Paul Watson býður nú peningaverðlaun, tvö hundruð og fimmtíu þúsund krónur, fyrir hvern þann sem vísað getur á staðsetningu hvalveiðiskipa Hvals ehf.
Í sameiginlegri færslu Watsons og samtaka hans á miðlinum Instagram kemur fram að skip þeirra, Bandero, nái aldrei að komast í návígi við hvalveiðiskipin vegna þess að Landhelgisgæslan deili staðsetningu Bandero í rauntíma.
Samtökin bjóða nú peningaupphæð fyrir hvern þann sem fært getur þeim rauntímaupplýsingar um staðsetningu Hvals 8 og Hvals 9 svo Bandero geti „skorið á leið þeirra“.
„Þetta er Aðgerð ´86,“ segir í lok færslunnar og er þar líklega vísað til atburðanna 1986 þegar samtök Watsons sökktu tveimur íslenskum hvalveiðiskipum, Hval 6 og Hval 7, í Reykjavíkurhöfn.
Færslan inniheldur myndband þar sem áhafnarmeðlimir Bandero stíga fram og óska eftir frekari upplýsingum eða fjárframlögum svo hægt sé að hækka peningaverðlaunin enn frekar. Í máli þeirra kemur fram að langreyðar séu dýrategund sem sé í viðkvæmri stöðu.
„Við höfum hægt á drápunum en höfum ekki getað stöðvað þau enn,“ segir einn áhafnarmeðlima.
View this post on Instagram A post shared by Captain Paul Watson Foundation (@captainpaulwatson)
A post shared by Captain Paul Watson Foundation (@captainpaulwatson)
Þór, varðskip Landhelgisgæslunnar, sem hefur fylgt Bandero, skipi Paul Watson-samtakanna, eins og skugginn síðustu daga hefur nú yfirgefið þau mið sem Bandero heldur sig á og sinnir öðrum verkefnum. Þar á meðal er vatnsskortur í Flatey.
„Ég bara ítreka það að þetta eru náttúrulega alvarlegar ásakanir. Ef menn eru komnir í slíkt rökþrot þegar þeir fara í persónuna í staðinn fyrir málefnið þá held ég að menn séu bara komnir á slæman stað.“