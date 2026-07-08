Innlent

Raforkueftirlitið fylgist með að lægri raforkukostnaður skili sér til neyt­enda

Birgir Olgeirsson skrifar
Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra.
Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra. Vísir/Anton Brink

Raforkukostnaður meðalstórs kúabús gæti lækkað um 480 þúsund krónur á ári eftir breytingar sem Alþingi hefur samþykkt á jöfnun dreifikostnaðar raforku.

Breytingarnar tóku gildi 1. júlí og eiga áhrifin að birtast strax á rafmagnsreikningum sem berast heimilum og fyrirtækjum í upphafi næsta mánaðar.

Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, segir málið mikilvægt fyrir landbúnaðinn og byggðir landsins.

„Þetta er auðvitað mikið fagnaðarefni að þetta frumvarp skyldi vera samþykkt núna með mjög breiðum stuðningi á Alþingi,“ segir Jóhann Páll.

Með nýju lögunum eykst jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku milli dreifbýlis og þéttbýlis úr rúmum 60 prósentum í tæplega 90 prósent. Markmiðið er að jafna stöðu heimila og fyrirtækja eftir búsetu og lækka raforkukostnað þar sem dreifikostnaður er hærri.

Áhrifin verða mest hjá fyrirtækjum í dreifbýli sem nota mikla raforku, meðal annars í landbúnaði, garðyrkju og fiskvinnslu. Í tilkynningu ráðuneytisins er nefnt að meðalstórt kúabú gæti sparað rúmlega 40 þúsund krónur á mánuði, eða um 480 þúsund krónur á ári.

„Þetta er mikilvægt mál fyrir landbúnaðinn. Þetta er mikilvægt mál fyrir byggðafestu í landinu. Þetta er jafnaðarmennska í orkumálum, ef svo má segja,“ segir Jóhann Páll.

Heimili í dreifbýli eiga einnig að finna fyrir breytingunum. Samkvæmt ráðuneytinu er áætlað að raforkukostnaður þeirra lækki að meðaltali um rúmlega þúsund krónur á mánuði. Þá getur lækkunin numið rúmum átta þúsund krónum á mánuði fyrir óniðurgreitt rafhitað húsnæði.

Breytingarnar ná einnig til heimila sem reiða sig á rafhitun eða kyntar veitur. Raforkunotkun vegna hitunar íbúðarhúsnæðis, sem uppfyllir skilyrði niðurgreiðslna á húshitunarkostnaði, verður undanþegin jöfnunargjaldi. Það þýðir að rafmagnsreikningur þessara heimila lækkar einnig, þó lækkunin verði minni en hjá þeim sem búa við hæstan dreifikostnað.

Í lögunum er jafnframt tekin upp þrepaskipting jöfnunargjalds raforku. Notkun undir 1.000 megavattstundum á ári ber hærra gjald en notkun umfram það mark. Með því á að draga úr áhrifum breytinganna á stærri raforkunotendur sem greiða þéttbýlistaxta og koma í veg fyrir að kostnaðaraukning verði óhófleg.

Jóhann Páll segir að nú skipti mestu að lækkunin skili sér til þeirra sem eiga að njóta hennar.

„Nú þarf auðvitað Orkueftirlitið að fylgjast mjög grannt með því að þessi jöfnun skili sér alla leið, að hún skili sér til notenda,“ segir hann.

Ráðherra segir að stjórnvöld muni áfram þróa jöfnunarkerfið þannig að það skili þeim árangri sem stefnt sé að.

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