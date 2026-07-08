Umferð eykst milli ára Sigurgeir Þorkelsson skrifar 8. júlí 2026 06:31 Vegagerðin mælir umferð á Hringveginum. Aukning milli ára skýrist helst af aukinni umferð á Vesturlandsvegi við Úlfarsfell. Vísir/Vilhelm Umferð á Hringveginum eykst um eitt prósent milli ára samkvæmt mælingum Vegagerðarinnar á fyrstu sex mánuðum ársins. Telst sú aukning lítil þar sem árleg aukning frá árinu 2022 til 2025 nam 4,8 prósentum. Borið saman við sama tímabil í fyrra hefur umferð aukist um þrjú prósent á þriðjudögum og miðvikudögum og um 3,6 prósent á sunnudögum. Umferð hefur á sama tíma minnkað á mánudögum, um 2,1 prósent, og föstudögum, um eitt prósent. Er áhugavert að velta fyrir sér hvort þetta tengist breyttu vinnumynstri landsmanna síðustu ár með aukinni fjarvinnu og styttingu vinnuvikunnar. Í mælingum mars, apríl og maímánaða mældist samdráttur milli ára en sú þróun snerist við í júní þegar umferð jókst um 3,6 prósent milli ára. Fram kemur í tilkynningu Vegagerðarinnar að hluta aukningarinnar megi rekja til verulegrar fjölgunar ökutækja upp á 9,5 prósent þar sem mælt er við Úlfarsfell. Mestur hlutfallslegur samdráttur mældist á Mývatnsöræfum, 4,2 prósent. Spá Vegagerðarinnar gerir ráð fyrir því að umferð muni aukast um 3,5 prósent seinni sex mánuði ársins, samanborið við fyrra ár. Þegar tölur Vegagerðarinnar eru hópaðar eftir landshlutum sést að höfuðborgarsvæðið og Norðurland eru einu svæðin þar sem umferð eykst á fyrstu sex mánuðum ársins, um 2,1 prósent annars vegar og 1,6 prósent hins vegar. Í öðrum landshlutum dregst hún saman um eitt prósent eða minna. Umferð Mest lesið Lentu í slysi á flugbraut í Kirgistan: „Börn farin að gráta og fullorðnir farnir að öskra“ Innlent Kominn með nóg af áfengisauglýsingum áhrifavalda Innlent Fréttaútsending stöðvuð til að uppræta áróður Orbáns Erlent „Hafa útsendara á sínum snærum á Íslandi“ Innlent Bandaríkin hefja árásir á Íran á ný Erlent Stígur fram og segir að kviknað hafi í honum út frá rafbyssu lögreglu Innlent Sexa lent í Reykjavík í fyrsta sinn í áratugi Innlent Spurning með sálina Innlent Kastriot og Sævar ákærðir í Dettifoss-málinu Innlent Nauðgaði konu í lok ferðar þeirra um Ísland Innlent Fleiri fréttir Bruninn á Stuðlum kominn til ákærusviðs og tíu með réttarstöðu sakbornings Umferð eykst milli ára Handtekinn eftir röð innbrota Lentu í slysi á flugbraut í Kirgistan: „Börn farin að gráta og fullorðnir farnir að öskra“ Sexa lent í Reykjavík í fyrsta sinn í áratugi Kominn með nóg af áfengisauglýsingum áhrifavalda „Hafa útsendara á sínum snærum á Íslandi“ Stígur fram og segir að kviknað hafi í honum út frá rafbyssu lögreglu Kastriot og Sævar ákærðir í Dettifoss-málinu NATO-ríki auki stuðning við Úkraínu Spurning með sálina Girnist enn Grænland, vændiskaup og áfengisauglýsingar áhrifavalda Viðgerð á mótor Herjólfs á áætlun Heilsufarsskoðanir skuli framkvæmdar að lágmarki fjórum sinnum Yngstu fara flestar ferðir Steypubíllinn kominn úr ánni „Ég fer og kíki og þá er þarna þetta stærðarinnar lambalæri“ Vill afnema sektir við vændiskaupum Telja gervigreind hafa verið beitt í þróaðri netárás Dró sambýliskonu sína eftir jörðinni og beitti ítrekað ofbeldi „Mjög er horft til þess sem Bandaríkjaforseti segir“ Íslendingar munu keppa um Bermúdaskálina Ein þurft að þjónusta 80 kaupendur á þremur sólarhringum Þór lætur Bandero eiga sig og sinnir öðrum málum „Draga mig, mitt nám og minn starfsferil niður í svaðið“ Funda um niðurstöðu héraðsdóms Evru-Ísland óskalandið hvenær kemur þú? Sögufræg Douglas DC 6 á leiðinni til Reykjavíkur Nauðgaði konu í lok ferðar þeirra um Ísland Átök í hvalveiðiumræðunni og fælingarmáttur lögregluaðgerða Sjá meira