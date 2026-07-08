Óvissa ríkir um starfsemi Sjúkrahússins á Akureyri á Kristnesspítala eftir að mygla greindist. Velunnari spítalans segir stöðuna sorglega og óttast að Kristnes verði að draugabæ.
Kristnesspítali var byggður árið 1927 sem berklahæli. Starfsemi spítalans hefur breyst reglulega á þessum 99 árum en síðustu ár hefur Sjúkrahúsið á Akureyri rekið þar endurhæfingardeild. Mygla greindist þar fyrr á árinu og nú verður starfsemin færð inn á Akureyri. Hvað verður um spítalann er óvitað en óttast er að starfsemin flytji þaðan til frambúðar.
Til að mynda hefur Maríu Pálsdóttur, eiganda Hælisins, seturs um sögu berklanna, verið sagt að undirbúa sig undir að missa húsnæðið.
„Ég er einhvern veginn ekkert farin að hugsa hvað verður um þetta. Ég vil auðvitað að sýningin fái að standa. Hvað verður um þetta þorp og þessi hús veit enginn held ég enn þá. Ef ríkið eða sjúkrahúsið ætla að sleppa tökunum, hver grípur það þá? Er það Eyjafjarðarsveit eða ríkt fólk úti í heimi? Ég veit það ekki. En vonandi að sá sem tekur við þessu vilji hafa þessa sýningu því hún er einstök á heimsvísu,“ segir María.
María er uppalin í Reykhúsum, næstu jörð við Kristnes, og hefur stofnað undirskriftarlista þar sem yfir sautjánhundruð manns skora á stjórnvöld að fjármagna viðhald og uppbyggingu á Kristnesi.
„Spítalinn verður hundrað ára á næsta ári. Hugsið ykkur hvað þetta er nöturleg afmælisgjöf. Bara myglað, lokum þessu, hættum þessu, flytjum starfsemina. Nei, við hljótum að geta gert betur. Við hljótum að geta safnað liði, safnað pening og gert við þetta. Mér skilst að þetta sé botnplatan sem er ónýt og það vanti tvo milljarða. Við getum örugglega galdrað fram tvo milljarða ef við viljum. Ég er sannfærð um það,“ segir María.
Eins og var gert árið 1927 því ríkið greiddi helming kostnaðarins og safnað var fyrir hinum helmingnum. Til sýnis á setrinu er einmitt skrá um alla þá sem gáfu í söfnunina.
„Eina læknisráðið var að veita sjúklingum gott húsaskjól, næringarríkan mat og frískt loft.“ Hér er verið að vitna í berklahælið á Kristnesi í Eyjafirði en þangað kemur fjöldi fólks til að skoða sýningu um sögu berklanna. Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti kemur við sögu á safninu.