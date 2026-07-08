Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir að ummæli Donalds Trump Bandaríkjaforseta um Grænland þurfi ekki að koma á óvart. Hún segist þó vongóð um að farsæl lausn náist þar sem formlegur vinnuhópur bandarískra, danskra og grænlenskra stjórnvalda sé starfandi.
Þetta sagði Kristrún í morgun þegar hún ræddi við fjölmiðla á leiðtogafundi NATO sem nú fer fram í Ankara í Tyrklandi.
Hún var þar spurð út í ummæli Trump við upphaf fundarins þar sem hann ítrekaði á ný að Grænland ætti að tilheyra Bandaríkjunum. Hann sagði þá að Grænland hjálpi ekki Danmörku og að Danmörk verji ekki nægilegum fjármunum í að hjálpa Grænlandi en það væri mikilvægt fyrir Bandaríkin. „Og það er umkringt kínverskum skipum og rússneskum skipum og það mun ekki gerast,“ sagði Trump í gær.
Kristrún sagði að íslensk stjórnvöld hefðu verið mjög skýr í sinni afstöðu þegar kemur að þessu. „Þá á ég við að Grænland tilheyrir Grænlendingum. Þeir vilja ekki vera hluti af Bandaríkjunum. Þeir hafa talað mjög skýrt í þeim efnum. Sömu skilaboð hafa komið frá Mette Fredriksen,“ segir Kristrún.
Forsætisráðherra segir að ummæli Donalds Trump Bandaríkjaforseta um Grænland þurfi ekki að koma á óvart. Þetta hafi verið undirliggjandi í athugasemdum sem hafa komið frá honum.
„En á sama tíma vil ég vera vongóð í þeim skilningi að ég veit að viðræður eru í gangi, þeir eru að ræða í formlegum vinnuhópi og við þurfum að gefa þeim tíma til að þróast á þessum tímapunkti,“ sagði Kristrún.
Bandaríkjaforseti hefur ítrekað á ný að Grænland eigi að tilheyra Bandaríkjunum. Hann lét í ljós vonbrigði og óánægju með viðbrögð NATO-ríkja við stríðinu í Íran. Hann hafi lagt próf fyrir evrópsk bandalagsríki þegar hann hafi óskað eftir stuðningi þeirra.
Donald Trump Bandaríkjaforseti segir Dani ekki verja nægum fjármunum til að hjálpa Grænlandi, og á móti hjálpi Grænlendingar Danmörku ekki nægjanlega vel.