Innlent

Um­ferð eykst milli ára

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Vegagerðin mælir umferð á Hringveginum. Aukning milli ára skýrist helst af aukinni umferð á Vesturlandsvegi við Úlfarsfell.
Vegagerðin mælir umferð á Hringveginum. Aukning milli ára skýrist helst af aukinni umferð á Vesturlandsvegi við Úlfarsfell. Vísir/Vilhelm

Umferð á Hringveginum eykst um eitt prósent milli ára samkvæmt mælingum Vegagerðarinnar á fyrstu sex mánuðum ársins. Telst sú aukning lítil þar sem árleg aukning frá árinu 2022 til 2025 nam 4,8 prósentum.

Borið saman við sama tímabil í fyrra hefur umferð aukist um þrjú prósent á þriðjudögum og miðvikudögum og um 3,6 prósent á sunnudögum. Umferð hefur á sama tíma minnkað á mánudögum, um 2,1 prósent, og föstudögum, um eitt prósent. Er áhugavert að velta fyrir sér hvort þetta tengist breyttu vinnumynstri landsmanna síðustu ár með aukinni fjarvinnu og styttingu vinnuvikunnar.

Í mælingum mars, apríl og maímánaða mældist samdráttur milli ára en sú þróun snerist við í júní þegar umferð jókst um 3,6 prósent milli ára. Fram kemur í tilkynningu Vegagerðarinnar að hluta aukningarinnar megi rekja til verulegrar fjölgunar ökutækja upp á 9,5 prósent þar sem mælt er við Úlfarsfell. Mestur hlutfallslegur samdráttur mældist á Mývatnsöræfum, 4,2 prósent.

Spá Vegagerðarinnar gerir ráð fyrir því að umferð muni aukast um 3,5 prósent seinni sex mánuði ársins, samanborið við fyrra ár.

Þegar tölur Vegagerðarinnar eru hópaðar eftir landshlutum sést að höfuðborgarsvæðið og Norðurland eru einu svæðin þar sem umferð eykst á fyrstu sex mánuðum ársins, um 2,1 prósent annars vegar og 1,6 prósent hins vegar. Í öðrum landshlutum dregst hún saman um eitt prósent eða minna.

Umferð

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