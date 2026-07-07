„Þetta er mjög leiðinlegt mál. En aðalatriðið er náttúrulega að hann er ómeiddur maðurinn en svo er spurning með sálina. Mönnum hlýtur að bregða við þetta.“ Þetta segir Björn Ingi Victorsson, forstjóri Steypustöðvarinnar, en steypubíll í eigu fyrirtækisins lenti úti í Þjórsá í gærkvöldi. Lítið sé vitað um orsakir óhappsins að svo stöddu.
Gögn fyrirtækisins sýni að ökumaðurinn hafi ekki verið að keyra á óeðlilegum hraða þegar hann fór út af brú á Þjórsárdalsvegi nærri Sultartangavirkjun.
„Þannig að þetta lítur út eins og óútskýrt slys. Ég held að við verðum eiginlega að segja það þannig,“ bætir Björn við. Ökumaðurinn var fluttur með þyrlu Landhelgisgæslunnar til Reykjavíkur um klukkan átta í gærkvöldi þar sem hann var lagður inn á sjúkrahús.
Björn segir að starfsmaðurinn hafi dvalið á Landspítala í nótt en hafði ekki upplýsingar um það hvort hann hafi verið útskrifaður. Bílstjórinn hafi verið orðinn kaldur en Björn viti ekki til þess að neitt alvarlegra hafi amað að honum.
Steypubíllinn var fjarlægður úr Þjórsá á þriðja tímanum í dag. Björn segist ekki hafa upplýsingar um það hvort olía eða annað efni úr bílnum kynni að hafa farið út í ána: „Það er bara verið að kanna þetta.“
Hann á von á því að bíllinn sé ónýtur: „Ég held að það séu nánast engar líkur á að hann lifi af að vera í vatni í hálfan sólarhring eða meira. Það myndi koma mér verulega á óvart.“ Atvikið verði skoðað af tryggingafélagi Steypustöðvarinnar.
Tilkynning barst um óhappið á áttunda tímanum í gærkvöld og var þyrlusveit Landhelgisgæslunnar komin á staðinn um átta mínútur yfir átta, að sögn upplýsingafulltrúa hennar.
Lögregla og björgunarsveit tóku einnig þátt í aðgerðum og minnkaði Landsvirkjun flæði úr Sultartangalóni í ánna, bæði til að minnka líkur á því að bílinn færðist og til að greiða fyrir aðgerðum í dag þegar steypubílinn var færður á land.
Fréttin er í vinnslu.
Steypubíll sem lenti í Þjórsá í gærkvöldi hefur verið fjarlægður úr ánni. Þetta segir upplýsingafulltrúi Landsvirkjunar en ökumaður bílsins fór út af brú á Þjórsárdalsvegi nærri Sultartangavirkjun. Bíllinn er í eigu Steypustöðvarinnar samkvæmt upplýsingum frá fyrirtækinu.
Brúin yfir Þjórsá á Þjórsárdalsvegi verður lokuð næstu daga vegna skemmda á brúarhandriði. Umferðaróhapp varð á brúnni í gærkvöldi.
Þyrlusveit Landhelgisgæslunnar var kölluð út á mesta forgangi um klukkan hálf átta í kvöld vegna steypubíls sem hafði lent út í Þjórsá. Ökumaður hans var orðinn kaldur og því fluttur á Landspítala til aðhlynningar.