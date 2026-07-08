Innlent

Bjóða 250 þúsund krónur fyrir stað­setningu hval­veiði­skipanna

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Rodney Coronado fer fyrir aðgerð Bandero.
Rodney Coronado fer fyrir aðgerð Bandero. Samsett

Paul Watson býður nú peningaverðlaun, tvö hundruð og fimmtíu þúsund krónur, fyrir hvern þann sem vísað getur á staðsetningu hvalveiðiskipa Hvals ehf.

Í sameiginlegri færslu Watsons og samtaka hans á miðlinum Instagram kemur fram að skip þeirra, Bandero, nái aldrei að komast í návígi við hvalveiðiskipin vegna þess að Landhelgisgæslan deili staðsetningu Bandero í rauntíma.

Samtökin bjóða nú peningaupphæð fyrir hvern þann sem fært getur þeim rauntímaupplýsingar um staðsetningu Hvals 8 og Hvals 9 svo Bandero geti „skorið á leið þeirra“.

„Þetta er Aðgerð ´86,“ segir í lok færslunnar og er þar líklega vísað til atburðanna 1986 þegar samtök Watsons sökktu tveimur íslenskum hvalveiðiskipum, Hval 6 og Hval 7, í Reykjavíkurhöfn.

Færslan inniheldur myndband þar sem áhafnarmeðlimir Bandero stíga fram og óska eftir frekari upplýsingum eða fjárframlögum svo hægt sé að hækka peningaverðlaunin enn frekar. Í máli þeirra kemur fram að langreyðar séu dýrategund sem sé í viðkvæmri stöðu.

„Við höfum hægt á drápunum en höfum ekki getað stöðvað þau enn,“ segir einn áhafnarmeðlima.

Hvalveiðar Hótanir Paul Watson vegna hvalveiða Íslendinga Hvalir

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„Ég bara ítreka það að þetta eru náttúrulega alvarlegar ásakanir. Ef menn eru komnir í slíkt rökþrot þegar þeir fara í persónuna í staðinn fyrir málefnið þá held ég að menn séu bara komnir á slæman stað.“ 

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