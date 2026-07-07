Steypubíllinn kominn úr ánni

Steypubíll sem lenti í Þjórsá í gærkvöldi hefur verið fjarlægður úr ánni. Þetta segir upplýsingafulltrúi Landsvirkjunar en ökumaður bílsins fór út af brú á Þjórsárdalsvegi nærri Sultartangavirkjun. Bíllinn er í eigu Steypustöðvarinnar samkvæmt upplýsingum frá fyrirtækinu.
Ökumaður bílsins var fluttur á Landspítala með þyrlu Landhelgisgæslunnar upp úr klukkan átta í gærkvöldi vegna ofkælingar og var talinn hafa sloppið vel. Hann hafði komið sér fyrir ofan á steypubílnum sem lá á hlið ofan í Þjórsá þegar viðbragðsaðilar komu á staðinn.
Útkall barst vegna málsins á áttunda tímanum og var þyrlusveit Landhelgisgæslunnar komin á staðinn um átta mínútur yfir átta, að sögn upplýsingafulltrúa hennar. Lögregla og björgunarsveit tóku einnig þátt í aðgerðum og greip Landsvirkjun til ráðstafana eftir að tilkynning barst um atvikið í gær.
„Við minnkuðum rennslið frá Sultartangalóni til að auðvelda þeim að athafna sig á meðan þeir voru að ná [bílnum] upp úr sem gekk svo greiðlega. Þeir gátu farið með gröfu þarna út í og kranabíl og dregið hann upp á bakka,“ segir Ragnhildur Sverrisdóttir hjá Landsvirkjun.
Aðgerðin hafi tekið innan við klukkutíma og steypubíllinn verið kominn á land klukkan þrjú í dag. „Þannig að þetta hefur gengið mjög vel.“
Vegagerðin lokaði fyrir umferð um brúnna þar sem bíllinn fór út af í gærkvöldi vegna skemmda á brúarhandriði. Gert er ráð fyrir að viðgerð taki nokkra daga og leiðin verði lokuð eitthvað fram í vikuna. Hjáleið er um Landveg (26) til að komast í Landmannalaugar eða á Sprengisandsleið.
Fréttin hefur verið uppfærð.
Brúin yfir Þjórsá á Þjórsárdalsvegi verður lokuð næstu daga vegna skemmda á brúarhandriði. Umferðaróhapp varð á brúnni í gærkvöldi.
Þyrlusveit Landhelgisgæslunnar var kölluð út á mesta forgangi um klukkan hálf átta í kvöld vegna steypubíls sem hafði lent út í Þjórsá. Ökumaður hans var orðinn kaldur og því fluttur á Landspítala til aðhlynningar.