Leiða áhorfendur gegnum garðinn eftir lokun Magnús Jochum Pálsson skrifar 8. júlí 2026 11:34 Tíu krakkar á leið í menntaskóla hafa unnið að leikriti sem verður frumsýnt í kvöld í Fjölskyldugarðinum eftir lokun. Jóhanna Helga Þorkelsdóttir Tíu ungmenni á leið í menntaskóla fengu tækifæri til að vinna leikrit í sumar á vegum Vinnuskólans. Afraksturinn er leikritið Segðu gæludýrinu mínu að ég elska það sem er súrrealískur leiðangur um Fjölskyldugarðinn sem fram eftir lokun. „Þetta er annað sumarið í röð sem Vinnuskóli Reykjavíkur vinnur með mér að því að gefa ungu fólki, nýútskrifuðu úr tíunda bekk og á leiðinni í menntaskóla, tækifæri til að gera leiksýningu í staðinn fyrir að reita arfa. Þetta eru tíu krakkar sem eru öll skemmd eftir þetta,“ segir Helgi Grímur Hermannsson, leikskáld og leiklistarkennari. „Í ár erum við með svo ógeðslega góða samstarfsaðila í Fjölskyldugarðinum, þau eru eiginlega ekki búin að segja nei við neinum af okkar skrítnustu hugmyndum. Fyrir vikið erum við með svona leiðangurssýningu um garðinn eftir lokun,“ segir hann. Áhorfendur eru á einum tímapunkti læstir inni í skemmu.Jóhanna Helga Þorkelsdóttir Rekstraraðilar garðsins eru byrjaðir að huga meira að fjölbreyttum viðburðum í garðinum og naut leikhópurinn góðs af því. „Við fáum að vera tilraunadýr í því samhengi, fengum að leika lausum hala og sýningin endaði á að vera hálfuggvænleg sýning um skrítnar kynjaverur sem hafa tekið yfir garðinn og eru að gera tilraunir á mannfólki,“ segir Helgi Grímur. „Það er óljóst hvaða tilraunir eru gerðar og fólk ruglast verulega í ríminu. Áhorfendur fá leynilegt verkefni í garðinum og þurfa að fela sig fyrir vörðum og öllum fjandanum.“ Hver er undir teppinu? Enginn má vita.Jóhanna Helga Þorkelsdóttir Áhorfendur eru settir í einhver hlutverk? „Þetta er leiðangur í garðinum, áhorfendur eru með fararstjóra og eru blekktir af kynjaverum og er síðan bjargað. Þetta er gagnvirkt þannig þeir tala við leikarana. Það er ekki verið að koma fólki í óþægilegar stöður en gæti verið uggvænlegt fyrir litla krakka,“ segir Helgi Grímur. Saumakonurnar látnar vinna fyrir kaupinu Leikhópurinn samanstendur af tíu krökkum sem eru fimmtán og sextán ára gömul. Þau hafa þurft að ganga í öll verk sem tengjast því að setja upp leikrit. „Þetta eru krakkar sem hafa verið í leiklistarskóla Borgarleikhússins, margir sem hafa verið í leiklistarprógramminu í Laugalækjarskóla en líka alls konar krakkar sem hafa áhuga á listum og því að vinna í hóp,“ segir Helgi Grímur. Áhorfendum er fylgt í gegnum garðinn.Jóhanna Helga Þorkelsdóttir „Þetta eru fjölbreytt verkefni sem við þurfum að díla við því við erum að framleiða sýninguna alveg sjálf, þau eru búin að þurfa að gera plaköt, senda tilkynningu á fjölmiðla og sauma búninga,“ segir hann um vinnu krakkanna í sumar. „Það eru saumakonur sem eru á svipuðum taxta og börnin í Kína miðað við hvað þær eru búnar að vera duglegar,“ bætir hann við. Í garðinum eru mennsk tilraunadýr.Jóhanna Helga Þorkelsdóttir „Markmiðið mitt er að vera eins lítið fyrir og hægt er og búa til aðstæður þar sem þau geta hámarkað sína hæfileika og skipulagskrafta,“ segir Helgi um hlutverk sitt í uppsetningunni. „Við erum búin að vera að æfa okkur í því að takmarka ekki hugsanir okkar og leyfa okkur að dreyma stórt. Liður í því er að fá að nota tækin eftir lokun og alls konar stuð sem fólkið hjá fjölskyldugarðinum hefur verið til í að hjálpa okkur með,“ segir Helgi. „Ef samstarfið gengur vel gæti það orðið upptaktur að einhverju meira í haust, til dæmis á hrekkjavökunni.