Donald Trump Bandaríkjaforseti gagnrýndi Evrópuþjóðir harðlega á blaðamannafundi með Tyrklandsforseta í Ankara í dag á fyrri degi leiðtogafundar Atlantshafsbandalagsins. Það hafi rekið fleyg í samstarfið þegar Danmörk vildi ekki gefa Bandaríkjunum yfirráð yfir Grænlandi og aðrar Evrópuþjóðir tóku sér stöðu með Danmörku og Grænlandi.
Það hafi rekið fleyg í samstarfið þegar Danmörk vildi ekki gefa Bandaríkjunum yfirráð yfir Grænlandi og aðrar Evrópuþjóðir tóku sér stöðu með Danmörku og Grænlandi. Þá mátti á honum heyra að hann væri afar ósáttur með viðbrögð Evrópuþjóða þegar hann bað þær um aðstoð vegna stríðsins í Íran. Við rýnum í málið í kvöldfréttum.
Tengslafulltrúi íslensku lögreglunnar hjá Europol segir að vændisstarfsemi á Íslandi sé að mestu stýrt að utan. Í gær var upplýst um að kínverskar konur væru gerðar út hér á landi og væru flæktar í kínverskt glæpanet.
Áfengisauglýsingar á samfélagsmiðlum og í hlaðvörpum hafa aukist til muna síðustu ár. Forvarnarsérfræðingur segir stjórnvöld hafa brugðist.
Megas er allur. Í kvöldfréttum verður farið yfir einstakan og litríkan feril Magnúsar Þórs Jónssonar sem skilur eftir sig allmargar perlur í íslenskri tónlistarsögu.
Ungum íslenskum ferðalöngum í Kirgistan brá illilega þegar þeir lentu í slysi á flugbraut í höfuðborginni Bishkek. Við sjáum myndbönd af vettvangi í kvöldfréttum og ræðum við ferðalangana sem hryllir nú við tilhugsunina um flug.
Óvissa ríkir um starfsemi Sjúkrahússins á Akureyri á Kristnesspítala eftir að mygla greindist. Velunnari spítalans segir stöðuna sorglega.
Trump er fyrirferðarmikill í kvöldfréttum því hann er líka umfjöllunarefni sportfrétta. Töluverður þrýstingur er á forráðamenn FIFA eftir að banni framherja Bandaríkjanna var slegið á frest á miðju heimsmeistaramóti, að því er virðist fyrir tilstilli Donalds Trump Bandaríkjaforseta. Við ræðum við Val Pál fréttamann okkar sem einnig er íþróttasiðfræðingur.
Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar á slaginu hálf sjö.