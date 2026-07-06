Lauren Bennett látin 37 ára að aldri

Tónlistarkonan Lauren Bennett er látin, 37 ára að aldri. Hún var hluti af sveitunum Paradiso Girls og G.R.L. auk þess að vera þekkt fyrir framkomu sína í laginu Party Rock Anthem sem kom út með LMFAO árið 2011.
„Hjörtu okkar eru brotin og við getum ekki með orðum lýst hversu miklu máli hún skipti fyrir okkur,“ segir í yfirlýsingu á Instagram frá Natasha Slayton, Emmalyn Estrada og Paula van Oppen sem skipuðu G.R.L. ásamt Bennet.
„Við munum að eilífu varðveita ástina, hláturinn og þær óteljandi minningar sem hún gaf okkur. Falleg sál hennar snerti líf svo margra og hennar verður sárt saknað og hún verður elskuð að eilífu.“ Variety greinir frá en ekkert hefur verið sagt um dánarorsök.
Lauren Bennett hóf feril sinn í tónlistarbransanum sem meðlimur Paradiso Girls sem Robin Antin, stofnandi Pussycat Dolls, myndaði. Þessi fimm manna sveit vakti athygli árið 2009 með útgáfu fyrstu smáskífu sinnar Patron Tequila með Eve og Lil’ Jon. Sveitin leystist upp eftir að plötufyrirtækið Interscope rifti samningi sínum við þær ári síðar.
Bennett gekk þá til liðs við sveitina G.R.L., sem kom fram í laginu Wild Wild Love með Pitbull árið 2014 og gaf út plötu sama ár. Á þeirri plötu mátti finna smáskífuna Ugly Heart sem komst á topp 20 lista í Bretlandi, Ástralíu, Nýja-Sjálandi og víðar.
Bennett fæddist í Meopham í Kent á Englandi og keppti ung í hæfileikakeppnum. Fjórtán ára gömul myndaði hún dúett með vinkonu sinni og kom fram á krám og börum áður en hún tók þátt í raunveruleikaþáttunum X Factor, að því er fram kemur í frétt Variety.
Þar komst hún í tólf keppenda úrslit áður en hún var send heim. Frammistaða hennar í þáttunum leiddi til þess að hún fékk símtal og var boðið í prufu fyrir Paradiso Girls. Þegar hún komst í hópinn flutti hún til Los Angeles í Bandaríkjunum aðeins 17 ára gömul.