Fara áfram fram á varðhald yfir öllum níu Agnar Már Másson skrifar 8. júlí 2026 12:19 Flutningaskipið var að flytja ál til Straumsvíkur. Sigurjón Ólason Lögreglan fer í dag fram á framlengt gæsluvarðhald yfir öllum níu sakborningunum í Straumsvíkurmálinu svokallaða, þar sem lögregla rannsakar sögulega umfangsmikinn kókaíninnflutning í súrálskipi. Þetta staðfestir Ævar Pálmi Pálmason, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá rannsóknardeild lögreglu. Héraðsdómur taki ákvörðun í málinu í dag. Níu voru handteknir fyrir tveimur vikum eftir að 106 kílógrömm af kókaíni fundust í sjókistu undir álflutningaskipi í Straumsvík. Um er að ræða mesta magn kókaíns sem fundist hefur í einni og sömu sendingunni í Íslandssögunni, en andvirði efnanna er talið hlaupa á þremur milljörðum króna á svörtum markaði. Af þeim níu sem voru handteknir eru þrír Íslendingar og sex erlendir ríkisborgarar. Greint hefur verið frá því að Lárus Freyr Einarsson, sem var sakfelldur fyrir manndráp í Danmörku árið 2011, og Lúther Ólason, sem hlaut dóm fyrir skattsvik í hitteðfyrra. Enginn hinna grunuðu er skipverji Koznitza, en skipið hefur haldið á önnur mið og er nú við höfn í Rússlandi. Straumsvíkurmálið Fíkniefnabrot Lögreglumál Hafnarfjörður Mest lesið Skemmdarvargar máluðu yfir regnbogafánann Innlent Lentu í slysi á flugbraut í Kirgistan: „Börn farin að gráta og fullorðnir farnir að öskra“ Innlent Sníkjudýrsaðferðin komin til Íslands: Hvers vegna var efnunum komið fyrir í sjókistu? Innlent „Líkist meira fána Grænhöfðaeyja heldur en þeim íslenska“ Innlent Kominn með nóg af áfengisauglýsingum áhrifavalda Innlent Trump fer hamförum í Ankara: Búinn að fá nóg af Írönum, sparkar í Nató og vill hætta öllum viðskiptum við Spán Erlent „Hugsið ykkur hvað þetta er nöturleg afmælisgjöf“ Innlent Bjóða 250 þúsund krónur fyrir staðsetningu hvalveiðiskipanna Innlent „Hafa útsendara á sínum snærum á Íslandi“ Innlent Hættuástand skapist eftir fráhvarf 3G Innlent Fleiri fréttir Fara áfram fram á varðhald yfir öllum níu Fær mál vegna sáðláts í andlit ekki tekið upp á ný Raforkueftirlitið fylgist með að lægri raforkukostnaður skili sér til neytenda Spenna á ráðstefnu Nató, raforkukostnaður í dreifbýli og biskup um regnbogafánann „Líkist meira fána Grænhöfðaeyja heldur en þeim íslenska“ Lokuð akrein á Suðurlandsvegi og kvikmyndatökur á Krýsuvíkurleið Ummæli Trump um Grænland þurfi ekki að koma á óvart Skemmdarvargar máluðu yfir regnbogafánann Bjóða 250 þúsund krónur fyrir staðsetningu hvalveiðiskipanna Sníkjudýrsaðferðin komin til Íslands: Hvers vegna var efnunum komið fyrir í sjókistu? Hættuástand skapist eftir fráhvarf 3G „Hugsið ykkur hvað þetta er nöturleg afmælisgjöf“ Hiti gæti náð tuttugu og fimm stigum um helgina Bruninn á Stuðlum kominn til ákærusviðs og tíu með réttarstöðu sakbornings Umferð eykst milli ára Handtekinn eftir röð innbrota Lentu í slysi á flugbraut í Kirgistan: „Börn farin að gráta og fullorðnir farnir að öskra“ Sexa lent í Reykjavík í fyrsta sinn í áratugi Kominn með nóg af áfengisauglýsingum áhrifavalda „Hafa útsendara á sínum snærum á Íslandi“ Stígur fram og segir að kviknað hafi í honum út frá rafbyssu lögreglu Kastriot og Sævar ákærðir í Dettifoss-málinu NATO-ríki auki stuðning við Úkraínu Spurning með sálina Girnist enn Grænland, vændiskaup og áfengisauglýsingar áhrifavalda Viðgerð á mótor Herjólfs á áætlun Heilsufarsskoðanir skuli framkvæmdar að lágmarki fjórum sinnum Yngstu fara flestar ferðir Steypubíllinn kominn úr ánni „Ég fer og kíki og þá er þarna þetta stærðarinnar lambalæri“ Sjá meira