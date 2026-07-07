Sexa lent í Reykjavík í fyrsta sinn í áratugi Kristján Már Unnarsson skrifar 7. júlí 2026 21:10 Stigið frá borði sexunnar. Hún er svo gljáfægð að hægt er að spegla sig í málminum. Sigurjón Ólason Flugvél sem lék lykilhlutverk í millilandaflugi og alþjóðaútrás íslenskra flugfélaga í byrjun sjöunda áratugarins lenti á Reykjavíkurflugvelli nú síðdegis. Þetta er svokölluð sexa, eða Douglas DC 6B. Í kvöldfréttum Sýnar mátti sjá lendinguna en bæði Loftleiðir og Flugfélag Íslands höfðu slíkar vélar í þjónustu sinni á árunum upp úr 1960 áður en þotuöldin gekk í garð. Þær lögðu grunninn að mestu velgengnisárum Loftleiða og gerðu Norður-Atlantshafsflug félagsins að raunhæfum valkosti í alþjóðlegri samkeppni á flugleiðum milli Evrópu og Ameríku. Sexan að snerta flugbrautina síðdegis.Sigurjón Ólason Fraktflugfélagið Iscargo gerði slíkar vélar út frá Reykjavíkurflugvelli á árunum 1972 til 1982. Jafnan þótti mikið ævintýri að sjá þær lenda og taka á loft. Þessi tiltekna flugvél er safngripur í eigu austurrísks félags um varðveislu sögufrægra flugvéla, The Flying Bulls, og er verið að ferja hana yfir Norður-Atlantshaf til þátttöku í Oshkosh-flughátíðinni í Wisconsin í Bandaríkjunum. DC 6B-flugvélin við gamla Loftleiðahótelið. Fjöldi manns var við girðinguna að fylgjast með komu hennar.Sigurjón Ólason Mikill áhugi ríkti meðal íslenska flugáhugamanna vegna komu vélarinnar. Pétur P. Johnson flugsögusérfræðingur telur að yfir þrír áratugir séu frá því vél þessarar gerðar lenti síðast á Reykjavíkurflugvelli. Hann telur að það hafi verið upp úr 1990 sem sexa var síðast í Reykjavík. Frá sexutímabilinu á Reykjavíkurflugvelli. Tvær Loftleiðasexur, DC 6 B, og ein Flugfélagssexa fjær.Úr myndinni Alfreð Elíasson og Loftleiðir Fyrir þá sem hafa áhuga á að fylgjast með flugtakinu má geta þess að stefnt er að því að flugvélin haldi för sinni áfram vestur um haf klukkan tíu í fyrramálið. Hér má sjá lendinguna: Reykjavíkurflugvöllur Flug Icelandair Flugþjóðin Tengdar fréttir Sögufræg Douglas DC 6 á leiðinni til Reykjavíkur Flugvél af gerðinni Douglas DC 6B er núna á leiðinni til Reykjavíkur frá Salzburg í Austurríki. Áætlað er að hún lendi á Reykjavíkurflugvelli um fimmleytið síðdegis og verði yfir nótt. Flugáhugamenn fá með komu hennar fágætt tækifæri til að sjá með eigin augum flugvél sem markaði djúp spor í flugsögu Íslendinga. 7. júlí 2026 12:10 Flykktust upp í turn til að sjá hvort sexan kæmist í loftið Flugtök Iscargo-sexanna frá Reykjavíkurflugvelli þóttu svo spennandi að starfsmenn Flugmálastjórnar flykktust jafnan upp í flugturn til að fylgjast með. Flugbrautirnar voru í stysta lagi fyrir fullhlaðna sexu auk þess sem hún klifraði hægt. 17. febrúar 2026 09:19 Flugvélarnar sem gerðu Loftleiðir að stórveldi Velgengni Loftleiða í Norður-Atlantshafsfluginu hófst fyrir alvöru með DC 6B-flugvélum. Það voru hins vegar Rolls Royce 400-skrúfuþoturnar, CL-44, eða monsarnir, sem gerðu Loftleiðir að stórveldi í íslensku efnahagslífi. 18. september 2024 19:44 Mest lesið Nauðgaði konu í lok ferðar þeirra um Ísland Innlent „Draga mig, mitt nám og minn starfsferil niður í svaðið“ Innlent „Ég fer og kíki og þá er þarna þetta stærðarinnar lambalæri“ Innlent Kastriot og Sævar ákærðir í Dettifoss-málinu Innlent „Hafa útsendara á sínum snærum á Íslandi“ Innlent Farage segir af sér þingmennsku eftir uppljóstranir um gjafir Erlent Þau sóttu um starf sveitarstjóra á Skagaströnd Innlent Vill afnema sektir við vændiskaupum Innlent Heilsufarsskoðanir skuli framkvæmdar að lágmarki fjórum sinnum Innlent Evru-Ísland óskalandið hvenær kemur þú? Innlent Fleiri fréttir Sexa lent í Reykjavík í fyrsta sinn í áratugi Kominn með nóg af áfengisauglýsingum áhrifavalda „Hafa útsendara á sínum snærum á Íslandi“ Stígur fram og segir að kviknað hafi í honum út frá rafbyssu lögreglu Kastriot og Sævar ákærðir í Dettifoss-málinu NATO-ríki auki stuðning við Úkraínu Spurning með sálina Girnist enn Grænland, vændiskaup og áfengisauglýsingar áhrifavalda Viðgerð á mótor Herjólfs á áætlun Heilsufarsskoðanir skuli framkvæmdar að lágmarki fjórum sinnum Yngstu fara flestar ferðir Steypubíllinn kominn úr ánni „Ég fer og kíki og þá er þarna þetta stærðarinnar lambalæri“ Vill afnema sektir við vændiskaupum Telja gervigreind hafa verið beitt í þróaðri netárás Dró sambýliskonu sína eftir jörðinni og beitti ítrekað ofbeldi „Mjög er horft til þess sem Bandaríkjaforseti segir“ Íslendingar munu keppa um Bermúdaskálina Ein þurft að þjónusta 80 kaupendur á þremur sólarhringum Þór lætur Bandero eiga sig og sinnir öðrum málum „Draga mig, mitt nám og minn starfsferil niður í svaðið“ Funda um niðurstöðu héraðsdóms Evru-Ísland óskalandið hvenær kemur þú? Sögufræg Douglas DC 6 á leiðinni til Reykjavíkur Nauðgaði konu í lok ferðar þeirra um Ísland Átök í hvalveiðiumræðunni og fælingarmáttur lögregluaðgerða Þrjú sveitarfélög á þremur kjörtímabilum „Þetta er eins og á tónlistarhátíð“ Kristrún og Þorgerður á NATO-fundinum í Ankara Brúnni lokað eftir að steypubíll hafnaði í Þjórsá Sjá meira