“ Myrkrið geymir ýmis leyndarmál.Jóhanna Helga Þorkelsdóttir Ekki lent í neinum hremmingum Blaðamaður ræddi einnig við þrjú ungmenni úr leikhópnum, Indigo Iðunni Þorkelsbur, Helga Daníel Hannesson og Salóme Rósa Sindradóttur. Þau hafa mismikla reynslu af leiklist, Helgi Daníel lék í Draumaþjófnum í Borgarleikhúsinu árið 2023 sem hann segir töluvert frábrugðið leikritinu í fjölskyldugarðinum. „Munurinn á Borgarleikhúsinu og þessu er að þú veist allan tímann hvað er í gangi. Í Draumaþjófnum þurfti maður að koma og æfa hina og þessa senu en vissi ekki almennilega hvað væri í gangi fyrr en í síðustu rennslunum. Núna sér maður betur heildarmyndina. Síðan er líka aðeins meiri pressa á okkur,“ segir Helgi Daníel. Áhorfendum er fylgt í gegnum garðinn.Jóhanna Helga Þorkelsdóttir Eitthvað sem hefur komið ykkur á óvart? „Hvað við erum merkilega róleg miðað við hvað við erum óundirbúin og að það sé frumsýning í kvöld,“ segir Indigó. „Það kemur líka á óvart hvað þetta gerist hratt í lok ferlisins,“ bætir Helgi við. Er þetta manneskja eða kynjavera?Jóhanna Helga Þorkelsdóttir Krakkarnir segjast ekki hafa lent í neinum hremmingum í ferlinu, einstaka sinnum hafi gestir garðsins stoppað æfingar til að forvitnast hvað sé um að vera. Núna er æfingaferlið búið og fjórar sýningar framundan í dag og á morgun. „Það verða þrjár sýningar í kvöld, 18:30, 19:45 og 21, og ein á morgun,“ segir Salóme Rósa. Hver er markhópurinn? „Þetta virkar fyrir alla aldurshópa en kannski sérstaklega fyrir krakka á okkar aldri,“ segir Indigó. Eruð þið að endurspegla samtímann í verkinu? „Í rauninni vorum við bara að leika okkur,“ segir Indigó Iðunn og Helgi Daníel bætir við: „Mikið til „sillý stöff“ sem heillar annað fólk og okkur sjálf.“ Hægt er að kaupa miða á Segðu gælidýrinu mínu að ég elska það á Tix.is. Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn Leikhús Menning Tengdar fréttir Skordýrabrúðkaup í Laugardalslaug Þrettán hugmyndaríkir unglingar taka yfir Laugardalslaug í vikunni til að sýna leiksýninguna Pöddupanik sem fjallar um tvær óvinafjölskyldur sem koma saman í skordýrabrúðkaupi Blængs Vængssonar og Fjútífjú Skröltnes. 29. júní 2025 14:27 Mest lesið Þrúður Vilhjálmsdóttir er látin Lífið Erótísk saga um fyrstu kynni lesin upp í brúðkaupinu Lífið „Þurfti hann að detta niður dauður til að vera spilaður?“ Lífið Í uppáhalds kjólnum við sólseturs-bónorðið Lífið Leiða áhorfendur gegnum garðinn eftir lokun Lífið „Einn af fáum lögfræðingum sem heldur upp á siðfræðina“ Lífið Næringarfræðingi brá þegar Simmi Vill tók upp nestið Lífið Guðrún Sóley gengin út Lífið Megas er látinn Lífið Stórbrotinn stíll Zendayu Tíska og hönnun Fleiri fréttir Leiða áhorfendur gegnum garðinn eftir lokun Þrúður Vilhjálmsdóttir er látin Erótísk saga um fyrstu kynni lesin upp í brúðkaupinu Í uppáhalds kjólnum við sólseturs-bónorðið „Þurfti hann að detta niður dauður til að vera spilaður?“ Megas er látinn Guðrún Sóley gengin út „Einn af fáum lögfræðingum sem heldur upp á siðfræðina“ Harry Styles setti heimsmet Næringarfræðingi brá þegar Simmi Vill tók upp nestið Það allra besta að gráta í gufu Lauren Bennett látin 37 ára að aldri Listabarn á leiðinni Kenningin um útskiptin miklu sem umbreytti vestrænum stjórnmálum Snæfríður og Högni selja útsýnisíbúð í 101 Baðst afsökunar á að hafa sagst vilja ríða Minogue Pétur Jóhann á von á öðru barnabarni Birtu fyrstu myndina af Mette-Marit eftir aðgerðina Stjörnulífið: Bátsferðir og brjóst Rauðhærðasti Íslendingurinn fundinn Stjörnum prýddur gestalisti Swift og Kelce Krakkatía vikunnar: Tindur, stríð og letibikkja Melabúðin fagnar sjötíu árum „Þú ert greinilega manneskja sem hefur strögglað mikið andlega“ „Það er gaman að gera erfiða hluti“ Taylor Swift og Travis Kelce eru gift Eins og að vera með kláða sem hverfur aldrei „Erum enn að ná utan um allt sem gerðist“ Fréttatía vikunnar: EBU, aftaka og Love Island „Klukkan er fimm einhvers staðar“ Sjá meira