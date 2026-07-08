Innlent

Um­mæli Trump um Græn­land þurfi ekki að koma á ó­vart

Atli Ísleifsson skrifar
Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra á fréttamannafundi í Ankara í dag.
Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra á fréttamannafundi í Ankara í dag. AP

Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir að ummæli Donalds Trump Bandaríkjaforseta um Grænland þurfi ekki að koma á óvart. Hún segist þó vongóð um að farsæl lausn náist þar sem formlegur vinnuhópur bandarískra, danskra og grænlenskra stjórnvalda sé starfandi.

Þetta sagði Kristrún í morgun þegar hún ræddi við fjölmiðla á leiðtogafundi NATO sem nú fer fram í Ankara í Tyrklandi.

Hún var þar spurð út í ummæli Trump við upphaf fundarins þar sem hann ítrekaði á ný að Grænland ætti að tilheyra Bandaríkjunum. Hann sagði þá að Grænland hjálpi ekki Danmörku og að Danmörk verji ekki nægilegum fjármunum í að hjálpa Grænlandi en það væri mikilvægt fyrir Bandaríkin. „Og það er umkringt kínverskum skipum og rússneskum skipum og það mun ekki gerast,“ sagði Trump í gær.

Kristrún sagði að íslensk stjórnvöld hefðu verið mjög skýr í sinni afstöðu þegar kemur að þessu. „Þá á ég við að Grænland tilheyrir Grænlendingum. Þeir vilja ekki vera hluti af Bandaríkjunum. Þeir hafa talað mjög skýrt í þeim efnum. Sömu skilaboð hafa komið frá Mette Fredriksen,“ segir Kristrún.

Forsætisráðherra segir að ummæli Donalds Trump Bandaríkjaforseta um Grænland þurfi ekki að koma á óvart. Þetta hafi verið undirliggjandi í athugasemdum sem hafa komið frá honum.

„En á sama tíma vil ég vera vongóð í þeim skilningi að ég veit að viðræður eru í gangi, þeir eru að ræða í formlegum vinnuhópi og við þurfum að gefa þeim tíma til að þróast á þessum tímapunkti,“ sagði Kristrún.

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