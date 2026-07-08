Innlent

Fara á­fram fram á varð­hald yfir öllum níu

Agnar Már Másson skrifar
Flutningaskipið var að flytja ál til Straumsvíkur.
Flutningaskipið var að flytja ál til Straumsvíkur. Sigurjón Ólason

Lögreglan fer í dag fram á framlengt gæsluvarðhald yfir öllum níu sakborningunum í Straumsvíkurmálinu svokallaða, þar sem lögregla rannsakar sögulega umfangsmikinn kókaíninnflutning í súrálskipi.

Þetta staðfestir Ævar Pálmi Pálmason, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá rannsóknardeild lögreglu. Héraðsdómur taki ákvörðun í málinu í dag.

Níu voru handteknir fyrir tveimur vikum eftir að 106 kílógrömm af kókaíni fundust í sjókistu undir álflutningaskipi í Straumsvík.

Um er að ræða mesta magn kókaíns sem fundist hefur í einni og sömu sendingunni í Íslandssögunni, en andvirði efnanna er talið hlaupa á þremur milljörðum króna á svörtum markaði.

Af þeim níu sem voru handteknir eru þrír Íslendingar og sex erlendir ríkisborgarar. Greint hefur verið frá því að Lárus Freyr Einarsson, sem var sakfelldur fyrir manndráp í Danmörku árið 2011, og Lúther Ólason, sem hlaut dóm fyrir skattsvik í hitteðfyrra.

Enginn hinna grunuðu er skipverji Koznitza, en skipið hefur haldið á önnur mið og er nú við höfn í Rússlandi.

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