan þótti mikið ævintýri að sjá þær lenda og taka á loft.

Þessi tiltekna flugvél er safngripur í eigu austurrísks félags um varðveislu sögufrægra flugvéla, The Flying Bulls, og er verið að ferja hana yfir Norður-Atlantshaf til þátttöku í Oshkosh-flughátíðinni í Wisconsin í Bandaríkjunum.

DC 6B-flugvélin við gamla Loftleiðahótelið. Fjöldi manns var við girðinguna að fylgjast með komu hennar.Sigurjón Ólason

Mikill áhugi ríkti meðal íslenska flugáhugamanna vegna komu vélarinnar. Pétur P. Johnson flugsögusérfræðingur telur að yfir þrír áratugir séu frá því vél þessarar gerðar lenti síðast á Reykjavíkurflugvelli. Hann telur að það hafi verið upp úr 1990 sem sexa var síðast í Reykjavík.

Frá sexutímabilinu á Reykjavíkurflugvelli. Tvær Loftleiðasexur, DC 6 B, og ein Flugfélagssexa fjær.Úr myndinni Alfreð Elíasson og Loftleiðir

Fyrir þá sem hafa áhuga á að fylgjast með flugtakinu má geta þess að stefnt er að því að flugvélin haldi för sinni áfram vestur um haf klukkan tíu í fyrramálið.

Hér má sjá lendinguna:

Reykjavíkurflugvöllur Flug Icelandair Flugþjóðin

Tengdar fréttir

Sögufræg Douglas DC 6 á leiðinni til Reykjavíkur

Flugvél af gerðinni Douglas DC 6B er núna á leiðinni til Reykjavíkur frá Salzburg í Austurríki. Áætlað er að hún lendi á Reykjavíkurflugvelli um fimmleytið síðdegis og verði yfir nótt. Flugáhugamenn fá með komu hennar fágætt tækifæri til að sjá með eigin augum flugvél sem markaði djúp spor í flugsögu Íslendinga.

Flykktust upp í turn til að sjá hvort sexan kæmist í loftið

Flugtök Iscargo-sexanna frá Reykjavíkurflugvelli þóttu svo spennandi að starfsmenn Flugmálastjórnar flykktust jafnan upp í flugturn til að fylgjast með. Flugbrautirnar voru í stysta lagi fyrir fullhlaðna sexu auk þess sem hún klifraði hægt.

Flugvélarnar sem gerðu Loftleiðir að stórveldi

Velgengni Loftleiða í Norður-Atlantshafsfluginu hófst fyrir alvöru með DC 6B-flugvélum. Það voru hins vegar Rolls Royce 400-skrúfuþoturnar, CL-44, eða monsarnir, sem gerðu Loftleiðir að stórveldi í íslensku efnahagslífi.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið